«Бавария» не намерена продавать Эрнандеса «ПСЖ» и все еще хочет продлить контракт с защитником
«Бавария» не намерена продавать Люка Эрнандеса.
Ранее сообщалось, что в трансфере 27-летнего защитника заинтересован «ПСЖ», а игроку нравится проект парижан.
По информации Фабрицио Романо, планы «Бавария» в отношении Эрнандеса не изменились, несмотря на интерес «ПСЖ»: клуб по-прежнему хочет продлить контракт с футболистом и сохранить его в команде.
Все стороны, участвующие в переговорном процессе, ждут окончательного решения Люка по новому соглашению, которое было согласовано еще в феврале.
В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в Бундеслиге и сейчас завершает восстановление от разрыва крестообразной связки. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» и Люка Эрнандес достигли соглашения. Осталось договориться с «Баварией»
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