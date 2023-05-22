Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне.

« » досрочно стал чемпионом Англии после поражения «Арсенала» от «Ноттингем Форест» в матче 37-го тура. 3 июня «горожане» сыграют против «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии, а 10 июня – с « » в финале чемпионов.

«Думаю, они [выиграют требл]. Они будут главными фаворитами в матче с «Интером». Как и в финале Кубка Англии против « ».

Пока неизвестно, смогут ли они это сделать, но такое ощущение, что почти в каждом сезоне они борются за требл до апреля или мая.

Беспокойство за остальную лигу вызывает тот факт, что они не выиграли лишь в одном сезоне – тогда ее выиграл «Ливерпуль». «Ливерпуль» должен был выиграть 26 из 27 первых матчей и один раз сыграть вничью.

Я бы сказал, что такие высокие стандарты задал Пеп Гвардиола, дело не только в «Ман Сити». Они не достигли бы таких высот с другим тренером. Думаю, мы имеем дело с одним из величайших тренеров всех времен, и для меня он имеет самое большое значение для «Ман Сити», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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