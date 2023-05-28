«Челси» сделал золотой дубль, выиграв Суперлигу в 4-й раз подряд и женский Кубок Англии

Женская команда «Челси» сделала золотой дубль.

Клуб занял первое место в Суперлиге, набрав 58 очков за 22 матча. Вторым стал « » (56 баллов), третьим – « » (47), четвертым – « » (47).

Это четвертое чемпионство «синих» подряд. Всего у клуба 7 побед, хотя титул 2017 года официально не признан таковым, поскольку был завоеван в турнире переходного типа при смене системы проведения соревнования.

Ранее в этом сезоне « » выиграл женский .

Изображение: twitter.com/ChelseaFCW

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