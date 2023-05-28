Уэйн Руни: «У «МЮ» есть шанс помешать «Ман Сити» взять требл. Уникальный статус требла-1999 – часть клубной гордости»

Уэйн Руни считает, что «МЮ» должен помешать «Ман Сити» оформить требл ради команды 1999-го.

«Манчестер Сити», который стал чемпионом Англии в этом сезоне, предстоит сыграть в финале Кубка Англии с « » и в финале Лиги чемпионов против «Интера».

«Субботний финал кажется важнейшим за долгое время, это крупнейшая игра «Юнайтед» за последние годы. У них есть шанс помешать « » взять требл. Если удастся, это будет грандиозно.

Когда ты играешь за «Юнайтед», то всегда ощущаешь присутствие команды 1999 года. О том, что это единственная английская команда, взявшая требл, всегда говорят. Когда ты добиваешься чего-то большого, то команда 1999-го – это образец, с которым тебя сравнивают. Так было, когда мы выиграли чемпионов в 2008-м.

Уникальный статус требла 1999 года – это часть клубной гордости. Игроки и болельщики «Юнайтед» точно не захотят надеяться на «Интер», с которым «Сити» сыграет в финале Лиги чемпионов, чтобы сохранить ее. Возможность сделать это самостоятельно – все, о чем только можно просить. В красной части Манчестера из-за этой игры будут очень нервничать. Игроки должны использовать эту возможность не как источник давления, а как мотивацию.

Даже сама победа в Кубке Англии будет очень важна для «Юнайтед», ведь этот трофей многое значит для клуба, и мы не брали его с 2018-го.

К сожалению, «Сити» вышел на новый уровень в последние недели. В этой колонке я предсказывал, что «Сити» снесет «Реал» на пути к финалу Лиги чемпионов, и в захватывающем дух стиле они доказали, что я был прав», – написал бывший форвард «Ман Юнайтед».

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