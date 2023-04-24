«МЮ» начал подготовку к трансферу Кейна. Леви потребует не менее 100 млн фунтов от клубов АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

«Манчестер Юнайтед» предпринимает первые шаги, чтобы подписать Харри Кейна.

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы начали подготовку к трансферному процессу. Клуб хочет выяснить, в какую сумму обойдется трансфер и как вести переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви.

Контракт Кейна со «шпорами» действует до 2024 года. При этом источники в «Тоттенхэме» полагают, что вероятность того, что форвард останется в клубе еще на один сезон, очень низка.

Считается, что Леви будет готов рассмотреть трансферные предложения от иностранных клубов на сумму от 80 миллионов фунтов, но у клубов из Англии он запросит не менее 100 миллионов фунтов и, возможно, даже решит отклонить все предложения из Премьер-лиги.

В услугах Кейна заинтересована «Бавария». Сам нападающий предпочитает остаться в АПЛ

В текущем сезоне чемпионата Англии 29-летний футболист провел 32 матча, отличившись 24 голами и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

76 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Возможно, последний шанс для Кейна собрать трофеи
+54
-9
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Заплатить 100 за чела, которому 30 и у которого год по контракту - за такое нужно сажать в тюрьму
+57
-21
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Ответ S1rAlex
Заплатить 100 за чела, которому 30 и у которого год по контракту - за такое нужно сажать в тюрьму
И что с того что ему 30? Он топ, в АПЛ один из лучших бомбардиров каждый год, лучше уж за состоявшегося 30 летнего игрока заплатить сотку, чем за молодого бегунка столько же
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пирс Морган
Ответ ZamoRano
Комментарий удален модератором
Думаю, любой трофей будет лучше кубка Ауди Тоттенхема.
Тем более, МЮ зацепил кубок английской лиги.
+26
-8
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ответ S1rAlex
Заплатить 100 за чела, которому 30 и у которого год по контракту - за такое нужно сажать в тюрьму
Зато за Антони с линейкой 4+1 не топ
За игрока в 2 раза переплатили
Лучше проверенный и топовый по меркам АПЛ нападающий , пусть по не маленькому ценнику
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мистер Уайт
Надо предложить Магуайра за Кейна и пусть ТТХ ещё и доплачивает.
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
С одной стороны Кейна надо было однозначно забирать раньше, в условном 2016-2017-ом, но с другой на примере того же кризисного МЮ, а теперь и Челси - не факт, что это пошло бы на пользу. А МЮ сейчас под тен Хагом оздоровляется не по дням, а по часам, так что, возможно, имеет смысл Кейна подписывать.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярик01
Пусть ждёт еще год.
Дикость 100 млн платить за игрока в 30 лет, что через год бесплатный будет.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бродяга-симпатяга
Думаю после Ньюкасла Кейн уже принял решение что пора валить
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
Ответ Ман Сити
При чем тут шейхи? Первыми за оверпрайс начали скупать именно манюшники. Верон за 40, это как сейчас за 400. Причем как обычно провальный трансфер. Фердинанд за 40 двадцать лет назад тоже как сейчас 300-400. Потом ноунейм Марсиаль за 80, который не отыграл ни сезона на уровне и о котором никто не знал и т.д.
Манся защищает своих шейхов, это так мило ☺️😂
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
молодой Роналдо в Интер из Барсы переходил за 25 лямов, что за ценники безумные за предпенсионеров, шейхи рынок раскачали до безобразия
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stadjer
Ответ S1rAlex
Заплатить 100 за чела, которому 30 и у которого год по контракту - за такое нужно сажать в тюрьму
В 97 году МЮ заплатил очень большие по тем временам 5 с лишним млн за 31-летнего (в 97 - весьма ветеранский возраст) Тедди Шерингэма, который помог выиграть ЛЧ и несколько чемпионств. Кейну 29, при нынешней спортивной медицине года 4 минимум сможет играть на очень высоком уровне, привыкать к АПЛ не надо, много сезонов подряд имеет отличную стату, лидер сборной - сколько же он должен стоить на текущем рынке? Ну и Леви понимает, что альтернатив ему не так много, отсюда и цена.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абдул Абакаев
Ответ S1rAlex
Заплатить 100 за чела, которому 30 и у которого год по контракту - за такое нужно сажать в тюрьму
реал с Азаром так и поступил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Харри Кейн и Побег из Тоттенхэма
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Такой игрок как Кейн обязан взять трофеи.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Ответ QWertY
60 красная цена за него: 29 лет, год контракта. Как по мне лучше за эту цену взять того же Лаутаро, который результативен, стабилен и моложе на 4 года.
Ах Лаутаро)))? Выйдет также как и Фалькао или Кавани в мю
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
гилберт
Ответ S1rAlex
Заплатить 100 за чела, которому 30 и у которого год по контракту - за такое нужно сажать в тюрьму
Да можно и не платить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Пирс Морган
Возможно, последний шанс для Кейна собрать трофеи
Остался бы в Лестере, был бы чемпионом уже)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Ершов
Ответ Пирс Морган
Возможно, последний шанс для Кейна собрать трофеи
Рано хоронить пацана, для Жиру и Ибры он еще п*здюк у которого всё впереди! )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
Ответ FEF2
какой ужас, очередные минус 100 млн для Мю
за 100 млн МЮ покупал только Погба в 2016 году
даже за Антони, согласно трансфермаркету выйдет 95 млн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artyom Yakovenko
Ответ Alex Rhea
В каком месте МЮ оздоровляется не ясно совсем. Сульшер и Моур занимали те же вторые-третьи места в сезоны кризисов Ливерпуля и Челси, а в ЛЕ заходили гораздо дальше Тен Хага, точно так же брали внутренние кубки. При этом чистка состава идёт крайне медленно, а взамен набираются такие же невразумительные игроки, что и раньше (достаточно посмотреть на Маласию, Антони, арендованного Вегорста, старого медленного Эриксена).
список внутренних кубков у Сульшера в студию,мистер эксперт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Astella Guccio
Ответ Мистер Уайт
Надо предложить Магуайра за Кейна и пусть ТТХ ещё и доплачивает.
Нам своих магваеров хватает , по типу Санчеса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кинг Конг Жив
Если за 100 лимонов продадут, то это будет большая удача для Тоттенхема. Он максимум стоит 60 лимонов, я думаю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ Пирс Морган
Возможно, последний шанс для Кейна собрать трофеи
Чтобы получить трофеи надо идти в Баварию . Там есть шанс побороться за лигу чемпионов , ну и само собой за все внутренние кубки . В Мюнхене не хватает топ форварда и Кейн сможет это организовать . Правда скорее всего этого не будет .
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Stadjer
В 97 году МЮ заплатил очень большие по тем временам 5 с лишним млн за 31-летнего (в 97 - весьма ветеранский возраст) Тедди Шерингэма, который помог выиграть ЛЧ и несколько чемпионств. Кейну 29, при нынешней спортивной медицине года 4 минимум сможет играть на очень высоком уровне, привыкать к АПЛ не надо, много сезонов подряд имеет отличную стату, лидер сборной - сколько же он должен стоить на текущем рынке? Ну и Леви понимает, что альтернатив ему не так много, отсюда и цена.
Еще недавно МЮ переманил к себе за большую зарплату одного из лучших игроков АПЛ, который много сезонов имел хорошую стату, был лидером сборной. Через год после его трансфера МЮ искал клуб, чтобы его сбагрить, хотя его взяли за копейки.
А тут 29 летний, 100 миллионный, высокооплачиваемый футболер, которого в случае провала никуда не выкинуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий