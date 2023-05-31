Андрей Аршавин: «Сын предан «Спартаку», его любимая команда. Шутим об этом: «Все равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Академия Спартак по футболу им.Ф.Ф.Черенкова Футбол

Андрей Аршавин считает, что его сын будет играть за «Зенит».

В настоящее время 10-летний Арсений Аршавин занимается в академии «Спартака».

— Ваш сын может стать похожим на вас?

— Он и так похож на меня (смеется).

— Имею в виду футбольную карьеру.

— Я пока не знаю. Мало игр его видел, трудно дать оценку.

— Не пора ли тогда его перетащить в «Зенит», чтобы больше за ним смотреть?

— Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живет этим. «Спартак» — его любимая команда, не представляет себя больше нигде.

— И как вам с этим живется?

— Да никак, шутим на эту тему. Говорю: «Рано или поздно все равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?» — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Мальчишке здоровья , играть в футбол и развиваться! И по спортивному принципу , только , ему решать где играть и быть ли спортсменом .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
Ответ fil_spb
Всё верно. Мы же знаем о настроениях в Академии красно-белых - https://t.me/fczenit/5662 Все мечтают заиграть сначала в нашем кб фарме, проявить себя и может быть получить шанс в главной команде - Зените. Нормальная, похвальная амбиция.
ох, уж эта питерская провинция с ее комплексами)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MihuS
А потом и в Арсенале😃
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Ответ fil_spb
Всё верно. Мы же знаем о настроениях в Академии красно-белых - https://t.me/fczenit/5662 Все мечтают заиграть сначала в нашем кб фарме, проявить себя и может быть получить шанс в главной команде - Зените. Нормальная, похвальная амбиция.
Всё так. Спартак могут любить как школу, в которой делали первые шаги в футболе. Но стремиться себя реализовать в профессиональном плане они, конечно, будут в Зените.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий