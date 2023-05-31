«Переход Месси завершил бы большой скачок, который мы совершили благодаря Роналду». Глава Федерации футбола Саудовской Аравии о будущем Лео

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии надеется на переход Лео Месси в местный клуб .

Ранее сообщалось, что «Аль-Хилаль» дает Месси 1,2 млрд евро за два года. Отец Лионеля принял предложение, форвард тоже склоняется к переходу в Саудовскую Аравию.

«У меня нет новостей, если честно. Конечно, я лично хотел бы увидеть Месси в чемпионате Саудовской Аравии. Это завершило бы большой скачок, который мы совершили благодаря Криштиану», – сказал Яссер Аль-Мисехаль в интервью SSC News.

Срок контракта Месси с «ПСЖ» рассчитан до июня. Сообщалось, что он может вернуться в «Барселону».

На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.

👀 Пишут, «Аль-Хилаль» предложил Месси 1,2 млрд евро за два года. Этому можно верить?

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29 комментариев

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kos.vohrt
Сначала прочитал «ПеШеход Месси».
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Максим Заворин
напоминает второй Китай, когда те сорили деньгами
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Этот Райола хочет денег
Саудовские мешки наносят катарским ответный удар. Какой будет ответ? кто победит в этом всемирном чемпионате по понтам?
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Берендей Ватрушкин
Ответ Сикарио
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:D
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Сижу на факсах Барселоны
Комментарий удален пользователем
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Сикарио
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BZB
Скачка там особого не видно. Как говорится бабло побеждает зло.
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leon01
Скачок назад вы совершили
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Tiestorzn17
Бедный Роналду, ему в Гондурас надо переезжать походу уже, чтоб хоть где то первым быть.
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Прекрасная РФПЛ будущего
Большой скачок в количестве подписчиков в соцсетях
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Romeo Yankovich
Ответ Slavnov
А если месяц дотацию,пособие не дадут,из европы?есть даже нечего будет,так как не осталось ничего,а если бы и осталось,то ничего бы не работало,весь молодняк унитазы в великобритании чистит,судя по статистике Великобритании
они в России их драили, да там только они год назад узнали, когда на пунктах СДЭКа начали забирать странные белые стулья
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Оригинальный Ник
Ответ Максим Заворин
напоминает второй Китай, когда те сорили деньгами
С тем лишь исключением, что саудовская лига считается топовой в азиатской сфере, а саудовские клубы регулярно берут азиатскую лч. Да и масштабы Месси и Роналду несопоставимы ни с чем
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