«Локомотив»: «С Изидором не общались о его возможном уходе. Костяк у нас остается на следующий сезон»

«Локомотив» не намерен расставаться с форвардом Вильзоном Изидором.

Об этом заявил спортивный директор железнодорожников .

«С Изидором мы не общались по поводу его возможного ухода из клуба. Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильзон – тоже», — сказал Ульянов.

В январе француза мог арендовать «Лион», но переход сорвался из-за болей в колене.

В последних 6 матчах Мир РПЛ Изидор забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.

Контракт нападающего с «Локо» рассчитан до 2026 года.

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