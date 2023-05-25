Эрнандес приостановил переговоры с «Баварией» о новом контракте и общается с «ПСЖ». Защитнику нравится проект парижан

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Эрнандес Футбол

Люка Эрнандес поставил на паузу переговоры с «Баварией» о заключении нового контракта.

Как сообщалось ранее, стороны были близки к заключению договора сроком до лета 2027 года.

По данным Foot Mercato, процесс приостановлен в связи с тем, что «ПСЖ» представил защитнику свой проект – и тому понравились планы парижан. Они ведут переговоры, которые в последнее время заметно активизировались. Эрнандес заинтересован в переходе в клуб Лиги 1.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в Бундеслиге и сейчас завершает восстановление от разрыва крестообразной связки. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Los Galácticos
У ПСЖ есть проект оказывается...
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Антуан Гризманн
Ну зп топ, ничего не скажешь. Сам планирую в 36 перебраться
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Михо
Когда здоров,топ 5 цз и лз мира. Но очень травматичен, к сожалению
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Махмуд Адылов
Лютый трансферный провал Баварии, толком не играл, контракт до 2024 года, может уйти бесплатно через год, а потратили 80млн ((
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74447sjhcs
Вот уж интересно, что ж там за проект и кто его придумал…
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Overkiller
"Мы продаём всех звёзд и на поле десять нонеймов и ты - главная звезда! Как тебе такой проект!?"
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Artuom Batishev
Ответ Los Galácticos
У ПСЖ есть проект оказывается...
Вдруг за ум взялись?) Возможно наконец-то передали все основные полномочия спортдиру и у него есть проект.
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SWAGG
Ответ Махмуд Адылов
Лютый трансферный провал Баварии, толком не играл, контракт до 2024 года, может уйти бесплатно через год, а потратили 80млн ((
что важнее это был стратегический провал баварии, после трансфера испанского француза начался бум на зп и все начали выбивать контракты как у стеклышка, который стрельнул только на ЧМ и получил жирнющую личку
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Махмуд Адылов
Ответ SWAGG
что важнее это был стратегический провал баварии, после трансфера испанского француза начался бум на зп и все начали выбивать контракты как у стеклышка, который стрельнул только на ЧМ и получил жирнющую личку
Да, плюс непонятно, за какие заслуги он стоил 80)) считаю из за Эрнандеса и ушёл Алаба, который в разы сильнее , особенно в менталке)
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