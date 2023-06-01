У «Ромы» 1 победа за 10 последних матчей. Клуб лишился шансов на ЛЧ

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Рома» 5 матчей не может одержать победу.

Команда Жозе Моуринью уступила по пенальти «Севилье» (1:1 в игровое время) в финале Лиги Европы.

Начиная с 24 апреля римляне выиграли лишь раз – у «Байера» в полуфинале ЛЕ. Также до сегодняшнего дня у них было 3 поражения и 5 ничьих за это время.

В последнем матче сезона «Рома» примет «Специю».

«Джаллоросси» не сыграют в следующей Лиге чемпионов. Они лишились возможности выступить там в качестве победителя ЛЕ, а в Серии А идут на 6-м месте, отставая от 4-й строчки на 7 очков за тур до конца.

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21 комментарий

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Barca_mania
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Ну чё ребята, как притопили за "особенного"?)
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SayCoffet
Жаль, потому что, если бы вышли в ЛЧ, то тогда бы и Жозе остался, и купили бы кого-то. А так проект Ромы рискует развалиться уже этим летом
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Azamat Abdukadyroff
Вратарь Севильи порешал
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Konstantin Frolov
Ужасные результаты у Моуриньо. Не понимаю почему его в комментариях так нахваливают. Он как топовый тренер закончился давным давно
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Марина Быстрова
Ответ bel01
Надеюсь, Жозе попрут из Ромы этим летом. Да, сверх автобусный стиль иногда даёт результат. Но чемпионат на этом в наше результативное время не выиграть вообще никак.
Рома чемпионат лет 25 так-то не выигрывала,не её это)
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Человек1991
мауриньку уже уволят в 6 ой раз за провальные результаты. Как можно было в здравом уме его брать после реалки, Мир конкретно сумасшедший ))
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Burel
Давайте в ПСЖ его, тогда они даже в Лиге 1 перестанут доминировать 😂
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bel01
Надеюсь, Жозе попрут из Ромы этим летом.
Да, сверх автобусный стиль иногда даёт результат.
Но чемпионат на этом в наше результативное время не выиграть вообще никак.
+2
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Игорь Новиков
Ответ Jafarello
Я бы спросил лучше про судью: ну как судья убил матч? Явный пенальти не назначил.
В ворота Ромы?
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zip13
Рому жаль, но с такой игрой команда не прогрессирует. Моуру больше нечего дать команде и пора на выход
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QWertY
Эффект Маврини🤣🤡
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Tristan...
Какой же Кассано 🤡...
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London.is.blue
Ну в конечном итоге Моур облажался)
Если есть предложение от ПСЖ, то нужно бежать туда. Последний шанс в карьере.
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Flavius
Жесть, но дело даже не в победах
Моурская Рома лишь раз смогла забить больше одного гола, а почти в половине матчей вообще не забивала
Топовый тренер
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Afan16
Ответ Barca_mania
Ну чё ребята, как притопили за "особенного"?)
Ну там как обычно окажется, что судья виноват )
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