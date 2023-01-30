Президент «Лиона» о переговорах с «Локо» по Изидору: «Все сложно»
«Локомотив» и «Лион» пока не могут договориться о трансфере Вильзона Изидора.
Ранее сообщалось, что клуб Мир РПЛ отдаст 22-летнего нападающего в аренду «Лиону» за 750 тысяч евро с обязательным выкупом за 5 млн. Француз уже прилетел на медосмотр во Францию.
«По Изидору все сложно, продолжаем переговоры с «Локомотивом», -сказал президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.
В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.
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