«Зенит» может отдать Одоевского в аренду. Вратарь интересен ближневосточным клубам, но хочет остаться в РПЛ

Даниил Одоевский может покинуть «Зенит» ближайшим летом.

Как сообщает Metaratings, из-за недостатка игровой практики агенты голкипера уже ищут ему новый клуб. Речь идет об аренде.

20-летний футболист заинтересовал ряд ближневосточных клубов, но сам хотел бы остаться в Мир – в команде, где сможет быть основным вратарем.

Если « » согласится отпустить Одоевского, то, вероятнее всего, в аренду без права выкупа на один год.

В текущем сезоне провел 4 матча в чемпионате России. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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