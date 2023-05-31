Иван Сергеев: «Даже с Fan ID на «Зенит» ходят много болельщиков, но «Виража» не хватает»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Ландскрона Иван Сергеев Fan ID Футбол

Иван Сергеев признался, что игрокам «Зенита» не хватает поддержки «Виража» на матчах.

– В этом сезоне «Зенит» неоднократно бил собственные же рекорды посещаемости в эпоху Fan ID. Приятно играть с такой внушительной, по нынешним меркам, поддержкой?

– Да, конечно. На «Спартак» пришло почти 50 тысяч зрителей (44 704 зрителя по данным РПЛ – Sports.ru). Было приятно играть в такой атмосфере.

Когда ты забиваешь, команда забивает, и все аплодируют, скандируют, кричат… Это эмоции вдвойне. Тебе хочется забивать еще, играть и приносить пользу команде.

В нынешней ситуации то, что мы имеем, – это здорово. На «Зенит» ходило очень много болельщиков. Даже с Fan ID.

– На поле ощутима разница в атмосфере, когда на «Газпром Арене» есть «Вираж» и когда его нет?

– Да, это ощутимо. Конечно, нам не хватает «Виража», потому что они заряжают и гонят нас вперед все 90 минут. С «Виражом» и без него разница ощущается.

– Какие впечатления у тебя остались после встречи с фанатами во время чемпионского парада?

– Для меня это было в первый раз, и сразу так масштабно. Мы проехали по городу, останавливались у пяти точек на автобусе – атмосфера просто зашкаливала. После автобуса я уже не мог разговаривать и не хотел никуда идти, потому что у меня не было эмоций.

Последняя точка у Петропавловской крепости, где мы уже были с «Виражом», это нечто: они зажгли файеры, пели песни. Особенно, «Ленинград» – «Сине-бело-голубое небо – Питер». Это вообще супер.

За это я хочу просто поаплодировать фанатам. Да и всем другим болельщикам, не с «Виража». Когда мы останавливались на других точках, они окружали автобус и кричали: «Cпасибо вам большое за чемпионство!» Это было супер, я был очень рад. Для меня эти эмоции запомнятся на всю жизнь, – сказал нападающий «Зенита».

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26 комментариев

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Football Forever
Бюджетникам бы отдохнуть в выходной, а их гонят на Крестовский.
+93
-10
+83
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инок
Если ЦСКА и Локо просто закрыли фанатку и не продают туда билеты, то Зенит просто наплевал на них и сделал на Вираже сцену для розыгрыша призов и других выступлений.
+64
-8
+56
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Filipp Gorski
Скорее не болельщики а подсадное стадо
+57
-14
+43
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Burel
Ответ Filipp Gorski
Скорее не болельщики а подсадное стадо
Нормальные клубы получают большую прибыль от продажи билетов, а в придворном проекте наоборот: они тратятся на то, чтобы заполнять трибуны: сюр какой-то 😂😂 Такое только в питере возможно..
+32
-17
+15
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Burel
Ответ Football Forever
Бюджетникам бы отдохнуть в выходной, а их гонят на Крестовский.
небось ещё и не оплачивают этот день
+16
-5
+11
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CSKAvrn
Смотрел я значит Боруссию и Майнц, а после нее включил Краснодар ЦСКА. Это просто какая-то задница в плане даже количества болельщиков 😭
+13
-3
+10
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Burel
Кто ходит ? Бюджетники в добровольно-принудительном порядке ? 😂
+17
-8
+9
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Артём Сергеев
Ответ Антон Романов
Сексуальные фантазии некоторых граждан в комментариях просто поражают. Продажа билетов на матч не такая большая статья доходов. Основной доход не от этого. Как в Европе, так и в России. Это ахинея. А бесплатные билеты как раз и стимулируют эти статьи дохода и их увеличение. Может стоит подучить маркетинг немного, а потом свои сексуальные бредни в публичное пространство пускать. И просто тащить бюджетников никакому клубу невыгодно. Толку от этого ноль.
прежде чем маркетинг учить,надо было сначала логику подтянуть
+10
-4
+6
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Gustav Forsberg
Ответ CSKAvrn
Смотрел я значит Боруссию и Майнц, а после нее включил Краснодар ЦСКА. Это просто какая-то задница в плане даже количества болельщиков 😭
да и качества боления..
+7
-3
+4
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Wiley Fox
Бесплатная кузьма и платные барабаны на вираже для Лёши Миллера

Вот и весь зенит
+10
-7
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Young Anton
зенит позор России
+5
-2
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Klshk
За деньги не болеют, за деньги на работу ходят
+3
-2
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Xxx Xxx
Ну Зенит что с виражом,что без виража выигрывает чемпионат за явным преимуществом.Какой от него толк для футболистов непонятно
+3
-2
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Павел Светлов
Ответ Burel
Нормальные клубы получают большую прибыль от продажи билетов, а в придворном проекте наоборот: они тратятся на то, чтобы заполнять трибуны: сюр какой-то 😂😂 Такое только в питере возможно..
большую прибыль от продажи билетов? в России?
+4
-3
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Mikael Rikhard
Ответ Filipp Gorski
Скорее не болельщики а подсадное стадо
да, настоящие болельщики сидят дома подобно виражу
+2
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Bronenosec
Ответ Filipp Gorski
Скорее не болельщики а подсадное стадо
он отличить одних от других не в состоянии)))
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