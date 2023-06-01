Быстров об обрушении трибуны в Ростове: «Кто-то обязан отвечать за это. Нужно что-то менять, большинство стадионов – печальное зрелище»

Владимир Быстров высказался об обрушении трибуны на соревновании школьников в Ростове-на-Дону.

По последним данным, один человек погиб, 37 пострадали при обрушении трибуны, которое произошло в вторник во время детского футбольного матча на гребном канале.

«Я сейчас много времени провожу с детьми. Наблюдаю за их тренировками. Езжу на стадионы и вижу, в каком состоянии они находятся. Большинство из них — довольно печальное зрелище.

Неужели не очевидно, что безопасность детей должна быть превыше всего? Нужно проверять (причем постоянно), не обвалится ли что-то случайно или, как в нашем случае, из-за порывов ветра и других природных явлений. Делать какие-то выводы каждый раз, усовершенствовать, привносить что-то новое.

Я не знаю, какого мнения придерживаются люди, которые занимаются организацией спортивных мероприятий, но одно понятно точно — нужно реально что-то менять. Потому что травмы детей и даже смерть — вообще ненормальная ситуация. Кто-то обязан отвечать за это.

По факту же происходит то, что не должно происходить в современном мире в принципе. И люди (а люди ли?) стоящие за этим безобразием, начинают играть в «горячую картошку»: отбрасывают от себя ответственность и скидывают ее на другого. Чтобы что-то изменить, нужно чтобы произошло, например, то, что произошло в Ростове-на-Дону?

Соболезную, а также искренне выражаю свою поддержку пострадавшим», – написал экс-игрок сборной России.

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