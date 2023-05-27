Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака»

«Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях сыграет с «Аль-Иттифаком» в лиге Саудовской Аравии.

Перед 29-м туром команда 38-летнего португальца занимает второе место в таблице, отставая от лидера, клуба «Аль-Иттихад Джидда», на три очка.

Чемпионат Саудовской Аравии

29-й тур

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