Радимов о трансферах «Спартака»: «Дуарте – смешное приобретение, Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Зачем брать легионеров, которые не сильнее своих? Потом говорят, что с «Зенитом» трудно бороться»

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Владислав Радимов считает, что «Спартак» допускает много ошибок на трансферном рынке.

– Мне кажется, Абаскаль оказался не готов к длительной паузе в чемпионате. Прежде-то такого опыта у него не было. Отсюда просчеты в подготовке. «Спартак» очень ярко выглядел на февральском турнире в Эмиратах и кубковых матчах с «Локо». А потом спад. Вдобавок Абаскаль начал тасовать состав, игроки выходят то на одной позиции, то на другой. Это тоже влияет. Ну и к селекции, конечно, большие вопросы...

– О! Открывается широкая волнующая тема.

– Полтора года назад десять миллионов евро отдали за Николсона, минувшей зимой четыре – за Дуарте, с которым после первых же матчей все стало ясно. Смешное приобретение. Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят. Прочно сидит на скамейке Рыбус. Ну и зачем брать легионеров, которые не сильнее своих?! А потом начинаются разговоры – мол, трудно с «Зенитом» бороться, у него состав гораздо сильнее...

– Это правда.

– Так «Зенит» на трансферном рынке практически не допускает ошибок! Из последних новичков разве что Адамов не заиграл. Но у него и конкуренты серьезные. Родригао. Когда в декабре ушел Ловрен, взяли Ренана, защитника сборной Бразилии. Плюс Чистяков и Алип, который с Казахстаном в отборочном матче чемпионата Европы обыгрывает датчан! – сказал бывший игрок «Зенита».

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85 комментариев

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Caniball
Касьера взятый из Сочи сколько забил?!
Чем лучше Николсона? При этом сыграл больше минут.
+45
-7
+38
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Ебздрогыч
Ну про Бальде зря, по весне довольно неплох. Еще бы пенальти забивал...
+42
-5
+37
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Юрий Кечко
Ответ Спартак сила
у нас нет денег на малкова 40 лямов у нас нет 30 лямов на венделов проспись пожалуйста Радим
Тебя уже умыли в одной теме что крал и тил =30 миллионов))) то есть на 10 больше суммы заплаченной за Вендела
Ты мазахист что ли ? Тебе нравится когда тебе в лицо тыкают этим ?))
+39
-14
+25
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Dmitry Orlov
Ответ wesbahnhof
Зенит никогда не допускает ошибок в трансферах. Тот же Зенит: Касьера за 4, 5 млн. евро. Адамов за 5 млн. евро. Чистяков за 3.25 млн. евро
В чём ошибка трансфера Чистякова? цз с паспортом, приобретённый в эпоху лимита 8+17.
+19
-3
+16
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Юрий Кечко
Влад иди похмелись
Бальде и Мартинс на голову сильнее любого паспортиста, это я говорю как вроде бы хейтер Спартака

Тавареш хз, но точно лучше Денисовых и Рассказовых

А у Дуарте синдром Кофрие, играет нормально но привозы липнут
+33
-20
+13
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Dmitry Orlov
Если Тавареш, Мартинс и Бальде не феерят, это автоматически означает, что они не сильнее своих? Кто из своих на их позициях феерит?
+14
-1
+13
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Полуэктов Пётр
Дуарте сыграл всего 6 матчей в новой стране и клубе.
Да, пока он успел запомниться странными действиями и косяками. И вполне возможно, что по итогу это окажется плохой трансфер. Но давайте не будем начинать оценивать трансферы по 6ти матчам?
p.s. А Мартинс и вовсе лучший после Промеса, по моему скромному мнению.
+12
0
+12
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Юрий Кечко
Ответ Павел Ермаков
С зенитом уже научились играть.Даже с такими смешными игроками.Не научились играть против ангажированного судейства .
15 матчей весной и 3 победы … ох уж эти судьи , не дают прям в каждом матче выиграть , даже когда Спартак уже в спину перестал дышать Зениту , ух
+16
-5
+11
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Evgeny Valyaev
Мартинс – хорошее приобретение. Бальде только начал играть и сразу забил свои мячи. Тавареш очень интересен – по всей бровки бегает, отбор есть, скорость, и созидает. Дуарте нужно возможно время. Все они куда сильнее российских игроков, все эти переходы – усиление. Усиление как клуба, так и чемпионата в целом. Рыбуса и брали запасным опытным вариантом на всякий случай. Он свою роль и выполняет.

«Так «Зенит» на трансферном рынке практически не допускает ошибок!»

А это вообще миф.

Ригони, Осорио, Терентьев, Эрнани, Маммана, Кранневитер, Мевля, Джорджевич, Заболотный, Нобоа, Набиуллин, Полоз, Цаллагов, Новосельцев, Маркизио, Панюков, Чернов, Юсупов и т.д. – и это не весь список трансферных ошибок клуба, с которыми бы он не справился без "серых" схем, отправляя весь неликвид в Сочи. У других клубов РПЛ нет права на ошибку. Другие клубы страдают за свои трансферные ошибки. Зенит их совершает, проворачивает уход игроков, чтобы это не сказывалось на финансовом ФП – и покупает заново. Но это коррупционные схемы, серые схемы. Радимов к этому призывает?

А Бакаев – это усиление? Арсен Адамов играет? Нападающий Кассьера, который в 24 играх забил два мяча? Не бывает, чтобы у клубов не было трансферных ошибок. Зенит не исключение, просто у Зенита есть админресурс, есть фармы - этим и пользуется. Радимов этого не видит?
+8
-2
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wesbahnhof
Ответ Dmitry Orlov
В чём ошибка трансфера Чистякова? цз с паспортом, приобретённый в эпоху лимита 8+17.
Так я использую логику Радимова. Если игрок за 3-5 млн. евро ничем не выделяется, то трансфер ошибочный
+9
-4
+5
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Серафима Кузьмина
Холланд к нам не поедет
+5
0
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SMART789
Ответ Спартак сила
у нас нет денег на малкова 40 лямов у нас нет 30 лямов на венделов проспись пожалуйста Радим
На Малкомов нет денег, на Густилей и Педрош есть деньги
Странные
+17
-12
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Юрий Кечко
Ответ Виктор
Так если их уровень одинаков, зачем на них тратиться? Речь об этом.
Так он не одинаков
+8
-3
+5
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wesbahnhof
Зенит никогда не допускает ошибок в трансферах.
Тот же Зенит:
Касьера за 4, 5 млн. евро.
Адамов за 5 млн. евро.
Чистяков за 3.25 млн. евро
+10
-6
+4
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elkipalki
Не с Зенитом трудно бороться, хотя соперник серьезный, конечно. Трудно бороться со всей тусой газпромовской в нашем футболе. Это и сам Щенит, и глава РФС, и судьи, и ВАР, и Матч ТВ газпромовский, и обход Финансового феер-плей. Вот с жтим всем бороться практически нереально. Без всего этого Зенит щабрал не 5 чемпионств, а 2, максимум 3. Что тоже достойно. Но газпромовское руководство без тормозов хочет всеми правдами и неправдами брать чемпионство каждый год. В итоге Зенит позорный клуб с левыми титулами. Поэтому и билеты бесплатно приходится раздавать, и накручивать подписчиков во всяких тик-токах. Тьфу...
+6
-2
+4
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antiginer
Чем больше манипуляций "купи-продай",агентских движений, тем больше распилов. Ради этого все и затевалось
+4
-1
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-DF-
Адамов, кстати, был весьма неплох в те редкие минуты, когда его выпускали. Его проблема - излишняя заточенность на атаку в ущерб основным оборонительным функциям (у Кругового, кстати, примерно те же ошибки). Ну и да - слишком серьезная конкуренция на его позиции.
Надеюсь, в последних матчах отыграет по максимуму.
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Spartakus1984
Вдобавок Абаскаль начал тасовать состав, игроки выходят то на одной позиции, то на другой. (с).Ну да он же просто так и тасовал а не потому,что они получали травмы и дисквалификации.
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Spartakus1984
Алип это такое же приобретение как и Дуарте
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mnogokotin-
Радим, озвучь пж зп легионеров в зените
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fil_spb
Ответ Спартак сила
у нас нет денег на малкова 40 лямов у нас нет 30 лямов на венделов проспись пожалуйста Радим
За Вендела заплатили на 2 млн больше чем за Тиля. И это в общем-то все что нужно знать о трансферной политике Спартака.
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madjer163
Уровень легионеров разный , но в целом у мясных много провальных трансферов
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Юрий Кечко
Ответ Дмитрий Соболев
все так. не дают столько игр,а зенит не может успокоиться ,Миша Кержаков тому подтверждение
Да особенно с Ростовом и Динамо не дали ))) только вот не дали проиграть Спартаку

И что за класс у Спартака если условно какой то один спорный эпизод возникает , и при этом он все равно не может дома обыграть Урал дважды , Ахмат , Оренбургу на выезде сливает в одну калитку и не может обыграть Химки , которым все полную авоську загружает )))
В судьях тут дело явно да ?))
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Morjak Papai
По фактам. Зенит последние годы за вполне вменяемые деньги привозит реально сильных легов. Где-то после Маркизио началось. Спартак всякий хлам традиционно. А для чемпионства нужно 2-3 Промеса уровень которых реально виден, как у зенитовских. Не болею ни за тех ни за других, это объективно так.
+1
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Roma Dep
Ответ wesbahnhof
Зенит никогда не допускает ошибок в трансферах. Тот же Зенит: Касьера за 4, 5 млн. евро. Адамов за 5 млн. евро. Чистяков за 3.25 млн. евро
Чистяков топ игрок по меркам РФ+воспитанник. Из минусов совсем плохо с продвижением. Из явных плюсов монструозная игра на втором этаже, надежность. Иногда можем сыграть плохо, но кто никогда не ошибается. Отлично играет в паре с пасующим игроком, любимец фанатов. Отличный трансфер. Алип и Адамов куплены исключительно для ширины скамейки.
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