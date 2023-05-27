Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака»

Теги Криштиану Роналду результаты высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Футбол

«Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях сыграет с «Аль-Иттифаком» в лиге Саудовской Аравии.

Перед 29-м туром команда 38-летнего португальца занимает второе место в таблице, отставая от лидера, клуба «Аль-Иттихад Джидда», на три очка.

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур

Аль-Иттифак – Аль-Наср Эр-Рияд
Дата проведения
27 мая, 21.00, «Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ad Damm?m»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

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19 комментариев

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9черное
С детства за Al titty fuck!
+7
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SaH4r.
18 миллиардов телезрителей будут смотреть матч в прямом эфире
+8
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rigobersong
А почему Новиков не постит ветку чемпионата Эстонии?:)
+8
-5
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Pitts
За ТиттиФак
+3
-1
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atomio
Пришел, осмотрелся, развалил. Девиз послеРеального Роналду. Хотя его в пески не ради футбола выписали, а чисто как игрушку для местных. Барса после ухода Месси наглухо забуксовала, а Реал - нет. Сразу видно кто делает разницу, а кому просто повезло попасть к праймовым Кроосу-Модричу-Каземиро.
+3
-1
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ALMANAC
Ответ rigobersong
А почему Новиков не постит ветку чемпионата Эстонии?:)
А почему ты каждый раз прибегаешь на эту ветку «чемпионата верблюжатников»?)
+10
-8
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Пирс Морган
Ответ SaH4r.
18 миллиардов телезрителей будут смотреть матч в прямом эфире
Без сомнения, и это только на Земле
+6
-4
+2
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OldRedWhite
Ответ Пирс Морган
Без сомнения, и это только на Земле
Остальные в 22 : 00 по Москве прильнут к голубым экранам )))
+2
0
+2
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Demyan Grachev
аль наср сыграет с аль ещё кем нибудь и аль роналду забьёт аль гол
+1
0
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Пирс Морган
Ответ OldRedWhite
Остальные в 22 : 00 по Москве прильнут к голубым экранам )))
🤣🤣🤣
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therealgreenman
Ответ SaH4r.
18 миллиардов телезрителей будут смотреть матч в прямом эфире
Да скорее всего уже в разы больше аудитория выросла…
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