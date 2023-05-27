Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Иттифака»
«Аль-Наср» Криштиану Роналду в гостях сыграет с «Аль-Иттифаком» в лиге Саудовской Аравии.
Перед 29-м туром команда 38-летнего португальца занимает второе место в таблице, отставая от лидера, клуба «Аль-Иттихад Джидда», на три очка.
29-й тур
- Дата проведения
- 27 мая, 21.00, «Prince Mohamed bin Fahd Stadium, Ad Damm?m»
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Статистика чемпионата Саудовской Аравии
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