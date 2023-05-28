«Челси» сделал золотой дубль, выиграв Суперлигу в 4-й раз подряд и женский Кубок Англии

Теги Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал женский футбол Футбол

Женская команда «Челси» сделала золотой дубль.

Клуб занял первое место в Суперлиге, набрав 58 очков за 22 матча. Вторым стал «Манчестер Юнайтед» (56 баллов), третьим – «Арсенал» (47), четвертым – «Манчестер Сити» (47).

Это четвертое чемпионство «синих» подряд. Всего у клуба 7 побед, хотя титул 2017 года официально не признан таковым, поскольку был завоеван в турнире переходного типа при смене системы проведения соревнования.

Ранее в этом сезоне «Челси» выиграл женский Кубок Англии.

Изображение: twitter.com/ChelseaFCW

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Колбаскер тут
Сначала прочитал Челси и золотой дубль, подумал приложение лагает
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilya Silin
Боули пока что не вкурсе, что есть женская команда))
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Ну хоть где-то что-то удалось урвать.... 40 мужиков основы - смотрите как надо...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Суперлига, которая не раздражает Чеферина.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
У женской команды Челси больше яйиц, чем у мужской. 😆
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr Azimof
Ого, красавицы))) Даже Боули не смог им помешать. Главное чтобы не трогал в следующем сезоне.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пацанчик реальный
Хоть кто-то клуб не позорит,молодцы девчонки!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Эффект Тодда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van Pelt
Вот к кому надо в раздевалку ходить, а Боули все мудричей жа стерлингов инспектирует...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Ответ Акира_1
У женской команды Челси больше яйиц, чем у мужской. 😆
Лэмпарду надо в стажировку к Хейс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий