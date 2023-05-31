Алексис Дуарте: «Переход в «Спартак» был вызовом. Но вопрос зарплаты нельзя сбрасывать со счетов»

Теги Спартак премьер-лига Россия Алексис Дуарте деньги Футбол

Алексис Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартака».

«Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов.

Но для меня переход в «Спартак» был вызовом. Мне интересно попробовать себя за пределами Южной Америки. Я молодой футболист, и в таком возрасте это сделать проще, чем, скажем, через несколько лет», — сказал парагвайский защитник.

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24 комментария

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Владимир Молявин
Каждый человек хочет работать там, где бы ему больше платили. Это нормально, кушать все хотят. Удачи тебе, Алексис!!!
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Zenith forever
Говоришь, переход в Спартак - это вызов для тебя? Ты даже не представляешь, какой это вызов для болельщиков Спартака.
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Demetrio-77
Ответ </c/>
Алекс, ждём очень надёжной игры в новом сезоне, ты просто обязан посадить на лавку капитана-медиа...который уже забыл как играть по-людски...лично я, после его последних интервью с интересом буду ждать прогресса игрока!
О. господи. Полгода назад такое же читал про клоуна Бальде и Соболева, год назад про Николсона и Соболева. Никогда, ни при каких обстоятельствах Дуартэ не посадит на лавку Джикию. У них не то что разница в классе, они из разных по мастерству лиг. На сколько же жопой надо смотреть футбол, чтобы не понимать этот очевидный факт.
PS Дуартэ удачи.
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Konstantin Zorin
Парень здравомыслящий, поэтому есть надежда, что заиграет на хорошем уровне. Ну, не зря же он признавался лучшим защитником Парагвая.
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Zenith forever
Ответ Owen_the_Simple
Он шутит так. Известно же, что у Спартака денег нет и все там играют за тарелку борща и автограф Егора Титова.
Это раньше в Спартаке основное поощрение были тарелка борща и автограф Титова, а сейчас - это благосклонность Заремы. Хотя она больше по тренерам.
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Svobodu Mne
Ответ T622222
Он кто?
Очередные надежды Спартака
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Svobodu Mne
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ну да, только в зенит идут за фантики играть, ах да, ещё и за титулами имени Дюкова...
Дуарте пришёл не с великий Спартак, а за фантиками. Написано же в новости
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Ответ Svobodu Mne
Дуарте пришёл не с великий Спартак, а за фантиками. Написано же в новости
зарплату никто не отменял, тут всё логично, а с учётом уверен небольших денег в Парагвае, он наверняка выиграл значительно у нас...
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Ответ Demetrio-77
О. господи. Полгода назад такое же читал про клоуна Бальде и Соболева, год назад про Николсона и Соболева. Никогда, ни при каких обстоятельствах Дуартэ не посадит на лавку Джикию. У них не то что разница в классе, они из разных по мастерству лиг. На сколько же жопой надо смотреть футбол, чтобы не понимать этот очевидный факт. PS Дуартэ удачи.
ты давно видел нормальные игры Джикии, весной он не выделяется даже на уровне Чернова, который ни разу и близко не подходил по уровню к нему в пиковом случае, а если брать игру в обороне Литвинова в паре с Джикией, то это вообще две разные планеты, при чём в пользу Руслана, адаптация тяжело идёт у парагвайца, но списывать его не стоит и говоря откровенно, я бы хотел продажи Джикии из состава при всех его плюсах...
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Ответ Demetrio-77
О. господи. Полгода назад такое же читал про клоуна Бальде и Соболева, год назад про Николсона и Соболева. Никогда, ни при каких обстоятельствах Дуартэ не посадит на лавку Джикию. У них не то что разница в классе, они из разных по мастерству лиг. На сколько же жопой надо смотреть футбол, чтобы не понимать этот очевидный факт. PS Дуартэ удачи.
персонально теперь по Бальде и Николсону, если первый может и будет приносить пользу команде, то второго нужно отправить из клуба, за исключением короткого отрезка в начале после перехода он бесполезен, а его выходы на замену сразу минус игрок...
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Artie Bukko
Ответ Demetrio-77
О, господи, ты ещё и хочешь поспорить.)) Джикия - лучший российский защитник прямо сейчас и последние 6 лет - с огромным запасом, рядом и близко никого не стояло, а сейчас когда уехали топовые по нашим меркам леги, то и просто лучший ЦЗ лиги, может быть конь Мойзес сравнится, но я его мало видел. По качествам. Джикия - самый быстрый ЦЗ в лиге, отлично играет головой, не проигрывает один в один, единственная слабость - позиционная игра, если бы кто-то его научил играть позиционно, то мог бы во втором эшелоне в Европе играть свободно. По весне вся команда играет так, что делать по кому-то из лидеров долгосрочные выводы по меньшей степени глупо. Но если тебе так хочется, и глазами ты класса игрока разглядеть не в состоянии, то вот тебе весенние циферки: с Джикией в составе 9 игр, 5 побед, 3 ничьи, 1 поражение, 11 голов пропущено без Джикии - 8 игр, 1 победа, 3 ничьи, 4 поражения, 15 голов пропущено. Ноу комментс. Так что не надо мне рассказывать сказки про Чернова. Чернов - отличный второй защ в наше неспокойное время, когда завести приличного иностранца сложно, но сыграть лидера в паре он вряд ли сможет.
пацаны, вы боты что ли)? неужели реально на полном серьёзе спорить с этим девиантом, который хочет продажи Джикии и, вероятно, ещё и вылете в ФНЛ мечтает))
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Demetrio-77
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хочешь соврать посмотри статистику, все цифры по статистике субъективны, а если персонально смотреть на игру конкретных футболистов, то я крайне недоволен нашим капитаном, может считать, что моя любовь к Соболеву и не любовь к Джикии личное, но останусь при своём, капитана нужно менять и первым кандидатом на замену по чемпионату как ни странно вижу Гоцука, вот кто смело и спокойно сможет его заменить, а также, Литвинова я бы наигрывал в старте в центре обороны и да, позиционная игра основной момент при нашей манере у "сильнейшего" защитника лиги на низком уровне, то о чём вообще речь, если человек теряет позицию и не успевает в результате чего мы пропускаем много простых голов...
Мдэ, всё сложно.
Ну удачи, бро, она тебе понадобится))
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