Алексис Дуарте: «Переход в «Спартак» был вызовом. Но вопрос зарплаты нельзя сбрасывать со счетов»

Алексис Дуарте признался, что вопрос зарплаты повлиял на его решение перейти в «Спартака».

«Вопрос зарплаты естественный и нормальный. Этот аргумент нельзя сбрасывать со счетов.

Но для меня переход в « » был вызовом. Мне интересно попробовать себя за пределами Южной Америки. Я молодой футболист, и в таком возрасте это сделать проще, чем, скажем, через несколько лет», — сказал парагвайский защитник.

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