Месси – уходящему из «Барсы» Бускетсу: «Для меня было честью провести с тобой так много времени на поле и вне его. Я очень сильно люблю тебя»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Серджи Бускетс Футбол

Лионель Месси обратился к Серджи Бускетсу в связи с уходом полузащитника из «Барселоны».

На «Камп Ноу» прошла церемония прощания с хавбеком, который провел в системе «Барселоны» 18 лет. Месси не смог посетить мероприятие, но записал видеосообщение. 

«Привет, Буси. Прежде всего, приношу извинения за то, что не смог присутствовать на твоем заслуженном прощании после того, как ты отдал клубу столько лет. Более чем заслуженно, что ты уходишь именно так.

Для меня было честью провести с тобой так много времени, как на поле, так и вне его. Я желаю тебе всего наилучшего в том, что ждет тебя и твою семью. Я очень сильно люблю тебя, увидимся. Крепко целую», – сказал Месси

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15 комментариев

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Андрей Хенто
Красивые слова.
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Uragan Boy
вроде бы совсем недавно все были в одной команде...и мы наслаждались игрой
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Arman FCSM
Шак покинул чат
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0mertas626
press F
0
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Игорь Климов
Лео Месси достойно сказал в адрес Бускетса, респект!
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Однажды в Космосе
Ответ David Aprasidze
А почему с теми же почестями Эвребе не проводили?
Сначала тебя
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