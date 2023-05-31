Сергей Семак: «Можем гордиться, что в это непростое время к нам приходит много болельщиков. С «Зенита» стоит брать пример»

Сергей Семак высказался о посещаемости на матчах «Зенита» и других клубов Мир РПЛ.

В субботу, 3 июня, «Зенит» проведет заключительный матч сезона – против «Факела» на «Газпром-Арене».

«Ждем наших болельщиков, потому что эмоции, которые они привносят посредством своих переживаний, создают прекрасную атмосферу на футбольном поле.

Можем гордиться, что в это непростое время количество болельщиков, которые приходят к нам, остается очень большим. Многим клубам стоит брать пример и стараться так же много работать с болельщиками, чтобы посещаемость была выше.

А мы постараемся своей игрой поблагодарить наших дорогих болельщиков за их участие в нашей жизни, небезразличие и помощь», – сказал главный тренер « ».

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