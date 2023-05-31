Андрей Аршавин: «Сын предан «Спартаку», его любимая команда. Шутим об этом: «Все равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?
Андрей Аршавин считает, что его сын будет играть за «Зенит».
В настоящее время 10-летний Арсений Аршавин занимается в академии «Спартака».
— Ваш сын может стать похожим на вас?
— Он и так похож на меня (смеется).
— Имею в виду футбольную карьеру.
— Я пока не знаю. Мало игр его видел, трудно дать оценку.
— Не пора ли тогда его перетащить в «Зенит», чтобы больше за ним смотреть?
— Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живет этим. «Спартак» — его любимая команда, не представляет себя больше нигде.
— И как вам с этим живется?
— Да никак, шутим на эту тему. Говорю: «Рано или поздно все равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?» — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
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