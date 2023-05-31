Защитник «Зенита» Ренан получил прямую красную в матче Бразилии с Тунисом на молодежном ЧМ

Роберт Ренан удален в первом тайме матча Бразилии с Тунисом на молодежном ЧМ.

На 45-й минуте защитник, представляющий « », сфолил на нападающем Мохамеде Дауи, убегавшем к воротам после перехвата неудачной передачи.

Несмотря на то, что помешать тунисскому футболисту имел шанс еще один защитник Бразилии, бежавший ему наперерез, главный судья Халил Мелер принял решение показать сразу красную карточку.

Со статистикой выступлений 19-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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