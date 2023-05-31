Игроки «Ростова» навестили пострадавших при обрушении трибуны на турнире школьников: «Ждем вас на поле, пацаны!»

«Ростов» поддержал детей, пострадавших при обрушении трибуны 30 мая.

В Ростове-на-Дону во время футбольных соревнований среди школьников на территории спортивной школы олимпийского резерва №5 порыв ветра привел к тому, что трибуна перевернулась. Одна женщина погибла, еще 26 человек (в том числе 15 детей) получили повреждения различной степени тяжести.

«Сегодня наши футболисты посетили больницы, чтобы проведать и поддержать ребят, которые пострадали во время вчерашней стихии в районе Гребного канала.

Очень душевно пообщались с мальчишками и пожелали скорейшего выздоровления.

Ждем вас на поле, пацаны, поправляйтесь!» – говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Изображения: t.me/fcrostov_official

Трагедия в Ростове на юношеском матче: перевернулась трибуна, погибла женщина, пострадали дети. Из-за сильного ветра

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