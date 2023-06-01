«Зенит» может отдать Одоевского в аренду. Вратарь интересен ближневосточным клубам, но хочет остаться в РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Даниил Одоевский Футбол

Даниил Одоевский может покинуть «Зенит» ближайшим летом.

Как сообщает Metaratings, из-за недостатка игровой практики агенты голкипера уже ищут ему новый клуб. Речь идет об аренде.

20-летний футболист заинтересовал ряд ближневосточных клубов, но сам хотел бы остаться в Мир РПЛ – в команде, где сможет быть основным вратарем.

Если «Зенит» согласится отпустить Одоевского, то, вероятнее всего, в аренду без права выкупа на один год.

В текущем сезоне Даниил провел 4 матча в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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ApocalypsePlease
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если в рпл хочет остаться да ещё и основным, то тут только ручные сочи, оренбург, ростов..
"Ручные" "Сочи" и "Оренбург" второй сезон подряд нам меньше очков отдают, чем вы. Сиди и не вякай.
+13
-1
+12
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Fjordy
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если в рпл хочет остаться да ещё и основным, то тут только ручные сочи, оренбург, ростов..
Ещё ручной Спартак как вариант
+7
0
+7
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Данко Лазович
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если в рпл хочет остаться да ещё и основным, то тут только ручные сочи, оренбург, ростов..
так приятно, что блеклолососевые фанаты следят за тем, куда игроки ЗЕНИТА могут уйти в аренду.
+3
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+3
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Копирайтер Заремы
Только удачи могу пожелать Даниилу,у него был шанс и,казалось,он им воспользовался, но травмы...да и Зенит в РФ-это команда в которой нужно место выгрызать
Но в данный момент маячит шанс быть номером один,Керж проведет последний сезон(спасибо ему за все победы),поэтому не нужно уходить,надо быть в клубе и пахать,впереди ещё один шанс...20 лет всего
+1
0
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vendigo
Ответ </c/>
правда? ты только уточни в каких обстоятельствах случаются эти положительные результаты, а то люди которые футбол мало смотрят тебе поверят, а мне нет...)
люди которые смотрят футбол над тобой только исключительно смеются
+1
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+1
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Копирайтер Заремы
Ответ </c/>
правда? ты только уточни в каких обстоятельствах случаются эти положительные результаты, а то люди которые футбол мало смотрят тебе поверят, а мне нет...)
Обстоятельства уточнить?ок,уточню...7-1,5-2,5-1,5-0...
+1
0
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munhin
"А может не отдать ... " )))
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