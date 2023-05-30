Андрей Аршавин: «Зенит» хочет обогнать «Спартак» по российским чемпионствам, думаю. Через два года столетие, сам Бог велел»
Андрей Аршавин рассказал о желании «Зенита» обогнать «Спартак» по титулам.
– После пяти чемпионств подряд где брать мотивацию Семаку?
– Я пять раз не становился чемпионом в сумме, тем более подряд. Трудно сказать, приедается это или нет.
Все зависит от того, какие будут задачи от руководства. Сейчас у «Зенита» 9 российских чемпионств, у «Спартака» – столько же. Думаю, «Зенит» хочет быть лучше и обогнать «Спартак».
Через два года столетие «Зенита». Там сам Бог велел становиться чемпионом.
– В России есть тенденция проваливаться в годы столетия.
– Ну, это у вас в Москве. А у нас в Питере еще столетия не было, – сказал заместитель гендиректора клуба.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Нужно догонять и перегонять.
https://www.sports.ru/football/1115166029-jokanovich-ob-uxode-iz-dinamo-ne-xochu-obyasnyat-chto-sluchilos-v-klub.html