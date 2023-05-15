Радимов о трансферах «Спартака»: «Дуарте – смешное приобретение, Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Зачем брать легионеров, которые не сильнее своих? Потом говорят, что с «Зенитом» трудно бороться»
Владислав Радимов считает, что «Спартак» допускает много ошибок на трансферном рынке.
– Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. «Спартак» очень ярко выглядел на февральском турнире в Эмиратах и кубковых матчах с «Локо». А потом спад. Вдобавок Абаскаль начал тасовать состав, игроки выходят то на одной позиции, то на другой. Это тоже влияет. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы...
– О! Открывается широкая волнующая тема.
– Полтора года назад десять миллионов евро отдали за Николсона, минувшей зимой четыре – за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение. Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Прочно сидит на скамейке Рыбус. Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры – мол, трудно с «Зенитом» бороться, у него состав гораздо сильнее...
– Это правда.
– Так «Зенит» на трансферном рынке практически не допускает ошибок! Из последних новичков разве что Адамов не заиграл. Но у него и конкуренты серьезные. Родригао. Когда в декабре ушел Ловрен, взяли Ренана, защитника сборной Бразилии. Плюс Чистяков и Алип, который с Казахстаном в отборочном матче чемпионата Европы обыгрывает датчан! – сказал бывший игрок «Зенита».
Чем лучше Николсона? При этом сыграл больше минут.
Ты мазахист что ли ? Тебе нравится когда тебе в лицо тыкают этим ?))
Бальде и Мартинс на голову сильнее любого паспортиста, это я говорю как вроде бы хейтер Спартака
Тавареш хз, но точно лучше Денисовых и Рассказовых
А у Дуарте синдром Кофрие, играет нормально но привозы липнут
Да, пока он успел запомниться странными действиями и косяками. И вполне возможно, что по итогу это окажется плохой трансфер. Но давайте не будем начинать оценивать трансферы по 6ти матчам?
p.s. А Мартинс и вовсе лучший после Промеса, по моему скромному мнению.
«Так «Зенит» на трансферном рынке практически не допускает ошибок!»
А это вообще миф.
Ригони, Осорио, Терентьев, Эрнани, Маммана, Кранневитер, Мевля, Джорджевич, Заболотный, Нобоа, Набиуллин, Полоз, Цаллагов, Новосельцев, Маркизио, Панюков, Чернов, Юсупов и т.д. – и это не весь список трансферных ошибок клуба, с которыми бы он не справился без "серых" схем, отправляя весь неликвид в Сочи. У других клубов РПЛ нет права на ошибку. Другие клубы страдают за свои трансферные ошибки. Зенит их совершает, проворачивает уход игроков, чтобы это не сказывалось на финансовом ФП – и покупает заново. Но это коррупционные схемы, серые схемы. Радимов к этому призывает?
А Бакаев – это усиление? Арсен Адамов играет? Нападающий Кассьера, который в 24 играх забил два мяча? Не бывает, чтобы у клубов не было трансферных ошибок. Зенит не исключение, просто у Зенита есть админресурс, есть фармы - этим и пользуется. Радимов этого не видит?
Странные
Тот же Зенит:
Касьера за 4, 5 млн. евро.
Адамов за 5 млн. евро.
Чистяков за 3.25 млн. евро
Надеюсь, в последних матчах отыграет по максимуму.
И что за класс у Спартака если условно какой то один спорный эпизод возникает , и при этом он все равно не может дома обыграть Урал дважды , Ахмат , Оренбургу на выезде сливает в одну калитку и не может обыграть Химки , которым все полную авоську загружает )))
В судьях тут дело явно да ?))