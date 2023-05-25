«Бавария» не намерена продавать Эрнандеса «ПСЖ» и все еще хочет продлить контракт с защитником

«Бавария» не намерена продавать Люка Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что в трансфере 27-летнего защитника заинтересован «ПСЖ», а игроку нравится проект парижан.

По информации Фабрицио Романо, планы « » в отношении Эрнандеса не изменились, несмотря на интерес «ПСЖ»: клуб по-прежнему хочет продлить контракт с футболистом и сохранить его в команде.

Все стороны, участвующие в переговорном процессе, ждут окончательного решения Люка по новому соглашению, которое было согласовано еще в феврале.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в Бундеслиге и сейчас завершает восстановление от разрыва крестообразной связки. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли соглашения. Осталось договориться с «Баварией»

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