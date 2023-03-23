Лебеф о Феликсе: «Челси» продаст Пулишича и Маунта и выкупит Жоау, надеюсь. Он самый опасный игрок «синих» сейчас»

считает, что «Челси» должен выкупить Жоау Феликса у «Атлетико».

« – отличный игрок. Я думаю, что сейчас он самый опасный, самый яркий, самый творческий игрок в «Челси». Он также довольно стабилен, почти в каждой игре Жоау что-то создает.

Надеюсь, «Челси» сможет продать нескольких игроков – возможно, и , – и тогда сможет приобрести Феликса на постоянной основе.

Единственное, что может беспокоить владельцев, – придется заплатить большие деньги. Но с точки зрения футбольных качеств я бы подписал его», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью ESPN.

Португалец выступает за «синих» на правах аренды из «Атлетико» с января этого года. Сообщалось, что мадридцы хотят получить за полноценный трансфер Феликса 100 млн евро.

В 23-летний футболист провел 7 матчей и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Феликс сообщил «Атлетико», что не хочет возвращаться в клуб после аренды из «Челси» (Педру Алмейда)