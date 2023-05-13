Матч «Зенит» – «Краснодар» посетили 29 454 болельщика
Матч «Зенит» – «Краснодар» посетили почти 30 тысяч человек.
Команды встретились в 27-м туре Мир РПЛ, игра закончилась ничьей со счетом 2:2.
Матч посетили 29 454 зрителя. Это второй показатель «Газпром Арены» после введения Fan ID – рекорд был зафиксирован на игре со «Спартаком» 7 мая (48 893 зрителя).
Глава РПЛ Алаев о посещаемости с Fan ID: «Зениту» – благодарность и уважение. Это ориентир для других»
https://m.premierliga.ru/match/match_15441.html
Основную часть мероприятий обещают у Петропавловской крепости. Погода прекрасная, тепло но не жарко, достаточно гулять по Невскому или районе Стрелки, чтобы увидеть чемпионский автобус.
Я вообще болт забил и сижу на даче в шезлонге. Ищу трансляцию - может на Матче покажут или на клубном канале.