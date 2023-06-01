«Зенит» может отдать Одоевского в аренду. Вратарь интересен ближневосточным клубам, но хочет остаться в РПЛ
Даниил Одоевский может покинуть «Зенит» ближайшим летом.
Как сообщает Metaratings, из-за недостатка игровой практики агенты голкипера уже ищут ему новый клуб. Речь идет об аренде.
20-летний футболист заинтересовал ряд ближневосточных клубов, но сам хотел бы остаться в Мир РПЛ – в команде, где сможет быть основным вратарем.
Если «Зенит» согласится отпустить Одоевского, то, вероятнее всего, в аренду без права выкупа на один год.
В текущем сезоне Даниил провел 4 матча в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Но в данный момент маячит шанс быть номером один,Керж проведет последний сезон(спасибо ему за все победы),поэтому не нужно уходить,надо быть в клубе и пахать,впереди ещё один шанс...20 лет всего