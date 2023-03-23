Лебеф о Феликсе: «Челси» продаст Пулишича и Маунта и выкупит Жоау, надеюсь. Он самый опасный игрок «синих» сейчас»

Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Франк Лебеф Кристиан Пулишич Мэйсон Маунт Жоау Феликс деньги Футбол

Франк Лебеф считает, что «Челси» должен выкупить Жоау Феликса у «Атлетико».

«Жоау Феликс – отличный игрок. Я думаю, что сейчас он самый опасный, самый яркий, самый творческий игрок в «Челси». Он также довольно стабилен, почти в каждой игре Жоау что-то создает.

Надеюсь, «Челси» сможет продать нескольких игроков – возможно, Кристиана Пулишича и Мэйсона Маунта, – и тогда сможет приобрести Феликса на постоянной основе.

Единственное, что может беспокоить владельцев, – придется заплатить большие деньги. Но с точки зрения футбольных качеств я бы подписал его», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью ESPN.

Португалец выступает за «синих» на правах аренды из «Атлетико» с января этого года. Сообщалось, что мадридцы хотят получить за полноценный трансфер Феликса 100 млн евро.

В АПЛ 23-летний футболист провел 7 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Феликс сообщил «Атлетико», что не хочет возвращаться в клуб после аренды из «Челси» (Педру Алмейда)

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19 комментариев

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Виталий Ан
Ответ Сергей Кайзер
Не нравится идея продажи Маунта - он воспитанник, способный играть на топ-уровне и стать легендой клуба. Не нравится идея покупки Феликса - это дорого и у него плохая пресса о его характере. Нкунку придёт. Не могу понять, где и как португалец настолько сильно очаровал некоторых людей.
Единственное светлое пятно в этой шайке индивидуалистов. Причем сразу начал играть и пытаться тащить.
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кроссовер Айверсона
Ответ Ноно Гомес
Мэйсона ее отпускать, он воспитанник, Жоау не стабилен, и дорого, нам чистый форвард типа Эрлинга или Осимхена нужнее....
пока за Маунта можно получить хоть что-то надо продавать. Может запросто оказаться ненужным как какой-нибудь Деле Алли.
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TravenS
Ответ Ноно Гомес
Мэйсона ее отпускать, он воспитанник, Жоау не стабилен, и дорого, нам чистый форвард типа Эрлинга или Осимхена нужнее....
Как по мне так Феликс самый стабильный игрок атаки в Челси)
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Evgeniy 72
Ответ Сергей Кайзер
Не нравится идея продажи Маунта - он воспитанник, способный играть на топ-уровне и стать легендой клуба. Не нравится идея покупки Феликса - это дорого и у него плохая пресса о его характере. Нкунку придёт. Не могу понять, где и как португалец настолько сильно очаровал некоторых людей.
Продажа Маунта, это просто выделение того, на кого будет спрос при продаже, но не обязательно ведь продавать именно его. То, что Челси попытается выкупить Феликса - очевидно, он неплохо вошёл, хочет остаться, за него хлопочет самый влиятельный агент мира. Ну и схожих новостей про Феликса будет ещё немало, тут кстати сумма указана - 100 млн, но матрасы просят 120+.
Так что эти новости можно просто фильтровать, имея определенные моменты желаний клубов, игрока, и Мендеша, но никак не принимать предположения болтунов - за планы сделать именно так.
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atashchelsea
Ответ Ноно Гомес
Мэйсона ее отпускать, он воспитанник, Жоау не стабилен, и дорого, нам чистый форвард типа Эрлинга или Осимхена нужнее....
а этот воспитанник очень даже стабильный? матчи с БВБ никто и не заметил, что этого дна не было на поле! плюс в этой формации маунт только запас! и это в лучшем случае
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Акира_1
Боэли легко отдаст 120 миллионов за чувака, который 4 из 5 моментов портит, но никогда не пойдёт на условия Маунта о контракте и скорей его продаст в Ливерпуль по дешёвке. Гениально чо.
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atashchelsea
Ответ Wekil Halylow
продать Маунта так себе авторитет для клуба
донный Маунт?! посмотри его гол+ пас этого сезона! такие как ты , мне кажется вообще не включали матчи челси в этом сезоне!
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atashchelsea
Ответ Сергей Кайзер
Не нравится идея продажи Маунта - он воспитанник, способный играть на топ-уровне и стать легендой клуба. Не нравится идея покупки Феликса - это дорого и у него плохая пресса о его характере. Нкунку придёт. Не могу понять, где и как португалец настолько сильно очаровал некоторых людей.
Задолбали уже ! маунт дно и этот сезон полностью показывает кто он есть на самом деле! вы вообще смотрите матчи Челси???
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Акира_1
Ответ Wekil Halylow
продать Маунта так себе авторитет для клуба
Поэтому Боэли его и продаст. Он избавляется от всех, кто связан с Абрамовичем или имеет авторитет в Челси. ( Грановская, Чех, Тухель и даже Жоржиньо).
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The Best
Маунта всё же я бы оставил,Нкунку летом прийдёт ещё и куда ставить Феликса?Атлетико я уверен захочет минимум 100 млн,за эти деньги лучше найти хорошего форварда.
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Emma Nevskaia
хочу,чтобы выкупили Феликса 💙
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ZamoRano
Феликс за свои три месяца напорол моментов больше деревина🤣 но игрок умный, техничный, этого не отнять.
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Ноно Гомес
Мэйсона ее отпускать, он воспитанник, Жоау не стабилен, и дорого, нам чистый форвард типа Эрлинга или Осимхена нужнее....
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Yri Yrov
Ответ Дедушка Кука
Ни слова про Мудрика.
🙄🙄🙄🙄
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Сергей Кайзер
Не нравится идея продажи Маунта - он воспитанник, способный играть на топ-уровне и стать легендой клуба.
Не нравится идея покупки Феликса - это дорого и у него плохая пресса о его характере. Нкунку придёт.
Не могу понять, где и как португалец настолько сильно очаровал некоторых людей.
+3
-2
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Диер Ташкент
вроде самый лучший атакующий и полезный игрок челси. да распродадут всех деревяшек и спокойно купят.
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Wekil Halylow
продать Маунта так себе авторитет для клуба
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Мальчик Весёлый
нзн что хотят пусть делают но не апл ни лч им не видать
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Дедушка Кука
Ни слова про Мудрика.
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