Лебеф о Феликсе: «Челси» продаст Пулишича и Маунта и выкупит Жоау, надеюсь. Он самый опасный игрок «синих» сейчас»
Франк Лебеф считает, что «Челси» должен выкупить Жоау Феликса у «Атлетико».
«Жоау Феликс – отличный игрок. Я думаю, что сейчас он самый опасный, самый яркий, самый творческий игрок в «Челси». Он также довольно стабилен, почти в каждой игре Жоау что-то создает.
Надеюсь, «Челси» сможет продать нескольких игроков – возможно, Кристиана Пулишича и Мэйсона Маунта, – и тогда сможет приобрести Феликса на постоянной основе.
Единственное, что может беспокоить владельцев, – придется заплатить большие деньги. Но с точки зрения футбольных качеств я бы подписал его», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью ESPN.
Португалец выступает за «синих» на правах аренды из «Атлетико» с января этого года. Сообщалось, что мадридцы хотят получить за полноценный трансфер Феликса 100 млн евро.
В АПЛ 23-летний футболист провел 7 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Феликс сообщил «Атлетико», что не хочет возвращаться в клуб после аренды из «Челси» (Педру Алмейда)
Так что эти новости можно просто фильтровать, имея определенные моменты желаний клубов, игрока, и Мендеша, но никак не принимать предположения болтунов - за планы сделать именно так.
Не нравится идея покупки Феликса - это дорого и у него плохая пресса о его характере. Нкунку придёт.
Не могу понять, где и как португалец настолько сильно очаровал некоторых людей.