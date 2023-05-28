Уэйн Руни: «У «МЮ» есть шанс помешать «Ман Сити» взять требл. Уникальный статус требла-1999 – часть клубной гордости»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Футбол

Уэйн Руни считает, что «МЮ» должен помешать «Ман Сити» оформить требл ради команды 1999-го.

«Манчестер Сити», который стал чемпионом Англии в этом сезоне, предстоит сыграть в финале Кубка Англии с «Манчестер Юнайтед» и в финале Лиги чемпионов против «Интера».

«Субботний финал кажется важнейшим за долгое время, это крупнейшая игра «Юнайтед» за последние годы. У них есть шанс помешать «Манчестер Сити» взять требл. Если удастся, это будет грандиозно.

Когда ты играешь за «Юнайтед», то всегда ощущаешь присутствие команды 1999 года. О том, что это единственная английская команда, взявшая требл, всегда говорят. Когда ты добиваешься чего-то большого, то команда 1999-го – это образец, с которым тебя сравнивают. Так было, когда мы выиграли Лигу чемпионов в 2008-м.

Уникальный статус требла 1999 года – это часть клубной гордости. Игроки и болельщики «Юнайтед» точно не захотят надеяться на «Интер», с которым «Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов, чтобы сохранить ее. Возможность сделать это самостоятельно – все, о чем только можно просить. В красной части Манчестера из-за этой игры будут очень нервничать. Игроки должны использовать эту возможность не как источник давления, а как мотивацию.

Даже сама победа в Кубке Англии будет очень важна для «Юнайтед», ведь этот трофей многое значит для клуба, и мы не брали его с 2018-го.

К сожалению, «Сити» вышел на новый уровень в последние недели. В этой колонке я предсказывал, что «Сити» снесет «Реал» на пути к финалу Лиги чемпионов, и в захватывающем дух стиле они доказали, что я был прав», – написал бывший форвард «Ман Юнайтед».

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28 комментариев

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Александр Опёнышев
Меня вообще прикалывают подобные вещи, ну типа да, МЮ великий клуб, все дела, но ни у вас одних требл( у кого-то их целых два), и типа это не привилегия конкретно МЮ, если горожане выиграют, значит заслужили и добились, и это станет частью и их наследия, истории
Лучше бы за свою команду переживал, чем обращал внимание на соседей и желал им неудачи, проще промолчать иногда)
+23
-18
+5
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Dr.aydar
По сути в МЮ в свое время тоже много денег влили как и в МС, да и за последние годы в МЮ тратили также много как в МС
+14
-9
+5
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v.belorussky
Странная логика у фанатов МЮ. "Мне хорошо не когда мне хорошо, а когда соседу плохо".
+12
-9
+3
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tampa-bay
Ответ Rad0
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МС тоже за время выступлении с приходом шейхов в 2007-2008 году заработал богатства попадая в топ 4, доходя до 1/4, 1/2 финалов ЛЧ, финалов ЛЧ и выигрывая много раз чемпионаты, так что на них тоже не звезди
+4
-1
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Кашшай Чакырович
Футбол все таки разделяет общество , здесь читаешь и понимаешь ,если появляется новая сила ,то у всех начинает свербить от этого в одном месте ,глорики клубов миллиардеров ,рассуждают какой клуб мешок ,какой нет ,хотя все клубы ,которые всерьез на что то претендуют мешки и не будь у них ресурсов ,ничего бы они выиграли ,это говорит о том ,что большинство фанатиков футбола имеют очень низкий интеллект !
+3
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Uragan Boy
ну ну
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Spaten
А почему никто не рассматривает победу Интернационале? Как будто этот кубок в кармане. Можно вообще с одним АПЛ остаться в итоге
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Кеша Иванов
Судя по комментариям в школах уже каникулы
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Erakha
Умникам тут которые не понимают почему бывшие игроки и фаны МЮ не хотят чтоб МС взяли требл могу сказать только одно.. идите спать школьники, вы вообще не понимаете походу что такое дерби и соперничество…tupicy
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Ярый член
руни крыса
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Robert Fitzooth
Ответ v.belorussky
Странная логика у фанатов МЮ. "Мне хорошо не когда мне хорошо, а когда соседу плохо".
))))) не только у фанатов МЮ. Фанаты Реала и Барсы тоже такие, хотя фанаты Барсы меньше кричат, чем фанаты Реала.
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Александр Опёнышев
Ответ Аморалинни
У МЮ единственных требл. И нынешним игрокам стоит сохранить данное преимущество
Ну то есть Селтик, Аякс, Интер, Бавария и Барселона не считаются?)
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Rad0
Ответ Dr.aydar
По сути в МЮ в свое время тоже много денег влили как и в МС, да и за последние годы в МЮ тратили также много как в МС
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Erakha
Ответ Dr.aydar
По сути в МЮ в свое время тоже много денег влили как и в МС, да и за последние годы в МЮ тратили также много как в МС
Зачем комент про траты сюда приплел??? О чем ты вообще? Тут речь про финал кубка и возможный требл мс.
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