«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли соглашения. Осталось договориться с «Баварией»

«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли принципиального соглашения о переходе.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на L’Équipe, теперь парижанам предстоит убедить «Баварию», что будет непростой задачей.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в Бундеслиге и сейчас завершает восстановление от разрыва крестообразной связки.

С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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