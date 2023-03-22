«Тоттенхэм» рассматривает Хендерсона и Пикфорда как замену Льорису. Интерес к Дину может помочь «МЮ» в переговорах по Кейну
«Тоттенхэм» видит в Дине Хендерсоне вратаря, способного заменить Уго Льориса.
По данным ESPN, «шпоры» рассматривают возможность подписания голкипера, арендованного «Ноттингем Форест» у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона без права выкупа. Если «МЮ» будет готов его отпустить, лондонцы летом могут сделать предложение.
Отмечается, что интерес к Хендерсону может поспособствовать тому, что глава «Тоттенхэма» Дэниэл Леви займет более открытую позицию в случае возможных переговоров с «Юнайтед» по форварду Харри Кейну.
Также «Тоттенхэм» изучает возможность приобретения Джордана Пикфорда – но такая сделка будет вероятна только в случае вылета «Эвертона» из АПЛ.
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Сейвы это хорошо, но если МС, МЮ или Ливерпуль включают прессинг , то такие британцы бьют по воробьям или за центр поля.
А это уже другой коленкор, совсем не современный, и сейвы тут не перевешивают
Как ещё Кейна приплетут к МЮ завтра?
Такого же уровня был Джо Харт в МС. Прийдя в МС от него избавился Пеп. На линии он был не плох, но не умеет играть хорошо в пас ногами. А это уже вратарь из прошлого.
Его уровень оценивают лишь в Эвертоне и чудо-тренер Саутгейт
Вратарь не умеющий играть в пас ногами, под прессингом выносящий мяч в аут или в центр поля
Это анахронизм для больших клубов(да, понимаю ТТХ и это слово это сарказм, но все же)
Зачем он им?