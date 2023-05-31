Месси – уходящему из «Барсы» Бускетсу: «Для меня было честью провести с тобой так много времени на поле и вне его. Я очень сильно люблю тебя»

Лионель Месси обратился к Серджи Бускетсу в связи с уходом полузащитника из «Барселоны».

На «Камп Ноу» прошла церемония прощания с хавбеком, который провел в системе «Барселоны» 18 лет. Месси не смог посетить мероприятие, но записал видеосообщение.

«Привет, . Прежде всего, приношу извинения за то, что не смог присутствовать на твоем заслуженном прощании после того, как ты отдал клубу столько лет. Более чем заслуженно, что ты уходишь именно так.

Для меня было честью провести с тобой так много времени, как на поле, так и вне его. Я желаю тебе всего наилучшего в том, что ждет тебя и твою семью. Я очень сильно люблю тебя, увидимся. Крепко целую», – сказал .

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