«Бавария» не намерена продавать Эрнандеса «ПСЖ» и все еще хочет продлить контракт с защитником

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Люка Эрнандес Футбол

«Бавария» не намерена продавать Люка Эрнандеса.

Ранее сообщалось, что в трансфере 27-летнего защитника заинтересован «ПСЖ», а игроку нравится проект парижан. 

По информации Фабрицио Романо, планы «Бавария» в отношении Эрнандеса не изменились, несмотря на интерес «ПСЖ»: клуб по-прежнему хочет продлить контракт с футболистом и сохранить его в команде. 

Все стороны, участвующие в переговорном процессе, ждут окончательного решения Люка по новому соглашению, которое было согласовано еще в феврале. 

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в Бундеслиге и сейчас завершает восстановление от разрыва крестообразной связки. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли соглашения. Осталось договориться с «Баварией»

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7 комментариев

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Maxh23
Кресты это очень плохо, может и не вернуться больше на свой прежний уровень
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superduper
По моему мнению очень некрасивый ход от Эрнандеса. Клубу, который сразу после тяжелейшей травмы предложил ему хороший контракт и всячески поддерживал, ничего не дал. Надо избавиться и забыть про него. Такие в мюнхене никогда не котировались.
+3
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Рустам Микогазиев
могу ошибаться, но кажется он с крестами в Баварию пришёл
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Олег Пирожков
Ответ Maxh23
Кресты это очень плохо, может и не вернуться больше на свой прежний уровень
Он эти кресты два раза рвал уже вроде как
0
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Arthur Morgan
Ответ superduper
По моему мнению очень некрасивый ход от Эрнандеса. Клубу, который сразу после тяжелейшей травмы предложил ему хороший контракт и всячески поддерживал, ничего не дал. Надо избавиться и забыть про него. Такие в мюнхене никогда не котировались.
Да не планирует он никуда идти. Просто хочет поторговаться по новому контракту.
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