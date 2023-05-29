«МЮ» обыгрывал «Сити» неоднократно за последние пару лет. Игроки знают, на что способны, когда они на своем уровне». Тен Хаг о финале Кубка Англии

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» по силам обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Мы обыграли их в январе, и в последние пару лет «Манчестер Юнайтед» неоднократно обыгрывал «Сити», так что игроки знают, что способны навязать борьбу, когда играют на своем уровне.

Очевидно, мы играем против лучшей команды, но шанс есть, и мы должны воспользоваться им и выложиться полностью. Нельзя искать себе оправдания после игры. Я уверен, что в субботу мы проведем хороший матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» выиграл 2 матча против «Сити» из 5 последних, а в двух встречах потерпел разгромное поражение – 1:4 и 3:6.

Финал Кубка Англии пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».

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27 комментариев

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Dm Kznts
Пеп до сих пор дрожит от имени Оле Сольшер )
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Dm Kznts
Ответ Руслан
МЮ может сыграть хорошо с сити чем интер. Если Тен Хаг хорошо настроит мотивировать команду то вполне себе может противостоять сити. Жаль Мартинеса нету.
Витька в хорошей форме.
Вместе с Вараном смогут противостоять.
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Ronny92
Ждем персоналочку и фирменный карман Ван-Биссаки для Грилиша
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**Iscander**
Ответ Ман Сити
Сити спокойно вел 1-0 и докатал бы этот счет, если бы не километровый офсайд. Считать это за победу глупо.
Не было офсайда. Успокойся уже
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Александр Колосов
Если Каземиро сможет выключить Де Брюйне, и вингеры МЮ затерзают латералей Сити на контратаках, тогда вполне можно победить и выиграть кубок.
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**Iscander**
Посмотрим. Чего тут гадать.
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enechipo
Следующий сезон для 10Хаага будет принципиально сложнее, т.к. никто из лидеров команды не молодеет (особенно Каземиро и Де Хеа). Усиление нужно на слишком многих позициях и должно быть мегауспешным летнее ТО, чтобы закрыть все пробоины многих лет бездарного управления клубом. И это на фоне постоянного шапито вокруг продажи клуба.
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**Iscander**
Ответ Ман Сити
Был все признали.
Нет.
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Любезный Коссутий
Ответ Dm Kznts
Пеп до сих пор дрожит от имени Оле Сольшер )
КДБ:
«За день до игры мы обычно проводим тактический разбор игры соперника. На одном из таких занятий перед встречей с «Манчестер Юнайтед» Гвардиола сказал: «Мы не знаем, как они будут играть. Будет видно». И мы прекратили занятие через 10 минут или около того.

Чаще всего Хосеп знает, как будет играть соперник. На этот раз было не так, поэтому он не знал, что делать

https://www.championat.com/football/news-4510801-de-bryojne-priznalsya-chto-gvardiola-ne-smog-razobrat-taktiku-myu-pered-ochnoj-vstrechej.html
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Dm Kznts
Пеп до сих пор дрожит от имени Оле Сольшер )
В точку пепа побеждал сульшер с пешеходами , а некоторые умудряются еще сравнивать МС с Мю великого Сера Алекса 2008-1999
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zzzeeerrrooo
Ответ Любезный Коссутий
КДБ: «За день до игры мы обычно проводим тактический разбор игры соперника. На одном из таких занятий перед встречей с «Манчестер Юнайтед» Гвардиола сказал: «Мы не знаем, как они будут играть. Будет видно». И мы прекратили занятие через 10 минут или около того. Чаще всего Хосеп знает, как будет играть соперник. На этот раз было не так, поэтому он не знал, что делать https://www.championat.com/football/news-4510801-de-bryojne-priznalsya-chto-gvardiola-ne-smog-razobrat-taktiku-myu-pered-ochnoj-vstrechej.html
Так МЮ и не выходил играть в футбол
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Spaten
Лысый чего-нибудь придумает!
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Диер Ташкент
Ответ Ман Сити
Был все признали.
кто это все?
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Леонид Ботвинник
Ответ Ман Сити
Сити спокойно вел 1-0 и докатал бы этот счет, если бы не километровый офсайд. Считать это за победу глупо.
Поле в длину максимум 120 метров. Это же как, залез в офсайд в 800 х метрах от стадиона ? Где то в кафешку забежал ? )))
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Кашшай Чакырович
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
В точку пепа побеждал сульшер с пешеходами , а некоторые умудряются еще сравнивать МС с Мю великого Сера Алекса 2008-1999
Сульшер ставил автобус ,а Фергюсон играл в открытый футбол с Гвардиолой ,вот и вся разница ,поэтому у того Мю против этого Сити были бы шансы как у того Мю против той Барселоны ,все мы помним ,что случилось! Гвардиолу обыгрывал Рубин и если мыслить твоими критериями то Рубин был сильнее того Мю ?))как то Слукцкий с ЦСКА сыграл с тем Мю 3-3 на домашнем стадионе Мю ,те и ЦСКА был не хуже того Мю ?)) Поэтому твое детское восприятие мира ,ничего общего с настоящей реальностью не имеет,этот Сити можно победить играя в автобус , в открытом футболе ,что этот Мю что тот Фергюсона заглотят основательно ))
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Леонид Ботвинник
Меньше эйфории, просто нужно выйти и биться. Играть в игру с сегодняшним сити нет смысла. Устроить им боевые действия на каждом сантиметре. Не дать дышать. Только в этом случае есть шанс.
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Колено решфорда
Задача на сезон по попаданию в ЛЧ выполнена, попутно даже кубок лиги взяли. КА - будет максимально приятно взять именно у Сити, но там костями придется лечь, не знаю есть ли столько мотивации и главное сил у игроков.
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Диер Ташкент
Если выйдут максимально заряженными, не будут уступать в скорости весь 90 мин, то могут противостоять и чтобы не заигрывать в долгую в позиционную оборону
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Football Forever
Шансы 80/20 при всём уважении.
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Руслан
МЮ может сыграть хорошо с сити чем интер. Если Тен Хаг хорошо настроит мотивировать команду то вполне себе может противостоять сити. Жаль Мартинеса нету.
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Любезный Коссутий
читтеры сильны, как никогда, но, в отдельно взятом матче, все может случиться.
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