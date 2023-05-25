«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли соглашения. Осталось договориться с «Баварией»
«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли принципиального соглашения о переходе.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на L’Équipe, теперь парижанам предстоит убедить «Баварию», что будет непростой задачей.
В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в Бундеслиге и сейчас завершает восстановление от разрыва крестообразной связки.
С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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- Мама, я Грандмастер!
ПСЖ - Бавария 0:1
Гол: Коман 59’
и так в обороне полно хрустальных игроков, так ещё и Люку хотят купить,, который за последние 5 лет пропустил достаточно много матчей
Дело в другом. У «ПСЖ» нет КОМАНДЫ и какой-либо стратегии развития. Словно этим клубом управляет школьник, покупающий игроков в состав в компьютерной игре чисто из-за звёздности и высокого рейтинга. И по цепочке следовательно, у них нет характера, воли и умения переламывать ход тяжёлых поединков. Плюс пижонское отношение к соперникам.
Я очень надеюсь, что этот клуб никогда не выиграет ЛЧ!
В 2001, когда взяли ЛЧ, выиграл чемпионат на шару, спасительным свободным ударом на последних секундах.
Так что ещё как мешает турнир 1 клуба успеху в ЛЧ