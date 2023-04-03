Эрик тен Хаг заинтересован в переходе Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает The Athletic, главного тренера манкунианцев сумели убедить в том, что футболист « » будет лучшим выбором на позицию центрфорварда, которую «Юнайтед» стремится укрепить летом. Персонал «МЮ» доказал нидерландцу, что Кейн – это не только высокая результативность и другие значимые статистические показатели, но и профессионализм и сильный характер.

При этом «МЮ» не хочет снова ввязываться в длительные переговоры, как это было с попытками прошлым летом подписать хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

В клубе надеются, что выступление в Лиге чемпионов и развитие команды при тен Хаге станут убедительными аргументами, но отмечается, что сам Кейн пока сосредоточен на текущем сезоне и в дальнейшем не исключает различных вариантов, в том числе подписания со «шпорами» нового контракта.

Для главы «Тоттенхэма» , так и не установившего цену на лучшего бомбардира в истории клуба, продажа лидера может стать сильным ударом по имиджу на фоне проблем с тренерами и спортивным директором Фабио Паратичи. Некоторые хорошо информированные люди считают, что президент вообще не собирается отпускать Кейна, какие бы деньги ему ни предложили.

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