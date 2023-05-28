«Тоттенхэм» готов, что Кейн уйдет бесплатно в 2024-м. Этим летом о продаже задумаются только при предложении куда выше 100 млн фунтов

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Харри Кейн может остаться в «Тоттенхэме» летом, несмотря на интерес топ-клубов Европы.

Как рассказал журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, президент «шпор» Дэниэл Леви понимает, что заменить Кейна практически невозможно, так как даже получив около 100 млн фунтов за него, на нового форварда придется потратить более 80 млн фунтов. И не факт, что новый нападающий даст команде то, что дает Кейн.

Чтобы «Тоттенхэм» хотя бы задумался о продаже Харри, за него нужно будет предложить куда больше 100 млн фунтов. Лондонцы готовы даже к тому, что Кейн уйдет бесплатно летом 2024-го.

Интерес к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Однако у команды Эрика тен Хага есть много других вариантов усиления – например, Виктор Осимхен («Наполи»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») и Расмус Хейлунд («Аталанта»). Учитывая неопределенность со сменой владельцев и то, какие затраты потребуются на трансфер Кейна, не факт, что «МЮ» примет решение о таких тратах.

«Реал» по-прежнему хочет подписать Килиана Мбаппе – если не этим летом, то следующим. Поэтому «Мадриду» также будет непросто осуществить трансфер Харри.

В связи с этим, как считает Орнстейн, наиболее вероятно то, что Кейн останется в «Тоттенхэме» этим летом.

Статистику 29-летнего нападающего можно найти здесь.

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17 комментариев

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The Best
Будет конечно смешно если в итоге за Кейна никто не даст 100 млн и он потом уйдет бесплатно,Леви поплатится за свою жадность.Думаю многие клубы так и сделают зная что у Кейна остался год по контракту.
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Roman Patersson
100ку за 30 летнего форварда, да еще с годом по контракту....Леви, прекращай!
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udiekemen
Дайте ему хотя бы 1 трофей за карьеру выиграть
+5
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Censormorum
Ответ Георгий Большаков
Что ему мешает принести Тоттенхэму трофей?
Тоттенхэм?
+3
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danilevich
Ответ The Best
Будет конечно смешно если в итоге за Кейна никто не даст 100 млн и он потом уйдет бесплатно,Леви поплатится за свою жадность.Думаю многие клубы так и сделают зная что у Кейна остался год по контракту.
Мне кажется ему плевать на деньги. Это из рубрики не достанься же ты никому
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Black Phoenix
Леви витает в облаках: столько за 30-летнего Кейна не предложит даже ПСЖ, Челси, не говоря уже про другие состоятельные клубы в плане финансов. С подобными аппетитами ТТХ придётся мириться, что Харри уйдёт бесплатно.

А могли продать за космические деньги в условном 2017, или даже 2019, 2020. Сейчас поезд ушёл.
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Evgeny Trifonov
ему будет 31 уже, пришло осознание что трофеев в Тоттенхэме не будет
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Трент Резнор
Подарите ему носок и отпустите за сотку. Заслужил.
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Кан и Баллак сидят в баре
Мне кажется,если б Леви не полысел- он был бы с пейсами ходил чернющими и черную шляпку маленькую носил)
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Мистер Громов
куда выше?)
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Екн Лор
Ну и глупость, продали бы сейчас за 100 и нашли замену. А так останутся ни с чем
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jwbmwbqvih
С такой политикой,ни один игрок,развивающий свою карьеру,а не зарабатывающий деньги,в клуб не пойдет. Зачем ему эта клетка?
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Георгий Большаков
Ответ Evgeny Trifonov
ему будет 31 уже, пришло осознание что трофеев в Тоттенхэме не будет
Что ему мешает принести Тоттенхэму трофей?
+1
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Direct free kick
Ответ Трент Резнор
Подарите ему носок и отпустите за сотку. Заслужил.
Как бы Кейн в Андреа Белотти не превратился
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Sergio Mendez
Ответ Екн Лор
Ну и глупость, продали бы сейчас за 100 и нашли замену. А так останутся ни с чем
Они ждут, что получится уговорить Кейна остаться, говоря про легенду клуба и тд.

В голову Харри не залезть, так что его текущие приоритеты (легенда или трофеи или деньги) нам не ясны. Может быть как угодно, на самом деле.
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