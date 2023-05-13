Матч «Зенит» – «Краснодар» посетили 29 454 болельщика

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Fan ID Футбол

Матч «Зенит» – «Краснодар» посетили почти 30 тысяч человек.

Команды встретились в 27-м туре Мир РПЛ, игра закончилась ничьей со счетом 2:2. 

Матч посетили 29 454 зрителя. Это второй показатель «Газпром Арены» после введения Fan ID – рекорд был зафиксирован на игре со «Спартаком» 7 мая (48 893 зрителя). 

Глава РПЛ Алаев о посещаемости с Fan ID: «Зениту» – благодарность и уважение. Это ориентир для других»

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18 комментариев

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Злодей Спб
Ну могло бы и больше зрителей быть. Однако некоторые болельщики выбрали встречу с командой на маршруте празднования, а не на стадионе - очень хорошая погода, самое то по набережной гулять.
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mancity111
Ответ Саша Казанов
Потихоньку фан айди приживется.
Так и будет. Если в Турции прижилось, хотя там фанаты гораздо жёстче.
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Ростовский
Меньше пришло. Нужно смотреть цифры официальные РПЛ на сайте РПЛ, а не то что объявляют на стадионе.
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Ростовский
25508 зрителей посетили матч. Не врите.

https://m.premierliga.ru/match/match_15441.html
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витя моня
Что-то мало раздали билетов бггг
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Кот болотный
Ответ Зелёный гопник
Даже, если и бесплатно, что в этом плохого? В городе Праздник!⭐️⭐️
Все в центре, ждут!)
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Саша Казанов
Потихоньку фан айди приживется.
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Hong Kil
Скучновато без Виража. Особенно когда матчи ничего не решают. Да и игрокам сложнее настроиться, так бы их гнали, а сегодня в полноги играли.
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ZenitTop
Ответ Саша Казанов
Потихоньку фан айди приживется.
Туда бесплатно людей пригнали,чтобы не так скучно было на чемпионском матче
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Авраам Линкольн
Ответ ZenitTop
Туда бесплатно людей пригнали,чтобы не так скучно было на чемпионском матче
повезло кому то, я бы за бесплатно тоже пошёл. хоть и живу в СПб, а способа не знаю
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Sobachkin
Ответ Злодей Спб
Ну могло бы и больше зрителей быть. Однако некоторые болельщики выбрали встречу с командой на маршруте празднования, а не на стадионе - очень хорошая погода, самое то по набережной гулять.
И где они? Сейчас у Медного Всадника ждет команду человек 100... да и даже без мерча.... Куда все делись?
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Злодей Спб
Ответ Sobachkin
И где они? Сейчас у Медного Всадника ждет команду человек 100... да и даже без мерча.... Куда все делись?
Погоди, сейчас надуем и выставим по маршруту автобуса! Вы это хотели услышать :)?

Основную часть мероприятий обещают у Петропавловской крепости. Погода прекрасная, тепло но не жарко, достаточно гулять по Невскому или районе Стрелки, чтобы увидеть чемпионский автобус.

Я вообще болт забил и сижу на даче в шезлонге. Ищу трансляцию - может на Матче покажут или на клубном канале.
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