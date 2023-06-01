Быстров об обрушении трибуны в Ростове: «Кто-то обязан отвечать за это. Нужно что-то менять, большинство стадионов – печальное зрелище»

Теги Ростов Владимир Быстров премьер-лига Россия происшествия детский футбол контент Футбол

Владимир Быстров высказался об обрушении трибуны на соревновании школьников в Ростове-на-Дону.

По последним данным, один человек погиб, 37 пострадали при обрушении трибуны, которое произошло в вторник во время детского футбольного матча на гребном канале.

«Я сейчас много времени провожу с детьми. Наблюдаю за их тренировками. Езжу на стадионы и вижу, в каком состоянии они находятся. Большинство из них — довольно печальное зрелище.

Неужели не очевидно, что безопасность детей должна быть превыше всего? Нужно проверять (причем постоянно), не обвалится ли что-то случайно или, как в нашем случае, из-за порывов ветра и других природных явлений. Делать какие-то выводы каждый раз, усовершенствовать, привносить что-то новое.

Я не знаю, какого мнения придерживаются люди, которые занимаются организацией спортивных мероприятий, но одно понятно точно — нужно реально что-то менять. Потому что травмы детей и даже смерть — вообще ненормальная ситуация. Кто-то обязан отвечать за это.

По факту же происходит то, что не должно происходить в современном мире в принципе. И люди (а люди ли?) стоящие за этим безобразием, начинают играть в «горячую картошку»: отбрасывают от себя ответственность и скидывают ее на другого. Чтобы что-то изменить, нужно чтобы произошло, например, то, что произошло в Ростове-на-Дону?

Соболезную, а также искренне выражаю свою поддержку пострадавшим», – написал экс-игрок сборной России.

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12 комментариев

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Marcus-light
Министр спорта, не? Совсем уже люди в стране поехали, боятся лишний раз пальцем показать выше пояса
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He11raizer
Кто-то должен что-то менять.
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Михаил1970
Ответ He11raizer
Кто-то должен что-то менять.
Если кто-то, кое-где у нас порой.
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T622222
Не что-то, а кого-то!
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Spartakus1984
Зато Газпром на Малкомов миллионы Российских денег сливает
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Клирик
Видел я то что там упало. Это трибуной в принципе назвать нельзя. Трэш какой-то.
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HK Traktor
Ответ Marcus-light
Министр спорта, не? Совсем уже люди в стране поехали, боятся лишний раз пальцем показать выше пояса
Блин, причем тут министр спорта? Виновных тут может быть только двое - тот, кто составлял техзадание и тот, кто изготавливал и устанавливал эти трибуны. Либо техзадание кривое, либо исполнение. Либо тот, кто принимал объект, закрыл глаза на недостатки. Не защищаю министров, но тут виновных нужно искать на месте.
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Marcus-light
Ответ HK Traktor
Блин, причем тут министр спорта? Виновных тут может быть только двое - тот, кто составлял техзадание и тот, кто изготавливал и устанавливал эти трибуны. Либо техзадание кривое, либо исполнение. Либо тот, кто принимал объект, закрыл глаза на недостатки. Не защищаю министров, но тут виновных нужно искать на месте.
Потому что начальство должно всегда нести ответственность за халатность своих подчинённых. За это они и получают в сто раз больше денег и возможностей. Не говорю, что он должен сесть в тюрьму, но с него должен быть основной спрос.
Да и к тому же речь не столько про не плохую трибуну, а в то, что там проводились городские соревнования. Значит объект на учёте, значит есть подпись - чья? Подрядчика, заказчика? Их уже и в живых давно нет наверное, судя по возрасту трибун.
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IlyaGrain
Ответ He11raizer
Кто-то должен что-то менять.
Осталось ещё добавить когда-нибудь может быть 😓
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никто ни за что отвечать не будет...
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Роман Борошко
Ответ HK Traktor
Блин, причем тут министр спорта? Виновных тут может быть только двое - тот, кто составлял техзадание и тот, кто изготавливал и устанавливал эти трибуны. Либо техзадание кривое, либо исполнение. Либо тот, кто принимал объект, закрыл глаза на недостатки. Не защищаю министров, но тут виновных нужно искать на месте.
Есть ещё фигурант: ответственный за содержание сооружений и инвентаря.
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