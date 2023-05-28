«Тоттенхэм» готов, что Кейн уйдет бесплатно в 2024-м. Этим летом о продаже задумаются только при предложении куда выше 100 млн фунтов

Харри Кейн может остаться в «Тоттенхэме» летом, несмотря на интерес топ-клубов Европы.

Как рассказал журналист The Athletic Дэвид Орнстейн, президент «шпор» понимает, что заменить практически невозможно, так как даже получив около 100 млн фунтов за него, на нового форварда придется потратить более 80 млн фунтов. И не факт, что новый нападающий даст команде то, что дает Кейн.

Чтобы «Тоттенхэм» хотя бы задумался о продаже Харри, за него нужно будет предложить куда больше 100 млн фунтов. Лондонцы готовы даже к тому, что Кейн уйдет бесплатно летом 2024-го.

Интерес к форварду проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Реал». Однако у команды Эрика тен Хага есть много других вариантов усиления – например, Виктор Осимхен («Наполи»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») и Расмус Хейлунд («Аталанта»). Учитывая неопределенность со сменой владельцев и то, какие затраты потребуются на трансфер Кейна, не факт, что «МЮ» примет решение о таких тратах.

«Реал» по-прежнему хочет подписать Килиана Мбаппе – если не этим летом, то следующим. Поэтому «Мадриду» также будет непросто осуществить трансфер Харри.

В связи с этим, как считает Орнстейн, наиболее вероятно то, что Кейн останется в « » этим летом.

Статистику 29-летнего нападающего можно найти здесь.

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