Радимов о трансферах «Спартака»: «Дуарте – смешное приобретение, Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Зачем брать легионеров, которые не сильнее своих? Потом говорят, что с «Зенитом» трудно бороться»

Владислав Радимов считает, что «Спартак» допускает много ошибок на трансферном рынке.

– Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. « » очень ярко выглядел на февральском турнире в Эмиратах и кубковых матчах с «Локо». А потом спад. Вдобавок Абаскаль начал тасовать состав, игроки выходят то на одной позиции, то на другой. Это тоже влияет. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы...

– О! Открывается широкая волнующая тема.

– Полтора года назад десять миллионов евро отдали за , минувшей зимой четыре – за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение. Тавареш, и не феерят. Прочно сидит на скамейке . Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры – мол, трудно с «Зенитом» бороться, у него состав гораздо сильнее...

– Это правда.

– Так «Зенит» на трансферном рынке практически не допускает ошибок! Из последних новичков разве что Адамов не заиграл. Но у него и конкуренты серьезные. Родригао. Когда в декабре ушел Ловрен, взяли Ренана, защитника сборной Бразилии. Плюс Чистяков и Алип, который с Казахстаном в отборочном матче чемпионата Европы обыгрывает датчан! – сказал бывший игрок «Зенита».