Матч «Зенит» – «Краснодар» посетили 29 454 болельщика

Матч «Зенит» – «Краснодар» посетили почти 30 тысяч человек.

Команды встретились в 27-м туре Мир РПЛ, игра закончилась ничьей со счетом 2:2.

Матч посетили 29 454 зрителя. Это второй показатель « » после введения Fan ID – рекорд был зафиксирован на игре со «Спартаком» 7 мая (48 893 зрителя).

Глава РПЛ Алаев о посещаемости с Fan ID: «Зениту» – благодарность и уважение. Это ориентир для других»