Быстров о расширении РПЛ: «Мы хотим сделать 50 команд, а начинать надо с детей. А то очень прикольно приезжать на турнир, а там даже туалет на стадионе не работает»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров Спартак Гогниев премьер-лига Россия детский футбол регламент Футбол

Владимир Быстров раскритиковал предложения о расширении РПЛ.

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» отреагировал на слова экс-тренера «Химок» Спартака Гогниева, который выступил за расширение Мир РПЛ минимум до 18 клубов: «Это для тренеров, которые хотят играть в атакующий футбол. Плюс еще как минимум 50 игроков будет в лиге».

«Прежде чем расширять РПЛ до немыслимых размеров, нужно, наверное, как-то глянуть немножко ниже – в детский футбол, – построить как минимум каждой команде по манежу. То есть, грубо говоря, полноразмерное поле с маленькими трибунами.

А мы хотим сначала сделать 50 команд в РПЛ, а потом, видимо, думать обо всем прочем. Хотя бы о том, где брать футболистов, как их подготовить.

Тут надо вообще начинать с детей так-то. 🤷🏼‍♂️ А то, знаете, очень прикольно приезжать на детский турнир, а там на стадионе не работает даже туалет... Наверное, реально надо как-то задуматься, не? 🤔» – написал Быстров.

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30 комментариев

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Рашпель793
Иногда и Быстров бывает в адеквате.
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Доктор Верховцев
А Володька-то дело говорит.
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Jeremy Fraser
Устами младенца...
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igls54
Але, это Володька. Да не тот, а другой! Что у вас там за фигня с туалетами?
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Сергей Жарковский
Сказано всё по делу, зачем расширение РПЛ за счёт команд типа Торпедо, Химки, народ и так игры с их участием просто игнорирует.
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Араик Оганесян
Ответ Рашпель793
Иногда и Быстров бывает в адеквате.
может, его калмыцкие инопланетяне захватили и заставляют говорить адекватные вещи?
впрочем, сейчас пойду спрошу у муравья
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Jaxongir Shodiev
Чел разнёс с основ
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Tigo_Volchara93
Как будто никто не знает что и почему.
Пока бюджет растаскивается, тренера получают копейки, так и будут эти 🐏 сидеть на тв, и рассказывать что и как нужно улучшать. 🤡
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Кеша
Директора стадиона уволить. И вообще надо провести ревизию всех спортивных сооружений и руководителей проверить на профпригодность. Уверен, что многие сидят годами и ни хрена не делают. Пригрели задницу.
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Romeo Yankovich
Ответ СИ
Россия огромная страна, к тому же вернулись в родную гавань кроме Крыма ,ещё и ,Донецк, Луганск. Запорожье, Херсонские и Харьковские земли, я думаю в самое ближайшее время присоединятся и другие, так что нужно как минимум 24 команды и только в РПЛ. Но для этого нужно в руководство рфс и РПЛ других людей которые будут продвигать вопрос увеличения команд в РПЛ. А при нынешних руководителях даже крымские футбольные Федерации не приняты аж с 204 года в состав рфс Надо почистить футбольное болото, стряхнуть с нашего футбола плесень. Какое будет интересное время для нашего футбола! Но нужно другое руководство в нашем футболе, А деньги есть . Сократить огромные ненужные расходы в нашем футболе, деньги Зенита поделить на всех новеньких.
в гавань "родную" вернула изюм на один день, харьковские ты проспал, уже пол года назад освободили. а чего футбол трогать?? почему не начнёте со Сбера и мегафона, например??
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Олег Акимов
Ответ Рашпель793
Иногда и Быстров бывает в адеквате.
Просто на стадионе поср*** не смог
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Саша Пушкин
Ответ Доктор Верховцев
А Володька-то дело говорит.
Ну так про это говорят примерно на протяжении существования всей современной России.
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Джефф Лебовски
Если запретить растрачивать госбабло в любых формах на профессиональные клубы и заставить профессионалов зарабатывать профессией, то пусть будет хоть 500 клубов.
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Ole Gunor
сказал то он все правильно, вот только что же он то не начинает сам с основ и не идет детским тренеров, хотя бы туда, где туалеты работают. Хотя бы их ему не надо будет поднимать, поэтому может заняться прямой деятельностью по воспитанию молодых футболистов. Но тоже не собирается ничего детское тренировать, если можно на хорошую зп сидеть на Матч ТВ и нести чушь.
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Выкидыш
Эх, прав Володька...
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Sinister Kid
Но в говне, всё равно Европа.
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Aleks_92
Алë, это Володька! А у вас туалет работает?
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