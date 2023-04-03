«МЮ» убедил тен Хага, что Кейн – лучшее усиление позиции центрфорварда. Но Леви может отказаться продавать Харри из-за опасений за имидж

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заинтересован в переходе Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает The Athletic, главного тренера манкунианцев сумели убедить в том, что футболист «Тоттенхэма» будет лучшим выбором на позицию центрфорварда, которую «Юнайтед» стремится укрепить летом. Персонал «МЮ» доказал нидерландцу, что Кейн – это не только высокая результативность и другие значимые статистические показатели, но и профессионализм и сильный характер.

При этом «МЮ» не хочет снова ввязываться в длительные переговоры, как это было с попытками прошлым летом подписать хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

В клубе надеются, что выступление в Лиге чемпионов и развитие команды при тен Хаге станут убедительными аргументами, но отмечается, что сам Кейн пока сосредоточен на текущем сезоне и в дальнейшем не исключает различных вариантов, в том числе подписания со «шпорами» нового контракта.

Для главы «Тоттенхэма» Дэниэла Леви, так и не установившего цену на лучшего бомбардира в истории клуба, продажа лидера может стать сильным ударом по имиджу на фоне проблем с тренерами и спортивным директором Фабио Паратичи. Некоторые хорошо информированные люди считают, что президент вообще не собирается отпускать Кейна, какие бы деньги ему ни предложили.

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39 комментариев

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Sergeev55
Кейн будет легендой Тоттенхэма, но без трофеев!!!
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Алексей Тарасюк
Ответ Макс С
Кейну пора убегать просто из тотема
Ему бы еще из сборной Англии свалить, если в жизни хочет что-то вииграть 😄
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Покерный Футбол
Мне кажется имидж Леви мало что уже может испортить. С ним и так многое не хотят вести дела.
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Vitya Vitya
Ответ kulik13
Современный ремейк "12 лет рабства"....
40 лет шли они за трофеями.
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**Iscander**
Сейчас если поставить Кейна вместо Вегхорста, это было-бы топ усиление.
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stanvixx
"Продажа лидера может стать серьёзным ударом по имиджу..."
А потеря лидера следующим летом бесплатно, которого можно было втюхать за 100 лямов этим летом - не удар по имиджу? )
А так, руководство МЮ правы: Кейн - лучший выбор для Юнайтед здесь и сейчас. Без вариантов.
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mj23.net
Ответ Wasilij Petrow
Если и продадут, то уж точно не прямому конкуренту, если, конечно, вменяемые.
Почему? ТТХ не претендует на титулы в ближайшее время. И зона ЛЧ им тоже не светит. Сону летом стукнет 31. Кейну 30. За обоих сейчас можно выручить максимум денег. Дальше по нисходящей. Эти бабки можно будет уже вкладывать в новую команду.
Но какие клубы могут взять Кейна? Он или уйдет в МЮ, потому что в АПЛ других вариантов нет (Челси сейчас входит в зону турбулентности), или в какую-нибудь Баварию. В РМ, пока Бензема играет, он не пойдет. В Барсе Лева. Италия отпадает. Единственный вариант еще есть с МС, если Холланд уйдет. Леви понимает, что второй раз предать Кейна будет даже для него уж слишком. Напомнить, как Кейн после срыва сделки с МС забил на футбол? Парня надо отпустить и получить свою сотку, пока он просто не забьет на футбол и не начнет играть за зп. Сейчас МЮ и Бавария единственные варианты.
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jexOn
Кейн это отлично, но мне жаль, что не рассматривают Влаховича как усиление.
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Mr@k123
так его в МС не продал Леви за 100 млн, а чем МЮ то лучше
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Ноно Гомес
Кейн идеальный форвард для Апл...
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MajestySport
Великий тен хааг молодец, выпер Роналду, а теперь ищет центр форварда
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Yri Yrov
Ответ Макс С
Кейну пора убегать просто из тотема
я думаю пора менять название клуба, все дело в этом
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Yri Yrov
до сих пор удивляюсь как модрич то ушел из кандалов Леви
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Ответ Savarona25
Именно потеря Кейна может стать для ТХ настоящей катастрофой. Кейн - системообразующий игрок для клуба и замены ему нет и не будет. Думаю, что будущее Кейна зависит от 2 обстоятельств: попадет ли клуб в ЛЧ и какую концепцию развития Леви представит игроку в очередной раз. Кроме личных рекордов Кейну наверняка хочется что-то выиграть в конце карьеры (желательно в Англии, чтобы продолжать улучшать личные рекорды). Попадание в зону ЛЧ упростит задачу по укреплению состава и приглашения кого-то значимого на должность ГТ. Леви пости наверняка никуда Кейна не отпустит и будет его уговаривать еще год вплоть до завершения контракта. Ну а Кейн вряд ли осмелится на резкие демарши с целью вынудить его отпустить.
продажа Бейла стало катастрофой для Тота, а не лузер кейн, дно загребское.
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Wasilij Petrow
Ответ Inside 88 LW
Летнее ТО - последний шанс продать Кейна или потерять бесплатно. Леви представитель такой народности - для которой деньги намного важнее нежели имидж и прочее)
Пример "Челси" как раз об этом, не так ли, представитель народности под кодом 88LW?
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QWertY
Ответ Любезный Коссутий
у енго небольшая травма была, перед перерывом на сборные
Да он против Ливера и Сотона был днищем, который ничего на поле не делает. Великан хотя бы бегает и прессует, а этот уже как будто получил ЗМ
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Wasilij Petrow
Если и продадут, то уж точно не прямому конкуренту, если, конечно, вменяемые.
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Любезный Коссутий
Ответ QWertY
Как будто проблемы МЮ из за голландского бревна. Рэшфорд сам в последних играх является тем еще бревном
у енго небольшая травма была, перед перерывом на сборные
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Верховный Лорд
Какой у Тоттенхэма имидж, я вас умоляю? Имидж вечного неудачника примерно во всех турнирах?
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Василий Леонов
Тен Хан хотел купить юниора из Аякса за 150 лямов, но его убедили, что Кейн лучше
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Shadow1882
От создателей "Джеррард одной ногой в Челси"
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Любезный Коссутий
какой персонал? массажисты и водители? 🤷‍♂️
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Любезный Коссутий
Ответ Вадим Слуцкий
Самое лучшее усиление позиции центрфорварда - убрать голландское бревно и дать играть на этой позиции Рэшфорду.
Рэш по-привычке будет стягиваться влево)) уж лучше Марс на этой позиции, если он не будет получать травмы через день
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Женя Григорьев
Думаю, самое сложное в процессе трансфера будет убедить самого Кейна .
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QWertY
Ответ Вадим Слуцкий
Самое лучшее усиление позиции центрфорварда - убрать голландское бревно и дать играть на этой позиции Рэшфорду.
Как будто проблемы МЮ из за голландского бревна. Рэшфорд сам в последних играх является тем еще бревном
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