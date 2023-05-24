«МЮ» даст около 64 млн евро за Маунта, он главная цель тен Хага. «Челси» хочет 100 млн за хавбека, у которого остался год по контракту (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Маурисио Почеттино Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт деньги Футбол

«Манчестер Юнайтед» намерен купить Мэйсона Маунта у «Челси».

Как пишет Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» предложит за полузащитника 55 млн фунтов (около 63,5 млн евро). Лондонский клуб оценивает Мэйсона в гораздо более крупную сумму – порядка 85 млн фунтов (около 100 млн евро).

Маунт – главная цель Эрика тен Хага на лето. Тренер хочет, чтобы сделку закрыли быстро. Источники в «Манчестер Юнайтед» сообщили, что переговоры о трансфере англичанина вот-вот начнутся.

Возможно, «МЮ» будет готов повысить предложение по Маунту, учитывая сильное желание тен Хага видеть его в команде.

Срок действующего контракта Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года, и стороны пока не могут договориться о продолжении сотрудничества.

Интерес к полузащитнику также проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль». При этом Маурисио Почеттино, который станет новым главным тренером «Челси», – большой поклонник таланта Маунта. Он хотел бы, чтобы с Мэйсоном заключили новый контракт. Если бы это произошло, при Почеттино хавбек стал бы ключевым игроком команды. Однако на данный момент маловероятно, что лондонцы смогут возобновить переговоры с футболистом и успешно их завершить.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. С 18 апреля он не играет из-за травмы и уже не выйдет на поле в этом сезоне.

Полную статистику 24-летнего футболиста сборной Англии можно найти здесь.

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102 комментария

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GermanGaleche
когда мы успели свернуть не туда, что 100млн за довольно среднего игрока без особых регалий считается нормальной ценой?
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Акира_1
Ответ GermanGaleche
когда мы успели свернуть не туда, что 100млн за довольно среднего игрока без особых регалий считается нормальной ценой?
А что удивительного. Английский паспорт, молодой возраст, редко пропускает матчи, уже брал ЛЧ и знаком с АПЛ. Если всяких Антони и Мудриков продают за безумные суммы с одним сезоном, то чем Маунт хуже? Ну только год контракта, поэтому 64 ляма, а не 100.
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Любезный Коссутий
несомненно - повышение для Маунта, но 55 мегафунтов, за год по контракту, это оверпрайс
+48
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Владимир Данилов
А можно подождать и провернуть многоходовочку:
1. Дать "Челси" скупить ещё человек 15;
2. Посочувствовать, что они заняли уже обе раздевалки, и всё равно не помещаются;
3. Согласиться, так уж и быть, забрать Маунта, Джеймса и Хаверца по 10 млн за каждого. Чисто чтобы помочь коллегам и разгрузить их раздевалку.
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GuruFutbola
За 100 лямов это дерево только сам боули у себя купит)
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Акира_1
Боэли реально смешной. За 64 ляма должен упаковать Маунта сразу и отправить Тен Хагу. 😆
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Денис Белозёров
Ответ Любезный Коссутий
несомненно - повышение для Маунта, но 55 мегафунтов, за год по контракту, это оверпрайс
повышение в каком плане? в том, что МЮ в ЛЧ поиграет, а Челси нет? Поч почти наверняка вернёт за сезон Челси в топ 4 без лишних игр, а вот МЮ не факт, что будет в топ 4,так что в чем повышение? не в Сити же переходит
+18
-11
+7
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United_LP
Ответ GermanGaleche
когда мы успели свернуть не туда, что 100млн за довольно среднего игрока без особых регалий считается нормальной ценой?
Когда за Магваера дали 80.
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Адиль Бекет
Ответ GermanGaleche
когда мы успели свернуть не туда, что 100млн за довольно среднего игрока без особых регалий считается нормальной ценой?
Да х...ли мы отдали 100 лямов за один финт и один удар постоянно с одной точки Антони.
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Mcconaughey_lol
Откуда столько комментариев про дерево и среднего игрока. Он в атаке умеет абсолютно всё на уровне выше среднего, при этом у него есть одно гениальное качество: он изумительно работает с пространством. Что в атаке Маунт ищет уязвимости между линиями и включается в штрафную, что в защите на нём держится вся прессинг система. При этом ему есть куда расти, он молод и талантлив, со здоровьем всё в порядке по сравнению с тем же Джеймсом. Аномалию этого сезона я не беру в расчёт. Я, как фанат Челси, не хочу его ухода и надеюсь, что Почеттино продавит продление.
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charly_54
Ответ GermanGaleche
когда мы успели свернуть не туда, что 100млн за довольно среднего игрока без особых регалий считается нормальной ценой?
Отличный игрок, с регалиями
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red hikkikomori
Лучше своего Мэйсона в команду верните. Если этот свой родной клуб доить пытается, то нафига его покупать
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Elik1989
Ответ Любезный Коссутий
несомненно - повышение для Маунта, но 55 мегафунтов, за год по контракту, это оверпрайс
Тренер новый разводы старые...пока значимый результат у команды не появится, такие ценники постоянно буду витать над МЮ.
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zzzeeerrrooo
Ответ Любезный Коссутий
несомненно - повышение для Маунта, но 55 мегафунтов, за год по контракту, это оверпрайс
Челси столько же за Стерлинга выложил
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CyberUnited
Опять Daily Хрень набрасывает?
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QWertY
Попахивает или уткой, или разводом
+7
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Григорий Шишин
Ответ GuruFutbola
За 100 лямов это дерево только сам боули у себя купит)
Ну уж прям не так, чтоб дерево. Просто в нынешнем импотентном Челси раскрыть себя невозможно!
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forward1988
Эта принцесса и половины не стоит что просит проект.
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QWertY
Ответ Александр Фёдоров
Какое ещё повышение, ахахах, ты команды не путай, тут понижение
Понижение? Переход в условную Виллу с хорошим тренером уже повышение для любого игрока Челси. А про клуб топ 4 и говорить не надо))
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jem777
Идиотизм с ценами начинается.((
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Любезный Коссутий
Ответ Денис Белозёров
повышение в каком плане? в том, что МЮ в ЛЧ поиграет, а Челси нет? Поч почти наверняка вернёт за сезон Челси в топ 4 без лишних игр, а вот МЮ не факт, что будет в топ 4,так что в чем повышение? не в Сити же переходит
"почти наверняка" - откуда это берется? по факту, там 2 состава непойми кого, и этот Поч еще полсезона будет разгребать эти конюшни, если раньше не уволят
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Alex Muratov
Ответ GermanGaleche
когда мы успели свернуть не туда, что 100млн за довольно среднего игрока без особых регалий считается нормальной ценой?
И ведь лайкает это кто-то. Чтобы такой вопрос задать, нужно современным футболом вообще не интересоваться или смотреть его каким-то местом, сильно ниже глаз.
В Англии больше 6000 профессиональных футболистов, людей, зарабатывающих футболом на жизнь, это больше чем в любой другой стране мира.
Маунт игрок основы сборной этой страны, где самая высокая конкуренция среди местных игроков.
В АПЛ в прошлом сезоне 11+10, это элитная статистика для игрока его позиции.
В победной ЛЧ был одним из лидеров на поле, во многом своими действиями решил исход финала.
Нынешняя форма - это проблема всего клуба, в Челси сейчас ни один игрок не играет по своему статусу игрока топ-клуба и своей трансферной стоимости.
Итого, очевидно что для АПЛ это доморощенный адаптированный топ-игрок и ряд клубов за его контракт
готовы платить большие деньги.
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Манковский
Не хочу видеть рентбоя даже за 50 в любимом клубе.
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Александр Фёдоров
Ответ QWertY
Наивный) У Ван Гала опыта было не меньше, у Мавриньи дофигища. Сильно это им помогло?
время покажет кто наивный здесь
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Артур Ганненко
Ответ red hikkikomori
Лучше своего Мэйсона в команду верните. Если этот свой родной клуб доить пытается, то нафига его покупать
Он не доит, ему дают неадекватно маленький контракт, учитывая сколько на трансферы тратят. И на скамейке маринуют к тому же
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