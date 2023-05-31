«Барса» сделает Месси предложение, как только Ла Лига одобрит экономический план. Ответ ждут на следующей неделе

Ла Лига на следующей неделе примет решение по экономическому плану «Барселоны».

Вчера в Мадриде состоялась встреча руководителей экономического отдела «Барселоны» с представителями Ла Лиги.

Каталонский клуб стремится как можно скорее получить одобрение представленного плана экономической стабильности, который позволит зарегистрировать контракты некоторых футболистов и подписать новичков.

Представители «Барселоны» покинули встречу с хорошим предчувствием. Ожидается, что примет решение по экономическому плану «Барсы» до конца недели.

Получив одобрение от Ла Лиги, «Барса» намерена зарегистрировать и , а также незамедлительно приступить к работе над трансфером Лео Месси.

Аргентинец – приоритет «Барсы» на лето и со спортивной, и с экономической точек зрения. Однако Месси хочет принять решение о будущем как можно скорее, и «Барса» пока не может направить ему официальное предложение.

На счету 35-летнего форварда 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за « » в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.

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