«Тоттенхэм» рассматривает Хендерсона и Пикфорда как замену Льорису. Интерес к Дину может помочь «МЮ» в переговорах по Кейну

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Ноттингем Форест Дэниэл Леви Уго Льорис ESPN Джордан Пикфорд Харри Кейн Дин Хендерсон Футбол

«Тоттенхэм» видит в Дине Хендерсоне вратаря, способного заменить Уго Льориса.

По данным ESPN, «шпоры» рассматривают возможность подписания голкипера, арендованного «Ноттингем Форест» у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона без права выкупа. Если «МЮ» будет готов его отпустить, лондонцы летом могут сделать предложение.

Отмечается, что интерес к Хендерсону может поспособствовать тому, что глава «Тоттенхэма» Дэниэл Леви займет более открытую позицию в случае возможных переговоров с «Юнайтед» по форварду Харри Кейну.

Также «Тоттенхэм» изучает возможность приобретения Джордана Пикфорда – но такая сделка будет вероятна только в случае вылета «Эвертона» из АПЛ.

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14 комментариев

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Ksandvankneshas
Ответ melmi
Он как ты выразился обычный британец. Сейвы это хорошо, но если МС, МЮ или Ливерпуль включают прессинг , то такие британцы бьют по воробьям или за центр поля. А это уже другой коленкор, совсем не современный, и сейвы тут не перевешивают
Тоттенхэму норм. Льорис вроде тоже не мастер паса. Да и это особо и не требовалось при прошлых коучах.
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melmi
Ответ Ksandvankneshas
Пикфорд вроде один из лидеров сезона по сейвам. Плюс если Эвертон вылетает, то его можно за дёшево взять –то что Леви прописал.
Он как ты выразился обычный британец.
Сейвы это хорошо, но если МС, МЮ или Ливерпуль включают прессинг , то такие британцы бьют по воробьям или за центр поля.
А это уже другой коленкор, совсем не современный, и сейвы тут не перевешивают
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Shadow1882
Господи, такой бред, что смех до слёз)
Как ещё Кейна приплетут к МЮ завтра?
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Ksandvankneshas
Ответ Андрей Хенто
Пикфорд жутко переоценен, до сих пор удивлен, что у такой сильной сборной, как Англия такой средний вратарь.
Там все вратари +- такие же однообразные бритахи. Наверное, только Рамсдэйл отличается.
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Ksandvankneshas
Ответ melmi
Мда..какой еще Пикфорд Его уровень оценивают лишь в Эвертоне и чудо-тренер Саутгейт Вратарь не умеющий играть в пас ногами, под прессингом выносящий мяч в аут или в центр поля Это анахронизм для больших клубов(да, понимаю ТТХ и это слово это сарказм, но все же) Зачем он им?
Пикфорд вроде один из лидеров сезона по сейвам. Плюс если Эвертон вылетает, то его можно за дёшево взять –то что Леви прописал.
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Ksandvankneshas
Ответ Биограф Венгера
совсем про здоровье фанов Шпор не думаешь :( у них и так Лангле играет уже
Для низкого блока и игры в 3цз Мага топяра. К слову, за этот сезон он ни разу серьёзно не привез, хоть футбол ТХ ему и не очень подходит. Просто по инерции уже все ржут над ним, не разбираясь.
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melmi
Ответ Андрей Хенто
Пикфорд жутко переоценен, до сих пор удивлен, что у такой сильной сборной, как Англия такой средний вратарь.
По современным меркам он посредственный
Такого же уровня был Джо Харт в МС. Прийдя в МС от него избавился Пеп. На линии он был не плох, но не умеет играть хорошо в пас ногами. А это уже вратарь из прошлого.
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Андрей Хенто
Пикфорд жутко переоценен, до сих пор удивлен, что у такой сильной сборной, как Англия такой средний вратарь.
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Самозанятый
Гдлавное — сразу забрать Кейна, потому что потом в ТТХ догадаются что им подсунули очередного распиаренного английского вратаря, и вместо скидки будет наценка.
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melmi
Мда..какой еще Пикфорд
Его уровень оценивают лишь в Эвертоне и чудо-тренер Саутгейт
Вратарь не умеющий играть в пас ногами, под прессингом выносящий мяч в аут или в центр поля
Это анахронизм для больших клубов(да, понимаю ТТХ и это слово это сарказм, но все же)
Зачем он им?
+1
-1
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Биограф Венгера
Ответ Ksandvankneshas
Жаль, что это еспн. А так супер было бы. Можно ещё Магу им отдать.
совсем про здоровье фанов Шпор не думаешь :( у них и так Лангле играет уже
+9
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Ksandvankneshas
Жаль, что это еспн. А так супер было бы. Можно ещё Магу им отдать.
+5
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Trollando
Обмен на Кейна с доплатой
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red hikkikomori
win-win для МЮ и Тоттенхэма, если это правда
+11
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