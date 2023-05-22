Каррагер о «Сити»: «Гвардиола – один из величайших тренеров современности, он задал высокие стандарты. С другим тренером клуб не достиг бы таких высот»
Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне.
«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура. 3 июня «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а 10 июня – с «Интером» в финале Лиги чемпионов.
«Думаю, они [выиграют требл]. Они будут главными фаворитами в матче с «Интером». Как и в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».
Пока неизвестно, смогут ли они это сделать, но такое ощущение, что почти в каждом сезоне они борются за требл до апреля или мая.
Беспокойство за остальную лигу вызывает тот факт, что они не выиграли АПЛ лишь в одном сезоне – тогда ее выиграл «Ливерпуль». «Ливерпуль» должен был выиграть 26 из 27 первых матчей и один раз сыграть вничью.
Я бы сказал, что такие высокие стандарты задал Пеп Гвардиола, дело не только в «Ман Сити». Они не достигли бы таких высот с другим тренером. Думаю, мы имеем дело с одним из величайших тренеров всех времен, и для меня он имеет самое большое значение для «Ман Сити», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
А на счёт Сити без Пепа то тут уже сложнее так как этот состав собирал Пеп под свой стиль , тактику .
Просто дико интересно.
Типа в " Сити " собраны лучшие игроки мира на своих позициях ?
Про Холланда прям так говорили , он столько забивал в Германии?
Ты состав " Сити " в матче с " Челси " видел ?
А игру саму ?
Интересно было бы посмотреть на Пепа без бабла или на Сити без Пепа (даже с тем же составом).
Однако, ради мемов было бы тоже классно проиграть)
Это как у Ливерпуля "следующий сезон точно наш", так у Сити "Дайте Пепу еще миллиард на защиту и он тогда еще раз дойдет до финала".