«Барса» сделает Месси предложение, как только Ла Лига одобрит экономический план. Ответ ждут на следующей неделе

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Рональд Араухо деньги Гави Футбол

Ла Лига на следующей неделе примет решение по экономическому плану «Барселоны».

Вчера в Мадриде состоялась встреча руководителей экономического отдела «Барселоны» с представителями Ла Лиги.

Каталонский клуб стремится как можно скорее получить одобрение представленного плана экономической стабильности, который позволит зарегистрировать контракты некоторых футболистов и подписать новичков.

Представители «Барселоны» покинули встречу с хорошим предчувствием. Ожидается, что Ла Лига примет решение по экономическому плану «Барсы» до конца недели.

Получив одобрение от Ла Лиги, «Барса» намерена зарегистрировать Рональда Араухо и Гави, а также незамедлительно приступить к работе над трансфером Лео Месси.

Аргентинец – приоритет «Барсы» на лето и со спортивной, и с экономической точек зрения. Однако Месси хочет принять решение о будущем как можно скорее, и «Барса» пока не может направить ему официальное предложение.

На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.

👀 Пишут, «Аль-Хилаль» предложил Месси 1,2 млрд евро за два года. Этому можно верить?

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53 комментария

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Aleksey Yashin
"«Барса» сделает Месси предложение"

Сериал, в котором все ждут когда уже будет сделано предложение
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Rio de Janeiro
Ответ Луизао фром мексика
давно пора распродать весь бчк, сделать банкротом, в Испании исторически только один топ клуб- Реал💪💪💪
Верно.Потому что Каталония с Барселоной–не Испания
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Skotinas
Ответ GerbertS
главное, консультации не забудьте заказать у Тебаса
Закажем вам огнетушителей!
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Очки Дани Алвеса
Экономический план. Подписываем контракт с Месси на два года, зарплата 30 миллионов в год. Отдаём её в рассрочку до 2123 года. Профит!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Aleksey Yashin
"«Барса» сделает Месси предложение" Сериал, в котором все ждут когда уже будет сделано предложение
Сюжет: Лапорта хочет сделать предложение Месси, но чиновник Тебас ревнует, и начался треугольник, чем же все закончится? Смотреть по всем телеканалам
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Domian
Ответ Konvicted
Барса сделает Месси предложение как только убедится, что он переходит в чемпионат СА, Потом с грустным видом будут говорить фанатам "Видит бог, мы сделали все, что могли". Справедливости ради, все правильно делают, приход Месси в нынешнюю Барсу ослабит команду.
Фанаты бездаря роналду а в вашем мирке боли и обиды есть опция понимания, что у Месси предложения не только из Эр - Рияда?)))
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AnMe
Сначала говорили на прошлой неделе. Потом сказали, что сегодня. Теперь на следующей неделе..
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Этот Райола хочет денег
Ответ Aleksey Yashin
"«Барса» сделает Месси предложение" Сериал, в котором все ждут когда уже будет сделано предложение
Антонио Фагундес, Режина Дуарте и другие в самом кассовом сериале этого года- Во имя любви! К клубу или к деньгам- на этот непростой вопрос должен дать ответ главный герой. Смотрите новые серии!))
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VERBLYUD
Писали же, что сегодня Ла Лига одобрит план. Похоже
Тебас🤡 хочет до конца августа заниматься этой клоунадой.
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BZB
По законам жанра Месси должен выиграть следующую лч с Барсой, а потом на пенсию в Аравию.
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Alexander Katschalow
Ответ AnMe
Сначала говорили на прошлой неделе. Потом сказали, что сегодня. Теперь на следующей неделе..
Во во, бесит ссска
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FNT
Такими темпами предложение придется отправлять в Эр-Рияд.
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AnMe
Ответ Луизао фром мексика
давно пора распродать весь бчк, сделать банкротом, в Испании исторически только один топ клуб- Реал💪💪💪
Когда соперник говорит такие громкие слова, то это говорит только об одном: он боится. Поэтому чуть тише веди себя, а то взрослые дядьки видят скрытые мотивы.
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Гари Невилл
Ответ Луизао фром мексика
давно пора распродать весь бчк, сделать банкротом, в Испании исторически только один топ клуб- Реал💪💪💪
Позорный болельщик хорошего клуба. В жизни ни одному топ клубу такое не желают, ведь только с первоклассной конкуренцией Реал это Реал, а Барселона это Барселона, я как фанат Барселоны это понимаю. Поэтому в жизни такое я не пожелаю Реалу. И с финансовой точки зрения, кому тогда Реал будет нужен? Правильно - никому.
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Tun
Ответ Aleksey Yashin
"«Барса» сделает Месси предложение" Сериал, в котором все ждут когда уже будет сделано предложение
Еще и от латиносов)
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Domian
Ответ ZamoRano
ООО, горьтяпкина, ты там сейчас мальчик али девочка???
Ну так это факты)
Рамос, Пепе, бездарь роналду, Марсело все имеют судимости.
Но у тебя фикция лишь на Лео)
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Domian
Ответ Greatest Of All Time
1. Налоговые проблемы в Испании у всех были, все знают какие налоговые в Испании. Даже у днаря рюналду были проблемы с налоговыми Испании на 18 млн. 2. Этот отель он построил для таких как Рюналду с бадром. Ведь именно рюналду поддерживает однополые браки , вот и пруфы. https://sport.segodnya.ua/amp-sport/krishtianu-ronaldu-pripisyvayut-roman-s-kikbokserom-672980.html#amp_tf=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3A%20%251%24s&aoh=16801091278015&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
Заморашка сейчас в ступоре)
Скажу больше, виновными в неуплате налогов были признаны Рамос, Пепе в бытрость игрока Реала.
Ну а у днаря рекордная сумма 18 лямов.
У Рамоса 2 ляма было, у Месси 5.
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ZamoRano
Ответ Domian
Ну так это факты) Рамос, Пепе, бездарь роналду, Марсело все имеют судимости. Но у тебя фикция лишь на Лео)
На вопрос отвечай, какого ты сегодня полу🤣🤣🤣
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Greatest Of All Time
Ответ AnMe
Что за бред? Кто откажется от таких денег? Можно на год в Барсу или пол сезона или просто прощальный матч, а потом на пенсию в СА. Заслужил
Легко, он может играть в Барсе года 2 и завершить карьеру. Я уверен что он не пойдёт в СА.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tun
мы так до фанфига МессиРоналду дойдем, где он сбегает в СА, чтоб играть против сами знаете кого
А почему бы и нет?
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Tun
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Катарец непреклонен, как в случае с другим игроком, и решает договориться с Тебасом, но Лапорта готовил ответный удар в виде рычагов...
мы так до фанфига МессиРоналду дойдем, где он сбегает в СА, чтоб играть против сами знаете кого
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tun
Месси бросает нынешнего катарца, но тот не хочет его отпускать и выкладывает его фотки в своей новой футболке
Катарец непреклонен, как в случае с другим игроком, и решает договориться с Тебасом, но Лапорта готовил ответный удар в виде рычагов...
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tun
Еще и от латиносов)
Продолжение синопсиса: Лео Месси хотят сделать предложение из Флориды и Аравии, но он признается Лапорте, что не хочет туда уходить. Тебас ухватился за возможность найти финансовых подвох, и скорее всего Месси уйдет не в Барсу, что-же сделает Лапорта...
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muslim95
Ответ Margor
Зачем им Месси
Зачем они Месси? 1.2 млрд долларов от шейхов, будет дурак если вернется, ни Барсе , ни ему это не пойдет на пользу
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bam bam
Ответ Луизао фром мексика
давно пора распродать весь бчк, сделать банкротом, в Испании исторически только один топ клуб- Реал💪💪💪
топ клуб который за 20 лет выйграл е чемпионство ?)
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