Президент «Лиона» о переговорах с «Локо» по Изидору: «Все сложно»

«Локомотив» и «Лион» пока не могут договориться о трансфере .

Ранее сообщалось, что клуб Мир отдаст 22-летнего нападающего в аренду « » за 750 тысяч евро с обязательным выкупом за 5 млн. Француз уже прилетел на медосмотр во Францию.

«По Изидору все сложно, продолжаем переговоры с «Локомотивом», -сказал президент «Лиона» .

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Изидор уезжает в «Лион». В «Локо» выдал старт мечты, но быстро заскучал