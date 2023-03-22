«Тоттенхэм» рассматривает Хендерсона и Пикфорда как замену Льорису. Интерес к Дину может помочь «МЮ» в переговорах по Кейну

«Тоттенхэм» видит в вратаря, способного заменить .

По данным ESPN, «шпоры» рассматривают возможность подписания голкипера, арендованного « » у « » до конца сезона без права выкупа. Если «МЮ» будет готов его отпустить, лондонцы летом могут сделать предложение.

Отмечается, что интерес к Хендерсону может поспособствовать тому, что глава « » Дэниэл Леви займет более открытую позицию в случае возможных переговоров с «Юнайтед» по форварду Харри Кейну.

Также «Тоттенхэм» изучает возможность приобретения Джордана Пикфорда – но такая сделка будет вероятна только в случае вылета «Эвертона» из АПЛ.

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