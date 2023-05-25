Эрнандес приостановил переговоры с «Баварией» о новом контракте и общается с «ПСЖ». Защитнику нравится проект парижан

Люка Эрнандес поставил на паузу переговоры с «Баварией» о заключении нового контракта.

Как сообщалось ранее, стороны были близки к заключению договора сроком до лета 2027 года.

По данным Foot Mercato, процесс приостановлен в связи с тем, что « » представил защитнику свой проект – и тому понравились планы парижан. Они ведут переговоры, которые в последнее время заметно активизировались. Эрнандес заинтересован в переходе в клуб Лиги 1.

В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в Бундеслиге и сейчас завершает восстановление от разрыва крестообразной связки. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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