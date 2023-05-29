«МЮ» обыгрывал «Сити» неоднократно за последние пару лет. Игроки знают, на что способны, когда они на своем уровне». Тен Хаг о финале Кубка Англии

Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» по силам обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Мы обыграли их в январе, и в последние пару лет « » неоднократно обыгрывал « », так что игроки знают, что способны навязать борьбу, когда играют на своем уровне.

Очевидно, мы играем против лучшей команды, но шанс есть, и мы должны воспользоваться им и выложиться полностью. Нельзя искать себе оправдания после игры. Я уверен, что в субботу мы проведем хороший матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» выиграл 2 матча против «Сити» из 5 последних, а в двух встречах потерпел разгромное поражение – 1:4 и 3:6.

Финал Кубка Англии пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».

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