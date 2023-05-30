Защитник «Спартака» Дуарте: «В Парагвае поля более быстрые в плане движения мяча. Футбол другой, в России – более силовой»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Парагвай Серро Портеньо Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Футбол

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал о различиях чемпионатов Парагвая и России.

23-летний футболист до прошлого года выступал за клуб «Серро Портеньо». 

«В первую очередь [отличаются] поля. В Парагвае они более быстрые в плане движения мяча. Соответственно и футбол другой.

В России – более силовой, с большим количеством борьбы и стыков.

Огромное влияние оказывает и климат: до переезда в Москву у меня не имелось опыта выступлений в холод», – сказал Дуарте.

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33 комментария

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Михаил Савченко
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а ты хорош, неожиданно, но можно проще, динамо кубок, зенит "золотой матч"...
Каждый раз ржу, когда кто-то имеет претензии к судейству в золотом матче Зенита со Спартаком, при том что Кукуян поставил пенальти в ворота Зенита на 86 минуте)
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Павел Колесников
Человек ко всему привыкает рано или поздно. Посмотрим, привыкнет Дуарте или нет
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всё понятно, адаптация у парня к новым условиям, а его сразу списали, уверен, что летом будет основным защитником и будет набирать....
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Михаил Савченко
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при втором голе зенита, не заметили фол на пенальти, вне игры, а также фол в атаке игроком который непосредственно принимал участие в голевой атаке....вообще никаких вопросов...
На твои мантры отвечали раз десять уже - и это только то, что я видел. Ты объясни мне - как "лояльный" судья может поставить пенальти в ворота Зенита на Газпром-Арене в чемпионском матче со Спартаком на 86 минуте? Как это вообще может быть?)
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Данилъ Шипицинъ
Ответ Павел Колесников
Человек ко всему привыкает рано или поздно. Посмотрим, привыкнет Дуарте или нет
то есть вы сомневаетесь, человек ли он?)
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Дмитрий9779
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при втором голе зенита, не заметили фол на пенальти, вне игры, а также фол в атаке игроком который непосредственно принимал участие в голевой атаке....вообще никаких вопросов...
Пересмотри матч на кубок в Москве,все три гола забиты после нарушений(в центре и у вашей штрафной) в ворота Зенита,Мешков судил в одну сторону,но вы этой победой. гордитесь.
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Михаил Савченко
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если бы не поставили тот пенальти, то это был бы скандалище, который и так случился, убивать соперника когда ты при любом раскладе первый показывает слабость лидера, а не его силу...запомни...
Смысл был тогда ставить пенальти, если скандалище всё равно случился?
И я помню ты тут писал, что "пофигу этим газовым на скандалы и ЭСК". Как при таких раскладах Кукуян мог поставить пенальти? Ты всё ещё не ответил.
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Max Semenik
Ответ Sivtsevv1991
хотелось бы в это верить но скажите мне хоть одного иностранца который плохо начинал а потом стал основным игроком
Рохо вон плохо начинал в Спартаке, а потом стал основным в МЮ)
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Архитектор Мендисабаль
В Парагвае защитник не обязан до конца бежать за нападающим соперника, вываливающимся один на один. Устал - встал, отдохнул.
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DekiB
Ответ Owen_the_Simple
>некст сезоне Гадость какая!
Москвояз!
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Sivtsevv1991
Ответ Павел Колесников
Человек ко всему привыкает рано или поздно. Посмотрим, привыкнет Дуарте или нет
хотелось бы в это верить но скажите мне хоть одного иностранца который плохо начинал а потом стал основным игроком
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mean machine/
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DekiB
Ответ mean machine/
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ненада паники!
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Owen_the_Simple
Ответ mnogokotin-
удачи в некст сезоне, нужен сильный защ ))
>некст сезоне

Гадость какая!
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Зелёный гопник
Ренан не жалуется, а впахивает молча!
В этом и видна разница, топ-игрок и посредственный игрок.
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Михаил Савченко
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слушай, даже для кукуяна и других легенд зенита перебор не ставить пенальти в 200% моментах, но переборов в сезоне хватает и что характерно связаны они с вами, первый круг с цска и сомнительный вне игры у Карраскаля, матч с динамо кубок, матч с нами и ведь это всё что называется топ матчи...т.е изначально зенит не может победить соперников без третьих лиц, а ведь как любит говорить ваше руководство, хорошо, что чемпион 5 лет подряд один и тот же и плохо, если будут разные...
Ты себе противоречишь ровно в каждом комментарии. "Ну будет скандал, но пофиг им на скандалы", "это перебор, но переборов хватает".

Если "газовым пофиг на скандалы" и "переборов в сезоне" хватало, то зачем "купленный судейка" ставит в чемпионском матче со Спартаком пенальти в ворота Зенита на 86 минуте?
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Ответ Михаил Савченко
Ты себе противоречишь ровно в каждом комментарии. "Ну будет скандал, но пофиг им на скандалы", "это перебор, но переборов хватает". Если "газовым пофиг на скандалы" и "переборов в сезоне" хватало, то зачем "купленный судейка" ставит в чемпионском матче со Спартаком пенальти в ворота Зенита на 86 минуте?
зачем? по правилам должен был поставить, было нарушение!!!
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