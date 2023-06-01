«Все хотят, чтобы «МЮ» был единственным английским клубом, выигравшим требл. Они должны остановить «Сити». Бербатов о финале Кубка Англии

Димитар Бербатов надеется, что «Манчестер Юнайтед» не даст «Манчестер Сити» оформить требл.

Команда Пепа Гвардиолы стала чемпионом Англии в сезоне-2022/23. «Горожанам» еще предстоит два финала – в Кубке Англии команда встретится с «Манчестер Юнайтед», а в Лиге чемпионов – с «Реалом».

«Это приоритет игроков «Юнайтед» – они должны остановить «Сити» и не дать им оформить этот требл. Потому что все хотят, чтобы «Юнайтед» был единственным английским клубом, выигравшим требл.

Они способны на это, это будет отличный финал. Я буду болеть за «Юнайтед» и надеюсь, что они обыграют « », – сказал бывший нападающий « ».

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