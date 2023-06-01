Моуринью произнес речь после поражения в финале ЛЕ. Дибала и некоторые игроки «Ромы» плакали

Теги Рома Жозе Моуринью Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА Пауло Дибала Футбол

Жозе Моуринью произнес речь перед игроками «Ромы» после финала Лиги Европы.

Римская команда уступила «Севильи» в решающем матче турнира (1:1, пен. 1:4). 

После завершения матча главный тренер «джаллоросси» собрал футболистов своей команды в центре поля и произнес речь. В эфире Sky Sport было слышно, что тренер сказал: «Вся Европа видела вас».

Некоторые игроки, в том числе Пауло Дибала, плакали. 

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28 комментариев

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Rio de Janeiro
В 2012 проигрыш его Реала по пенальти Баварии в полуфинале ЛЧ был обиднее, когда не забили Роналлу, Кака и Рамос
+15
-6
+9
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Дмитрий Калашников
Ответ Фарид Харисов
Однажды Жозе Моуринью поспорил, что сможет сказать самую короткую речь, способную растрогать игроков Ромы. Он выиграл спор, а потом вломил Манчини, Патрисиу и ушел в ПСЖ.
ну Манчини точно вломить надо, подвёл команду причём 2 раза
+11
-2
+9
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Тосканский_Виноградник
Почему не били Шаарави и Белотти? Нужно брать ответственность в такие моменты, оставили всё в руки дуболомов Манчини и Рожера, уже было понятно, что эти не забьют.
+6
-3
+3
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Alex_V69
Молодец! Мне понравилось его поведение после матча. Да и играла Рома достойно. Самоотдача игроков зашкаливала. Жаль, что ни Дибала ни Абрахам не могут тянуть весь матч. В конце Рома тащилась на ободах. Поэтому и пенальти проиграли.
+7
-4
+3
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Вадим Авлохов
Ответ rasim.hesenov1978@icloud.com
Где Барселона?
в Каталонии наверное
+3
0
+3
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King_X
Манчини и Ибанес просто слов нет, сразу знал, что не забьют (думаю, не только я)
Моуриньо виноват, что сели в защиту после гола, отлично ж играли и ничего не давали Севилье

А так, судья гасил римлян в отместку португальцу за годы критики в АПЛ, это тоже сильно на нервишки игрокам действовали, одинаковые моменты так трактовать по-разному, давая ЖК одним, и ничего вторым
Мда
+3
-3
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Дмитрий Калашников
ну Манчини точно вломить надо, подвёл команду причём 2 раза
Ещё и ближе всех был к удалению ещё во 2 тайме. А начал то как хорошо с классного ассиста ...
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Абдул Абакаев
Ответ Burel
"Хосе выжал мяксимум. У Ромы худсий состав в селии А"
состав Лацио не лучше и они в ЛЧ
+3
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Евгений Лифшиц
Ответ Burel
"Хосе выжал мяксимум. У Ромы худсий состав в селии А"
🤣🤣🤣 ну так, чисто для истории оставлю: 136 миллионов потрачено, 3е место с конца в Италии по балансу за период Моура (-70 или около того). у Севильи 70 миллионов трат, а баланс вообще +50))
+3
-3
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Андрей Хенто
Ответ Rio de Janeiro
В 2012 проигрыш его Реала по пенальти Баварии в полуфинале ЛЧ был обиднее, когда не забили Роналлу, Кака и Рамос
Комментарий удален пользователем
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Direct free kick
Ответ Rio de Janeiro
В 2012 проигрыш его Реала по пенальти Баварии в полуфинале ЛЧ был обиднее, когда не забили Роналлу, Кака и Рамос
Нет уж. Ибаньеса и Манчини никто не превзойдёт. У Баварии тогда тоже важные игроки промахнулись
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Direct free kick
Ответ Тосканский_Виноградник
Почему не били Шаарави и Белотти? Нужно брать ответственность в такие моменты, оставили всё в руки дуболомов Манчини и Рожера, уже было понятно, что эти не забьют.
Ты про этого Белотти?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3093455.html
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Direct free kick
Ответ Achilles 21
пусть лучше скажет чего он убежал, а не пошёл вместе с командой медаль получать
Он уходит из Ромы. Жаль, что не так как надо. Титул был у Ромы, но ибаньес и манчиня всё запороли в обоих аспектах (матч/пенальти)
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