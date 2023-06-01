У «Ромы» 1 победа за 10 последних матчей. Клуб лишился шансов на ЛЧ

«Рома» 5 матчей не может одержать победу.

Команда Жозе Моуринью уступила по пенальти «Севилье» (1:1 в игровое время) в финале .

Начиная с 24 апреля римляне выиграли лишь раз – у «Байера» в полуфинале ЛЕ. Также до сегодняшнего дня у них было 3 поражения и 5 ничьих за это время.

В последнем матче сезона « » примет «Специю».

«Джаллоросси» не сыграют в следующей Лиге чемпионов. Они лишились возможности выступить там в качестве победителя ЛЕ, а в Серии А идут на 6-м месте, отставая от 4-й строчки на 7 очков за тур до конца.

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