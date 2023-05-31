Алексис Дуарте: «Переход в «Спартак» был вызовом. Но вопрос зарплаты нельзя сбрасывать со счетов»
Алексис Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартака».
«Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов.
Но для меня переход в «Спартак» был вызовом. Мне интересно попробовать себя за пределами Южной Америки. Я молодой футболист, и в таком возрасте это сделать проще, чем, скажем, через несколько лет», — сказал парагвайский защитник.
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PS Дуартэ удачи.
Ну удачи, бро, она тебе понадобится))