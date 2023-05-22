Каррагер о «Сити»: «Гвардиола – один из величайших тренеров современности, он задал высокие стандарты. С другим тренером клуб не достиг бы таких высот»

Теги Интер Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура. 3 июня «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а 10 июня – с «Интером» в финале Лиги чемпионов.

«Думаю, они [выиграют требл]. Они будут главными фаворитами в матче с «Интером». Как и в финале Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Пока неизвестно, смогут ли они это сделать, но такое ощущение, что почти в каждом сезоне они борются за требл до апреля или мая.

Беспокойство за остальную лигу вызывает тот факт, что они не выиграли АПЛ лишь в одном сезоне – тогда ее выиграл «Ливерпуль». «Ливерпуль» должен был выиграть 26 из 27 первых матчей и один раз сыграть вничью.

Я бы сказал, что такие высокие стандарты задал Пеп Гвардиола, дело не только в «Ман Сити». Они не достигли бы таких высот с другим тренером. Думаю, мы имеем дело с одним из величайших тренеров всех времен, и для меня он имеет самое большое значение для «Ман Сити», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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20 комментариев

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Михо
Пеп заслужил требл! Буду болеть за Сити в обоих финалах💪🏻
+22
-3
+19
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Kien_6
Ответ Liquidozz
Тут скорее комбинация гения Пепа (что есть то есть) и Бабла. Интересно было бы посмотреть на Пепа без бабла или на Сити без Пепа (даже с тем же составом).
Думаю , что тренировал Пеп команду без бабла то как минимум команда играла в красивый футбол , зрелищный !
А на счёт Сити без Пепа то тут уже сложнее так как этот состав собирал Пеп под свой стиль , тактику .
+13
-1
+12
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zaebarca
Ответ Liquidozz
Тут скорее комбинация гения Пепа (что есть то есть) и Бабла. Интересно было бы посмотреть на Пепа без бабла или на Сити без Пепа (даже с тем же составом).
У других английских топ клубов бабла не меньше, просто, в отличие от них, сити покупает игроков, которые нужны тренеру, а не владельцу.
+7
-1
+6
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Ихарь Окенфэйлов
Арсенал имел 8 или даже 9 очков преимущества, а в итоге Сити выиграл турнир использовав аж на 3 игры меньше. Это сильно впечатляет.
+4
0
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Локоть Артеста
Вы еще не знаете на что Мостовой способен. Даже он сам. Кто этот ваш Гвардиола? Он тысячу раз может мяч начеканить?
+3
0
+3
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anti4ex
Уверен что в МЮ даже Гвардиола провалился бы, так как Глейзеры это нечто
+2
0
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Tristan...
И ведь находилось не мало людей на этом сайте, которые не понимали за что Сити признают лучшей командой прошлого года, а отскакивающий Реал нет...
+2
0
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shiko101
Ответ Liquidozz
Тут скорее комбинация гения Пепа (что есть то есть) и Бабла. Интересно было бы посмотреть на Пепа без бабла или на Сити без Пепа (даже с тем же составом).
Объясни, как бабло играет на поле .
Просто дико интересно.
Типа в " Сити " собраны лучшие игроки мира на своих позициях ?
Про Холланда прям так говорили , он столько забивал в Германии?

Ты состав " Сити " в матче с " Челси " видел ?
А игру саму ?
+2
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ramsh
Ответ Liquidozz
Тут скорее комбинация гения Пепа (что есть то есть) и Бабла. Интересно было бы посмотреть на Пепа без бабла или на Сити без Пепа (даже с тем же составом).
лучшим лучшее
+1
0
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Aggrrist
Ответ Kien_6
Думаю , что тренировал Пеп команду без бабла то как минимум команда играла в красивый футбол , зрелищный ! А на счёт Сити без Пепа то тут уже сложнее так как этот состав собирал Пеп под свой стиль , тактику .
Посла матча с Реалом у Шалимова в студии спросили пытается ли он ставить своим командам такой футбол - Шалимов и его сосед громко рассмеялись и сказали, что для такого футбола нужен другой уровень игроков.
+1
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Лука Стабровский
Ответ anti4ex
Уверен что в МЮ даже Гвардиола провалился бы, так как Глейзеры это нечто
Но тем не менее, они купили Каземиро и Антонио за немалые деньги. Вот у Валенсии владельцы настоящие п...ы
+1
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Liquidozz
Тут скорее комбинация гения Пепа (что есть то есть) и Бабла.
Интересно было бы посмотреть на Пепа без бабла или на Сити без Пепа (даже с тем же составом).
+5
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А.В. Бубнов
Допингиста хвалить, ну такое...
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Lord Baium
Ответ Михо
Пеп заслужил требл! Буду болеть за Сити в обоих финалах💪🏻
Полностью согласен. Сити уже давно должен был взять требл со своей игрой: красиво и эффективно.
Однако, ради мемов было бы тоже классно проиграть)
Это как у Ливерпуля "следующий сезон точно наш", так у Сити "Дайте Пепу еще миллиард на защиту и он тогда еще раз дойдет до финала".
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Step_up
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Арсенал имел 8 или даже 9 очков преимущества, а в итоге Сити выиграл турнир использовав аж на 3 игры меньше. Это сильно впечатляет.
Подобное было и с Ливерпулем в одном из прошлых сезонов. Сити Пепа беспощаден.
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