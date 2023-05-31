«Локомотив»: «С Изидором не общались о его возможном уходе. Костяк у нас остается на следующий сезон»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Ульянов Вильзон Изидор Футбол

«Локомотив» не намерен расставаться с форвардом Вильзоном Изидором.

Об этом заявил спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.

«С Изидором мы не общались по поводу его возможного ухода из клуба. Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильзон – тоже», — сказал Ульянов.

В январе француза мог арендовать «Лион», но переход сорвался из-за болей в колене.

В последних 6 матчах Мир РПЛ Изидор забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.

Контракт нападающего с «Локо» рассчитан до 2026 года.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Надеюсь, что Изидор останется.Хороший игрок.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
</c/>
Изидор готовый топ форвард для чемпионата России, а после прихода Дзюбы вероятно ощутил настоящую конкуренцию в команде которой не было ранее...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dmitry Orlov
Ответ Алексей Петров
Дзюба есть , зачем Ищидор?
Они вообще разного типа форварды. Изидор быстрее и резче, он не столб.
Не говоря уж о том, что Зените Дзюба в паре с Азмуном играл.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий