Андрей Аршавин: «Зенит» хочет обогнать «Спартак» по российским чемпионствам, думаю. Через два года столетие, сам Бог велел»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Андрей Аршавин рассказал о желании «Зенита» обогнать «Спартак» по титулам.

– После пяти чемпионств подряд где брать мотивацию Семаку?

– Я пять раз не становился чемпионом в сумме, тем более подряд. Трудно сказать, приедается это или нет.

Все зависит от того, какие будут задачи от руководства. Сейчас у «Зенита» 9 российских чемпионств, у «Спартака» – столько же. Думаю, «Зенит» хочет быть лучше и обогнать «Спартак».

Через два года столетие «Зенита». Там сам Бог велел становиться чемпионом.

– В России есть тенденция проваливаться в годы столетия.

– Ну, это у вас в Москве. А у нас в Питере еще столетия не было, – сказал заместитель гендиректора клуба.

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37 комментариев

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Фут.Боль
Бог велел?
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Вадим Григорьев
Знаем мы вашего бога ,Алешкой зовут
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Ответ Алексей Иванов
Купленная история
именно, все последние годы так и идёт, думаешь, когда Федун хотел сниматься и ему звонили из рфс с уговорами, а может и не только из рфс, то это был эмоциональный порыв нашего президента клуба? человек тратил деньги, а его как котёнка из раза в раз макали кое-куда...
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Ответ Lindeman
Впервые слышу, что в России есть тенденция проваливаться в годы столетия. Да и много ли клубов которым исполнилось 100 лет? Правильно Аршавин ответил, что такая тенденция в Москве существует
зениту и тем кто управляет им и рфс нужно любой ценой сделать зенит лидером по чемпионствам в год столетия...сливать клубы будут и дальше...я вот только незнаю было ли 100 у цска, если ещё нет, то их тоже сплавят...
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ARIGAMI ARIGAMI
"Зенит хочет быть обогнать" Чё?
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Ivan Petrov
Зенит -80 лет позора
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Uriah Heep
Андрей все больше становится похожим на Радимова и Орлова.
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Ответ Lindeman
Впервые слышу, что в России есть тенденция проваливаться в годы столетия. Да и много ли клубов которым исполнилось 100 лет? Правильно Аршавин ответил, что такая тенденция в Москве существует
специально завалили сначала Спартак, в этом году Динамо, а если читать выше, то там вполне аргументировано написано, о 100 лет зенита...
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Karl Franz F. Brandt
У Спартака 10 чемпионств, а не 9. И 6 из них подряд.
Нужно догонять и перегонять.
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Жан Рено
Впечатляет
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Lindeman
Впервые слышу, что в России есть тенденция проваливаться в годы столетия. Да и много ли клубов которым исполнилось 100 лет? Правильно Аршавин ответил, что такая тенденция в Москве существует
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Burel
ого, как они уже миллера называют 😂
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OldRedWhite
Ответ Фут.Боль
Бог велел?
‘’ Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно ‘’
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Ответ Алексей Иванов
Спартак взял Кубок и группу ле
я про чемпионства, а не кубок, так вот, можешь зафиксировать мои комментарии и если доживу, а хотелось бы можно будет убедиться в моих словах...
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Алексей Иванов
Ответ </c/>
специально завалили сначала Спартак, в этом году Динамо, а если читать выше, то там вполне аргументировано написано, о 100 лет зенита...
Спартак взял Кубок и группу ле
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Этот Райола хочет денег
Хочет быть обогнать- я думал мне одному времена глагола даются сложно. Мне правда в английском
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Squackett
бес велит.
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ZlomSpb
Ответ T622222
И 22 в СССР 🔥🔴⚪️этого вам не перекрыть
Хорошо посчитал? Или перевозбудился? Может всего 22 вместе с СССР?))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Зенит хочет быть обогнать" Чё?
Спасибо, исправили. Я уж подумал, что админ англоговорящий, который выучил русский
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Burel
Ответ Фут.Боль
Бог велел?
да, он имел в виду в кремле который
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оказывается, 100 лет цска был месяц назад, мои поздравления цска, вот наверное причина нашего провала весеннего, а также слив в кубке, победа в кубке для цска на 100 лет, а дальше в суперкубке сами понимаете...)
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Павел Ермаков
Количество чемпионств в России это ни о чём.У нас привязка СССР+Россия.Опять провинциальные комплексы.
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Александр Павлов
Аршавин ни когда не играл лондонском арсенале. Возможно только в тульском. Хотя тоже на вряд ли
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ради одного клуба последние несколько лет рфс работает для достижения на 100 лет в качестве самого титулованного клуба России, т.е выиграть 11 чемпионств, на текущий момент, лидером является Спартак имея 10, зенит 9, ближайшие два года будут убиты на то, что бы перегнать Спартак и в год 100 лет выиграть все титулы, думаешь слив Динамо в год столетия случаен, как и наш слив прошлогодний?
https://www.sports.ru/football/1115166029-jokanovich-ob-uxode-iz-dinamo-ne-xochu-obyasnyat-chto-sluchilos-v-klub.html
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Алексей Иванов
Купленная история
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