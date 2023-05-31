«Локомотив»: «С Изидором не общались о его возможном уходе. Костяк у нас остается на следующий сезон»
«Локомотив» не намерен расставаться с форвардом Вильзоном Изидором.
Об этом заявил спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.
«С Изидором мы не общались по поводу его возможного ухода из клуба. Костяк у нас остается на следующий сезон. Вильзон – тоже», — сказал Ульянов.
В январе француза мог арендовать «Лион», но переход сорвался из-за болей в колене.
В последних 6 матчах Мир РПЛ Изидор забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.
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