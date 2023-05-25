«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли соглашения. Осталось договориться с «Баварией»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Эрнандес Футбол

«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли принципиального соглашения о переходе.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на L’Équipe, теперь парижанам предстоит убедить «Баварию», что будет непростой задачей.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в Бундеслиге и сейчас завершает восстановление от разрыва крестообразной связки.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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JENNINGS
Ответ alexis2020
Ты хейтер, байтер, провокатор
- Колбастер! Сосистер! Лейкопластер!
- Мама, я Грандмастер!
+14
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Александр Кадира
не надо его удерживать. Продать за нормальные деньги. Так мы убьем несколько зайцев - уйдет вечно травмирующийся игрок, который из 12 месяцев минимум 8 лечится и наконец разгрузится ведомость по ЗП. После его трансфера начался бум на зп и все начали выбиватьу боссов контракты как у этого франглиспанца, который стрельнул только на одном турнире и получил жирнющую личку
+13
-2
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ПавелАвер
Люка хрустальный ,но когда в форме неплохой защитник
+7
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NastyNay
Игрок с такой историей травм уже никогда не будет стабильно здоров. Зачем это ПСЖ не понятно. Может утка
+2
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Жирный Лукаку
Ответ Ya Tolik
Почему Люка, а не Тео? Думается мне, что второй гораздо более интересный вариант.
Скорее всего берут его в центр плюс на подстраховку Мендешу
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Egorushka56
Ответ che kaif
Слева у ПСЖ Мендеш который не уступает Люке.в центр взяли Шкриньяра. А тут только если для глубины состава можно обменять на Экитика тем более что бавария любит дублеров из ПСЖ
Особенно тех, которые родной ПСЖ хоронят в финале ЛЧ))

ПСЖ - Бавария 0:1

Гол: Коман 59’
+1
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Ramin Mamedov
очередной гениальный трансфер от ПСЖ
и так в обороне полно хрустальных игроков, так ещё и Люку хотят купить,, который за последние 5 лет пропустил достаточно много матчей
+1
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Ya Tolik
Почему Люка, а не Тео? Думается мне, что второй гораздо более интересный вариант.
+2
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Олег Комисаров
Ответ JENNINGS
- Колбастер! Сосистер! Лейкопластер! - Мама, я Грандмастер!
Не многие вспомнят… Не многие прослезятся..
+1
-1
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Roma Spirit
Ответ JENNINGS
- Колбастер! Сосистер! Лейкопластер! - Мама, я Грандмастер!
Грандмастер Бит
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JENNINGS
Ответ Mega• Battman
псж может кого угодно подписывать но не имея конкурента в лиге не сможет бороться в ЛЧ.
Дело не в конкуренте. У «Баварии» тоже 1,5 конкурента в Бундеслиги, но это не мешало ей катком брать ЛЧ в 2013 и 2020 гг.
Дело в другом. У «ПСЖ» нет КОМАНДЫ и какой-либо стратегии развития. Словно этим клубом управляет школьник, покупающий игроков в состав в компьютерной игре чисто из-за звёздности и высокого рейтинга. И по цепочке следовательно, у них нет характера, воли и умения переламывать ход тяжёлых поединков. Плюс пижонское отношение к соперникам.
Я очень надеюсь, что этот клуб никогда не выиграет ЛЧ!
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Direct free kick
Ответ JENNINGS
Дело не в конкуренте. У «Баварии» тоже 1,5 конкурента в Бундеслиги, но это не мешало ей катком брать ЛЧ в 2013 и 2020 гг. Дело в другом. У «ПСЖ» нет КОМАНДЫ и какой-либо стратегии развития. Словно этим клубом управляет школьник, покупающий игроков в состав в компьютерной игре чисто из-за звёздности и высокого рейтинга. И по цепочке следовательно, у них нет характера, воли и умения переламывать ход тяжёлых поединков. Плюс пижонское отношение к соперникам. Я очень надеюсь, что этот клуб никогда не выиграет ЛЧ!
В 2013 это не был турнир 1 клуба. Бавария была с 2010 зиротитули, никто не ждал от них требла.
В 2001, когда взяли ЛЧ, выиграл чемпионат на шару, спасительным свободным ударом на последних секундах.
Так что ещё как мешает турнир 1 клуба успеху в ЛЧ
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JENNINGS
Ответ Direct free kick
В 2013 это не был турнир 1 клуба. Бавария была с 2010 зиротитули, никто не ждал от них требла. В 2001, когда взяли ЛЧ, выиграл чемпионат на шару, спасительным свободным ударом на последних секундах. Так что ещё как мешает турнир 1 клуба успеху в ЛЧ
Но ты не забывай ещё одну вещь: «Бавария» - постоянный участник полуфиналов ЛЧ (за редким исключением), куда «ПСЖ» на моей памяти выходил пару раз, и оба - в ковидные сезоны, в остальном же у «Парижа» либо куча позорных вылетов, либо вылет, когда соперник тупо выносил их на классе
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Mega• Battman
Ответ Mechel**
Бавария тоже не имеет конкурента в лиге
но они не тратят куча денег и не покупают всех подряд. в этом и разница что псж в 10 раз сильнее конкурентов а Бавария сильнее в 5 раз своих конкурентов
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Mega• Battman
Ответ JENNINGS
Дело не в конкуренте. У «Баварии» тоже 1,5 конкурента в Бундеслиги, но это не мешало ей катком брать ЛЧ в 2013 и 2020 гг. Дело в другом. У «ПСЖ» нет КОМАНДЫ и какой-либо стратегии развития. Словно этим клубом управляет школьник, покупающий игроков в состав в компьютерной игре чисто из-за звёздности и высокого рейтинга. И по цепочке следовательно, у них нет характера, воли и умения переламывать ход тяжёлых поединков. Плюс пижонское отношение к соперникам. Я очень надеюсь, что этот клуб никогда не выиграет ЛЧ!
ну я тоже об этом. у псж конкуренты на много слабее чем соперники Баварии. да и Бавария не всех подряд покупает.
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Bavarec-Art
Ответ ПавелАвер
Люка хрустальный ,но когда в форме неплохой защитник
А когда он в форме?!))
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ɔculpa
Ответ ПавелАвер
Люка хрустальный ,но когда в форме неплохой защитник
Что, просто неплохой? Когда он в форме, он топовый защитник, если в центре, и очень качественный, если на фланге. Проблема в том, что из-за травм, в форме он бывает слишком нечасто для своей зп.
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ShAtO
Ответ Ya Tolik
Почему Люка, а не Тео? Думается мне, что второй гораздо более интересный вариант.
Люка посильнее в центре защиты, его могут и на фланге защиты использовать. А Тео играет только слева. Псж нужен цз
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