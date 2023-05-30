Защитник «Спартака» Дуарте: «В Парагвае поля более быстрые в плане движения мяча. Футбол другой, в России – более силовой»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о различиях чемпионатов Парагвая и России.

23-летний футболист до прошлого года выступал за клуб « ».

«В первую очередь [отличаются] поля. В Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно и футбол другой.

В России – более силовой, с большим количеством борьбы и стыков.

Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод», – сказал .

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