«МЮ» начал подготовку к трансферу Кейна. Леви потребует не менее 100 млн фунтов от клубов АПЛ
«Манчестер Юнайтед» предпринимает первые шаги, чтобы подписать Харри Кейна.
Как сообщает The Telegraph, манкунианцы начали подготовку к трансферному процессу. Клуб хочет выяснить, в какую сумму обойдется трансфер и как вести переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.
Контракт Кейна со «шпорами» действует до 2024 года. При этом источники в «Тоттенхэме» полагают, что вероятность того, что форвард останется в клубе еще на один сезон, очень низка.
Считается, что Леви будет готов рассмотреть трансферные предложения от иностранных клубов на сумму от 80 миллионов фунтов, но у клубов из Англии он запросит не менее 100 миллионов фунтов и, возможно, даже решит отклонить все предложения из Премьер-лиги.
В услугах Кейна заинтересована «Бавария». Сам нападающий предпочитает остаться в АПЛ.
В текущем сезоне чемпионата Англии 29-летний футболист провел 32 матча, отличившись 24 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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Тем более, МЮ зацепил кубок английской лиги.
За игрока в 2 раза переплатили
Лучше проверенный и топовый по меркам АПЛ нападающий , пусть по не маленькому ценнику
Дикость 100 млн платить за игрока в 30 лет, что через год бесплатный будет.
даже за Антони, согласно трансфермаркету выйдет 95 млн
А тут 29 летний, 100 миллионный, высокооплачиваемый футболер, которого в случае провала никуда не выкинуть