Защитник «Спартака» Дуарте: «В Парагвае поля более быстрые в плане движения мяча. Футбол другой, в России – более силовой»
Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о различиях чемпионатов Парагвая и России.
23-летний футболист до прошлого года выступал за клуб «Серро Портеньо».
«В первую очередь [отличаются] поля. В Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно и футбол другой.
В России – более силовой, с большим количеством борьбы и стыков.
Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод», – сказал Дуарте.
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И я помню ты тут писал, что "пофигу этим газовым на скандалы и ЭСК". Как при таких раскладах Кукуян мог поставить пенальти? Ты всё ещё не ответил.
Гадость какая!
В этом и видна разница, топ-игрок и посредственный игрок.
Если "газовым пофиг на скандалы" и "переборов в сезоне" хватало, то зачем "купленный судейка" ставит в чемпионском матче со Спартаком пенальти в ворота Зенита на 86 минуте?