Быстров о расширении РПЛ: «Мы хотим сделать 50 команд, а начинать надо с детей. А то очень прикольно приезжать на турнир, а там даже туалет на стадионе не работает»

Владимир Быстров раскритиковал предложения о расширении РПЛ.

Бывший футболист « » и «Спартака» отреагировал на слова экс-тренера «Химок» , который выступил за расширение Мир минимум до 18 клубов: «Это для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Плюс еще как минимум 50 игроков будет в лиге».

«Прежде чем расширять РПЛ до немыслимых размеров, нужно, наверное, как-то глянуть немножко ниже – в детский футбол, – построить как минимум каждой команде по манежу. То есть, грубо говоря, полноразмерное поле с маленькими трибунами.

А мы хотим сначала сделать 50 команд в РПЛ, а потом, видимо, думать обо всем прочем. Хотя бы о том, где брать футболистов, как их подготовить.

Тут надо вообще начинать с детей так-то. 🤷🏼‍♂️ А то, знаете, очень прикольно приезжать на детский турнир, а там на стадионе не работает даже туалет... Наверное, реально надо как-то задуматься, не? 🤔» – написал .