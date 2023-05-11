Бергвейн выбрал Месси, а не Роналду: «Он естественный, его обводка – что-то запредельное. Лео – лучший игрок мира, вне зависимости от победы на ЧМ»

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Стивен Бергвейн сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Кто лучше, Месси или Роналду?

– Я знал, что об этом спросят. Я должен выбрать Месси. Он естественный, а его обводка – это что-то запредельное. Вне зависимости от [победы] на чемпионате мира, он лучший игрок в мире.

– Ты радовался, когда Аргентина победила в финале, или тебе было все равно?

– Честно говоря, мне было все равно. Мы вылетели, так что мне было наплевать, – сказал полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.

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43 комментария

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мимоКрокодил
Ничего удивительного в его новости нет. Аргентинцы всегда за своих топят.
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rigobersong
Очередной Аргентинец игравший за Барселону хвалит Месси, ничего нового!:)
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Кино Музыка
Месси совершил революцию в обводке. Он ее делает без финтов.
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Андрей Хенто
Да, обводка Месси это что-то, мяч как-будто приклеен к ноге, подобная манера была только у Иско, но не таком запредельном уровне.
+9
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Роналду плачет
Ответ Кино Музыка
Месси совершил революцию в обводке. Он ее делает без финтов.
Роналду совершил революцию в Инстаграме
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Роналду на пике формы даже не нужно было обводить соперников - он их тупо на скорости обходил, пробрасывая мяч вперёд (там даже Пуйоль глотал пыль в каждом Классико от такой прыти) И да, все говорят про дриблинг Месси, но забывают, что рекорд по обводкам пренадлежит Роналду - 230 обводок в сезоне 2006/2007 И честно, с ростом 185-189 см сам факт, что Роналду был рекордсменом по обводкам - феноменален
На скорости ты никогда не обведешь 6-7 игроков, поэтому у Роналду нулевой дриблинг на фоне Месси, так было всегда. Никакие сказки прайм-Криша из 00-х не катят, тогда он тоже не умел обводить 5-6 соперников, но нырял он 20 лет подряд, это точная инфа, нельзя забывать такое. Ведь Бускетсу одну симуляцию за 20 лет припоминают, а Криштик великий, хотя ныряет каждый сезон? Удобно устроились.
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bel01
Сам вопрос сравнения этих футболистов - смешной.
Месси - гениальный универсал. Один из топ-3 в истории с отрывом от всех остальных.
КР - замыкатель и пенальтист.
К тому же, уже несколько лет как вышедший в тираж.
+7
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Silent Mode
Ответ Artem Piatkov
Роналду на пике формы даже не нужно было обводить соперников - он их тупо на скорости обходил, пробрасывая мяч вперёд (там даже Пуйоль глотал пыль в каждом Классико от такой прыти) И да, все говорят про дриблинг Месси, но забывают, что рекорд по обводкам пренадлежит Роналду - 230 обводок в сезоне 2006/2007 И честно, с ростом 185-189 см сам факт, что Роналду был рекордсменом по обводкам - феноменален
06/07 у рона 132 обводки, у Месси в сезоне 10/11 их 265
+5
-1
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Raul Bloodworth
Правильный бобо
+3
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Футбол_это_жизнь
90% футболистов и тренеров, выберут Месси.
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VERBLYUD
Ответ Temp LC
Замыкатель , пенальтист не делает 250+ ассистов, не делает за сезон 230 успешных обводок обгоняя лучший показатель Месси. У Роналду даже на тепловой карте постоянно был вингером вплоть до сезона 2020,где он стал центр форвардом.
У позорного Португальца за 1163 матча всего лишь 236 голевых передач, не очень, честно говоря. Он ни разу не становился лучшим ассистентом сезона в национальном чемпионате или ЛЧ, ни разу не был лучшим ассистентом ЧМ или Евро. Кришти бездарный ассистент.
+3
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Игорь Климов
Ответ bel01
Сам вопрос сравнения этих футболистов - смешной. Месси - гениальный универсал. Один из топ-3 в истории с отрывом от всех остальных. КР - замыкатель и пенальтист. К тому же, уже несколько лет как вышедший в тираж.
Factos!
+3
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Burel
Ответ мимоКрокодил
Ничего удивительного в его новости нет. Аргентинцы всегда за своих топят.
вот это новость. Все равно что "он выбрал быть счастливым, чем несчастливым"
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Роналду на пике формы даже не нужно было обводить соперников - он их тупо на скорости обходил, пробрасывая мяч вперёд (там даже Пуйоль глотал пыль в каждом Классико от такой прыти) И да, все говорят про дриблинг Месси, но забывают, что рекорд по обводкам пренадлежит Роналду - 230 обводок в сезоне 2006/2007 И честно, с ростом 185-189 см сам факт, что Роналду был рекордсменом по обводкам - феноменален
Ни сезона без нырка - это самое первое что должно приходить на ум людей при упоминании Роналду. Вот ты говоришь про рост 185 и накачанное тело, а как такой игрок умудряется 20 лет подряд падать от дуновения ветра? Игра корпусом просто никакая, теперь посмотри как Суарес играл корпусом, просто небо и земля, в дриблинге Суарес тоже сильнее, забивал бисиклетой обеими ногами, с центра поля, и в плей-офф ЧМ тоже делал вещи))) Ни в одном компоненте Роналду не превосходит Луиса, а вы беретесь сравнивать с Лео который прилетел из космоса, приятно наверно? Пытаетесь прикоснуться к величию таким образом, хотя понимаете, что Роналду даже не второй игрок поколения, хитро-хитро) Пока вы не ответили про голы в ЛЧ, сразу отбиваю контрударом: у Рончика 140 в 200 играх, у Суареса 27 в 70 играх, что эквивалентно в среднем за матча) Рончик банально набил статку потому что сыграл больше, это не показатель. Вот плей-офф ЧМ - показатель, там играли оба примерно в равных условиях: Суарес 2+2, Роналду 0+0, тут то и очевидна разница в их уровне, плюс Суарес лично выбивал Криштика в 2018, factos и ничего кроме factos.
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QWertY
Ответ Artem Piatkov
Роналду на пике формы даже не нужно было обводить соперников - он их тупо на скорости обходил, пробрасывая мяч вперёд (там даже Пуйоль глотал пыль в каждом Классико от такой прыти) И да, все говорят про дриблинг Месси, но забывают, что рекорд по обводкам пренадлежит Роналду - 230 обводок в сезоне 2006/2007 И честно, с ростом 185-189 см сам факт, что Роналду был рекордсменом по обводкам - феноменален
Поэтому его называли бегунком) этакий Стерлинг на максималках
+13
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ДЖИН
Зато поклонницы и коклонники Роналду говорят что он красивый. Аха-ха)
+2
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Пирс Морган
Ничего нового не сказал
+1
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Goofts
Как же хотелось бы ещё год увидеть Месси в большом европейском футболе
+1
0
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Гистерезис
Лучший в лиге песка теперь будет, и даже там ему будут отдавать золотые мячики тупо за имя. П.С. Олег olux
+1
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Игорь Климов
Ответ ДЖИН
Зато поклонницы и коклонники Роналду говорят что он красивый. Аха-ха)
Пластические операции)
+2
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Игорь Климов
Объективная оценка о признании Лео Месси лучшим игроком мира, от игрока сборной Нидерландов дорогого стоит.
+2
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Iamliam
Ответ Кино Музыка
Месси совершил революцию в обводке. Он ее делает без финтов.
Для меня вышка его дриблинга, это когда в полуфинале ЛЧ 2011 года против Реала на Бернабеу, он тупо пробежал с мячом почти от самого центра до ворот мимо всех игроков Реала и закатил мимо Касильяса. Это чтото невозможное.
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Роналду плачет
Ответ Андрей Хенто
Да, обводка Месси это что-то, мяч как-будто приклеен к ноге, подобная манера была только у Иско, но не таком запредельном уровне.
Азара времён Лиля/Челси тоже можно вспомнить)
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Goofts
Ответ Андрей Хенто
Да, обводка Месси это что-то, мяч как-будто приклеен к ноге, подобная манера была только у Иско, но не таком запредельном уровне.
Зубастик и Марадона держали мяч очень хорошо, но Месси это делает на запредельном уровне
+1
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Юрий Кечко
Ха ха , очередной аргентинец хвалит….так стоп
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