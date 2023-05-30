Андрей Аршавин: «Зенит» хочет обогнать «Спартак» по российским чемпионствам, думаю. Через два года столетие, сам Бог велел»

Андрей Аршавин рассказал о желании «Зенита» обогнать «Спартак» по титулам.

– После пяти чемпионств подряд где брать мотивацию ?

– Я пять раз не становился чемпионом в сумме, тем более подряд. Трудно сказать, приедается это или нет.

Все зависит от того, какие будут задачи от руководства. Сейчас у «Зенита» 9 российских чемпионств, у «Спартака» – столько же. Думаю, «Зенит» хочет быть лучше и обогнать « ».

Через два года столетие « ». Там сам Бог велел становиться чемпионом.

– В России есть тенденция проваливаться в годы столетия.

– Ну, это у вас в Москве. А у нас в Питере еще столетия не было, – сказал заместитель гендиректора клуба.

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