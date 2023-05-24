«МЮ» даст около 64 млн евро за Маунта, он главная цель тен Хага. «Челси» хочет 100 млн за хавбека, у которого остался год по контракту (Daily Mail)
«Манчестер Юнайтед» намерен купить Мэйсона Маунта у «Челси».
Как пишет Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» предложит за полузащитника 55 млн фунтов (около 63,5 млн евро). Лондонский клуб оценивает Мэйсона в гораздо более крупную сумму – порядка 85 млн фунтов (около 100 млн евро).
Маунт – главная цель Эрика тен Хага на лето. Тренер хочет, чтобы сделку закрыли быстро. Источники в «Манчестер Юнайтед» сообщили, что переговоры о трансфере англичанина вот-вот начнутся.
Возможно, «МЮ» будет готов повысить предложение по Маунту, учитывая сильное желание тен Хага видеть его в команде.
Срок действующего контракта Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года, и стороны пока не могут договориться о продолжении сотрудничества.
Интерес к полузащитнику также проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль». При этом Маурисио Почеттино, который станет новым главным тренером «Челси», – большой поклонник таланта Маунта. Он хотел бы, чтобы с Мэйсоном заключили новый контракт. Если бы это произошло, при Почеттино хавбек стал бы ключевым игроком команды. Однако на данный момент маловероятно, что лондонцы смогут возобновить переговоры с футболистом и успешно их завершить.
В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. С 18 апреля он не играет из-за травмы и уже не выйдет на поле в этом сезоне.
Полную статистику 24-летнего футболиста сборной Англии можно найти здесь.
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1. Дать "Челси" скупить ещё человек 15;
2. Посочувствовать, что они заняли уже обе раздевалки, и всё равно не помещаются;
3. Согласиться, так уж и быть, забрать Маунта, Джеймса и Хаверца по 10 млн за каждого. Чисто чтобы помочь коллегам и разгрузить их раздевалку.
В Англии больше 6000 профессиональных футболистов, людей, зарабатывающих футболом на жизнь, это больше чем в любой другой стране мира.
Маунт игрок основы сборной этой страны, где самая высокая конкуренция среди местных игроков.
В АПЛ в прошлом сезоне 11+10, это элитная статистика для игрока его позиции.
В победной ЛЧ был одним из лидеров на поле, во многом своими действиями решил исход финала.
Нынешняя форма - это проблема всего клуба, в Челси сейчас ни один игрок не играет по своему статусу игрока топ-клуба и своей трансферной стоимости.
Итого, очевидно что для АПЛ это доморощенный адаптированный топ-игрок и ряд клубов за его контракт
готовы платить большие деньги.