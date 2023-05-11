Бергвейн выбрал Месси, а не Роналду: «Он естественный, его обводка – что-то запредельное. Лео – лучший игрок мира, вне зависимости от победы на ЧМ»

Стивен Бергвейн сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

– Кто лучше, Месси или ?

– Я знал, что об этом спросят. Я должен выбрать . Он естественный, а его обводка – это что-то запредельное. Вне зависимости от [победы] на чемпионате мира, он лучший игрок в мире.

– Ты радовался, когда победила в финале, или тебе было все равно?

– Честно говоря, мне было все равно. Мы вылетели, так что мне было наплевать, – сказал полузащитник « » и сборной Нидерландов.