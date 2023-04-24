«Манчестер Юнайтед» предпринимает первые шаги, чтобы подписать Харри Кейна.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы начали подготовку к трансферному процессу. Клуб хочет выяснить, в какую сумму обойдется трансфер и как вести переговоры с председателем совета директоров « » .

Контракт Кейна со «шпорами» действует до 2024 года. При этом источники в «Тоттенхэме» полагают, что вероятность того, что форвард останется в клубе еще на один сезон, очень низка.

Считается, что Леви будет готов рассмотреть трансферные предложения от иностранных клубов на сумму от 80 миллионов фунтов, но у клубов из Англии он запросит не менее 100 миллионов фунтов и, возможно, даже решит отклонить все предложения из Премьер-лиги.

В услугах Кейна заинтересована « ». Сам нападающий предпочитает остаться в .

В текущем сезоне чемпионата Англии 29-летний футболист провел 32 матча, отличившись 24 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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