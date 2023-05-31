«Переход Месси завершил бы большой скачок, который мы совершили благодаря Роналду». Глава Федерации футбола Саудовской Аравии о будущем Лео

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии надеется на переход Лео Месси в местный клуб .

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро за два года. Отец Лионеля принял предложение, форвард тоже склоняется к переходу в Саудовскую Аравию.

«У меня нет новостей, если честно. Конечно, я лично хотел бы увидеть Месси в чемпионате Саудовской Аравии. Это завершило бы большой скачок, который мы совершили благодаря », – сказал Яссер Аль-Мисехаль в интервью SSC News.

Срок контракта Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня. Сообщалось, что он может вернуться в «Барселону».

На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за « » в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.

👀 Пишут, «Аль-Хилаль» предложил Месси 1,2 млрд евро за два года. Этому можно верить?

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