«Манчестер Юнайтед» намерен купить Мэйсона Маунта у «Челси».

Как пишет Daily Mail, « » предложит за полузащитника 55 млн фунтов (около 63,5 млн евро). Лондонский клуб оценивает Мэйсона в гораздо более крупную сумму – порядка 85 млн фунтов (около 100 млн евро).

– главная цель на лето. Тренер хочет, чтобы сделку закрыли быстро. Источники в «Манчестер Юнайтед» сообщили, что переговоры о трансфере англичанина вот-вот начнутся.

Возможно, «МЮ» будет готов повысить предложение по Маунту, учитывая сильное желание тен Хага видеть его в команде.

Срок действующего контракта Маунта с «Челси» рассчитан до лета 2024 года, и стороны пока не могут договориться о продолжении сотрудничества.

Интерес к полузащитнику также проявляют « » и « ». При этом Маурисио Почеттино, который станет новым главным тренером «Челси», – большой поклонник таланта Маунта. Он хотел бы, чтобы с Мэйсоном заключили новый контракт. Если бы это произошло, при Почеттино хавбек стал бы ключевым игроком команды. Однако на данный момент маловероятно, что лондонцы смогут возобновить переговоры с футболистом и успешно их завершить.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 3 гола и 3 результативные передачи в 35 матчах за «Челси» во всех турнирах. С 18 апреля он не играет из-за травмы и уже не выйдет на поле в этом сезоне.

Полную статистику 24-летнего футболиста сборной Англии можно найти здесь.

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