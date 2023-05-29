«МЮ» обыгрывал «Сити» неоднократно за последние пару лет. Игроки знают, на что способны, когда они на своем уровне». Тен Хаг о финале Кубка Англии
Эрик тен Хаг считает, что «МЮ» по силам обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
«Мы обыграли их в январе, и в последние пару лет «Манчестер Юнайтед» неоднократно обыгрывал «Сити», так что игроки знают, что способны навязать борьбу, когда играют на своем уровне.
Очевидно, мы играем против лучшей команды, но шанс есть, и мы должны воспользоваться им и выложиться полностью. Нельзя искать себе оправдания после игры. Я уверен, что в субботу мы проведем хороший матч», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
«МЮ» выиграл 2 матча против «Сити» из 5 последних, а в двух встречах потерпел разгромное поражение – 1:4 и 3:6.
Финал Кубка Англии пройдет 3 июня на стадионе «Уэмбли».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Вместе с Вараном смогут противостоять.
«За день до игры мы обычно проводим тактический разбор игры соперника. На одном из таких занятий перед встречей с «Манчестер Юнайтед» Гвардиола сказал: «Мы не знаем, как они будут играть. Будет видно». И мы прекратили занятие через 10 минут или около того.
Чаще всего Хосеп знает, как будет играть соперник. На этот раз было не так, поэтому он не знал, что делать
https://www.championat.com/football/news-4510801-de-bryojne-priznalsya-chto-gvardiola-ne-smog-razobrat-taktiku-myu-pered-ochnoj-vstrechej.html