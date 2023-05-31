Сергей Семак: «Можем гордиться, что в это непростое время к нам приходит много болельщиков. С «Зенита» стоит брать пример»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Сергей Семак высказался о посещаемости на матчах «Зенита» и других клубов Мир РПЛ.

В субботу, 3 июня, «Зенит» проведет заключительный матч сезона – против «Факела» на «Газпром-Арене».

«Ждем наших болельщиков, потому что эмоции, которые они привносят посредством своих переживаний, создают прекрасную атмосферу на футбольном поле.

Можем гордиться, что в это непростое время количество болельщиков, которые приходят к нам, остается очень большим. Многим клубам стоит брать пример и стараться так же много работать с болельщиками, чтобы посещаемость была выше.

А мы постараемся своей игрой поблагодарить наших дорогих болельщиков за их участие в нашей жизни, небезразличие и помощь», – сказал главный тренер «Зенита».

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27 комментариев

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интересно, весь стыд, что льётся от людей из зенита они сами не прослушивают или настолько улетели в космос, что оттуда без разницы что люди думают?
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Сергей48
Берут конечно пример. Вы бы подсказали, где спонсоров бы таких брать?)
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Kemal Gul
Согласен, в это непростое время всем клубам стоит брать пример с Зенита и найти, наконец, себе спонсора в виде гигансткой госкорпорации, торгующей природными ресурсами, которая в кризисный период будет продлевать контракты легионерам на суммы 4-7 млн евро и для которой не будет проблемой раздавать билеты на матч бесплатно, ведь денег и так куры не клюют. Just stop being poor, как грится
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UNAFFECTED
Не приходят, а зазывают под разными предлогами людей далеких от футбола
Не болельщики, а хот дожные потребители
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a.k.a. DRAGON0928
Раньше могли гордиться. А сейчас чем?
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Алексей Иванов
Позорный полит проект
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Очки Дани Алвеса
Хахахахаххаха
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Wiley Fox
Чем гордиться?

Зрители бесплатно ходят, но билеты Газпром не раздает. Их покупает город на деньги бюджета, а прибыль Газпром монетизирует на финансовый Фэйр плей

Это чистое жульничество, как и всё, что связано с Газпромом
+3
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Архитектор Мендисабаль
Ответ </c/>
интересно, весь стыд, что льётся от людей из зенита они сами не прослушивают или настолько улетели в космос, что оттуда без разницы что люди думают?
Без ежедневного десятка-другого комментариев о Зените твой день считается неудачным?..
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Wiley Fox
Ответ tumur gagua
Это совковое рассуждение про народную команду . издержки империи. в нормальныхъ странахи чемпионатах такого понятия нет. Есть город или регион , и большинство болеют по месту проживания . а эти все носятсяс народной командой .
Расскажи, почему только на Спартак в Питере нет бесплатных билетов и почему один этот матч собирает кассу, как все другие матчи домашние матчи за вычетом с пфк и локо
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