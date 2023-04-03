«МЮ» убедил тен Хага, что Кейн – лучшее усиление позиции центрфорварда. Но Леви может отказаться продавать Харри из-за опасений за имидж
Эрик тен Хаг заинтересован в переходе Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает The Athletic, главного тренера манкунианцев сумели убедить в том, что футболист «Тоттенхэма» будет лучшим выбором на позицию центрфорварда, которую «Юнайтед» стремится укрепить летом. Персонал «МЮ» доказал нидерландцу, что Кейн – это не только высокая результативность и другие значимые статистические показатели, но и профессионализм и сильный характер.
При этом «МЮ» не хочет снова ввязываться в длительные переговоры, как это было с попытками прошлым летом подписать хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.
В клубе надеются, что выступление в Лиге чемпионов и развитие команды при тен Хаге станут убедительными аргументами, но отмечается, что сам Кейн пока сосредоточен на текущем сезоне и в дальнейшем не исключает различных вариантов, в том числе подписания со «шпорами» нового контракта.
Для главы «Тоттенхэма» Дэниэла Леви, так и не установившего цену на лучшего бомбардира в истории клуба, продажа лидера может стать сильным ударом по имиджу на фоне проблем с тренерами и спортивным директором Фабио Паратичи. Некоторые хорошо информированные люди считают, что президент вообще не собирается отпускать Кейна, какие бы деньги ему ни предложили.
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А потеря лидера следующим летом бесплатно, которого можно было втюхать за 100 лямов этим летом - не удар по имиджу? )
А так, руководство МЮ правы: Кейн - лучший выбор для Юнайтед здесь и сейчас. Без вариантов.
Но какие клубы могут взять Кейна? Он или уйдет в МЮ, потому что в АПЛ других вариантов нет (Челси сейчас входит в зону турбулентности), или в какую-нибудь Баварию. В РМ, пока Бензема играет, он не пойдет. В Барсе Лева. Италия отпадает. Единственный вариант еще есть с МС, если Холланд уйдет. Леви понимает, что второй раз предать Кейна будет даже для него уж слишком. Напомнить, как Кейн после срыва сделки с МС забил на футбол? Парня надо отпустить и получить свою сотку, пока он просто не забьет на футбол и не начнет играть за зп. Сейчас МЮ и Бавария единственные варианты.