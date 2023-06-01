Моуринью произнес речь после поражения в финале ЛЕ. Дибала и некоторые игроки «Ромы» плакали
Жозе Моуринью произнес речь перед игроками «Ромы» после финала Лиги Европы.
Римская команда уступила «Севильи» в решающем матче турнира (1:1, пен. 1:4).
После завершения матча главный тренер «джаллоросси» собрал футболистов своей команды в центре поля и произнес речь. В эфире Sky Sport было слышно, что тренер сказал: «Вся Европа видела вас».
Некоторые игроки, в том числе Пауло Дибала, плакали.
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Моуриньо виноват, что сели в защиту после гола, отлично ж играли и ничего не давали Севилье
А так, судья гасил римлян в отместку португальцу за годы критики в АПЛ, это тоже сильно на нервишки игрокам действовали, одинаковые моменты так трактовать по-разному, давая ЖК одним, и ничего вторым
Мда
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/3093455.html