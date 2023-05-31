Защитник «Зенита» Ренан получил прямую красную в матче Бразилии с Тунисом на молодежном ЧМ

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи ЧМ-2023 U-20 сборная Бразилии U-20 Халил Мелер Роберт Ренан сборная Туниса U-20 Футбол

Роберт Ренан удален в первом тайме матча Бразилии с Тунисом на молодежном ЧМ.

На 45-й минуте защитник, представляющий «Зенит», сфолил на нападающем Мохамеде Дауи, убегавшем к воротам после перехвата неудачной передачи.

Несмотря на то, что помешать тунисскому футболисту имел шанс еще один защитник Бразилии, бежавший ему наперерез, главный судья Халил Мелер принял решение показать Ренану сразу красную карточку.

Со статистикой выступлений 19-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Удар Кержакова
Ответ Новый тренер ФК Спартак
кукуяна надо было с собой брать
из вас бы получился хороший тренер Спартака 😅
+18
-5
+13
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Onion
Приятно, что наши Кб друзья так пристально следят за игроками лучшего клуба РПЛ😁
+15
-3
+12
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Дмитрий9779
Ответ Удар Кержакова
Эх, завершил чемпионат.
1/8Бразилия-Тунис 4:1,пропустит 1/4,может и отменят,там неочевидный эпизод.
+4
-1
+3
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SMART789
Ответ Onion
Приятно, что наши Кб друзья так пристально следят за игроками лучшего клуба РПЛ😁
комплекс ФК Зенит
+4
-1
+3
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Циник Петербургский
Ответ Спартак сила
очередное доказательство селекции зени без Газпром судей полное дно
Согласен! Помнится, лично Миллер забил одному допинговому жульническому середняку 4 гола из 7. А остальные три мяча - лично глава судейского комитета закинул руками(!!) в ворота ФК Тушинский Бромантанщик. Это явно заговор. Доколе?!
+4
-2
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Удар Кержакова
Эх, завершил чемпионат.
+1
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