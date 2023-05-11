Бергвейн выбрал Месси, а не Роналду: «Он естественный, его обводка – что-то запредельное. Лео – лучший игрок мира, вне зависимости от победы на ЧМ»
Стивен Бергвейн сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
– Кто лучше, Месси или Роналду?
– Я знал, что об этом спросят. Я должен выбрать Месси. Он естественный, а его обводка – это что-то запредельное. Вне зависимости от [победы] на чемпионате мира, он лучший игрок в мире.
– Ты радовался, когда Аргентина победила в финале, или тебе было все равно?
– Честно говоря, мне было все равно. Мы вылетели, так что мне было наплевать, – сказал полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
Месси - гениальный универсал. Один из топ-3 в истории с отрывом от всех остальных.
КР - замыкатель и пенальтист.
К тому же, уже несколько лет как вышедший в тираж.