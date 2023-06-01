Жозе Моуринью произнес речь перед игроками «Ромы» после финала Лиги Европы.

Римская команда уступила «Севильи» в решающем матче турнира (1:1, пен. 1:4).

После завершения матча главный тренер «джаллоросси» собрал футболистов своей команды в центре поля и произнес речь. В эфире Sky Sport было слышно, что тренер сказал: «Вся Европа видела вас».

Некоторые игроки, в том числе , плакали.

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