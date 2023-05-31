Иван Сергеев: «Даже с Fan ID на «Зенит» ходят много болельщиков, но «Виража» не хватает»

Иван Сергеев признался, что игрокам «Зенита» не хватает поддержки «Виража» на матчах.

– В этом сезоне «Зенит» неоднократно бил собственные же рекорды посещаемости в эпоху Fan ID. Приятно играть с такой внушительной, по нынешним меркам, поддержкой?

– Да, конечно. На «Спартак» пришло почти 50 тысяч зрителей (44 704 зрителя по данным – Sports.ru). Было приятно играть в такой атмосфере.

Когда ты забиваешь, команда забивает, и все аплодируют, скандируют, кричат… Это эмоции вдвойне. Тебе хочется забивать еще, играть и приносить пользу команде.

В нынешней ситуации то, что мы имеем, – это здорово. На «Зенит» ходило очень много болельщиков. Даже с Fan ID.

– На поле ощутима разница в атмосфере, когда на «Газпром Арене» есть «Вираж» и когда его нет?

– Да, это ощутимо. Конечно, нам не хватает «Виража», потому что они заряжают и гонят нас вперед все 90 минут. С «Виражом» и без него разница ощущается.

– Какие впечатления у тебя остались после встречи с фанатами во время чемпионского парада?

– Для меня это было в первый раз, и сразу так масштабно. Мы проехали по городу, останавливались у пяти точек на автобусе – атмосфера просто зашкаливала. После автобуса я уже не мог разговаривать и не хотел никуда идти, потому что у меня не было эмоций.

Последняя точка у Петропавловской крепости, где мы уже были с «Виражом», это нечто: они зажгли файеры, пели песни. Особенно, «Ленинград» – «Сине-бело-голубое небо – Питер». Это вообще супер.

За это я хочу просто поаплодировать фанатам. Да и всем другим болельщикам, не с «Виража». Когда мы останавливались на других точках, они окружали автобус и кричали: «Cпасибо вам большое за чемпионство!» Это было супер, я был очень рад. Для меня эти эмоции запомнятся на всю жизнь, – сказал нападающий «Зенита».

«Лучший день в жизни». Чемпионство «Зенита» в 2007-м – абсолютное счастье Петербурга, которое не повторится

«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте