Президент «Лиона» о переговорах с «Локо» по Изидору: «Все сложно»

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Жан-Мишель Олас Вильзон Изидор Футбол

«Локомотив» и «Лион» пока не могут договориться о трансфере Вильзона Изидора.

Ранее сообщалось, что клуб Мир РПЛ отдаст 22-летнего нападающего в аренду «Лиону» за 750 тысяч евро с обязательным выкупом за 5 млн. Француз уже прилетел на медосмотр во Францию.

«По Изидору все сложно, продолжаем переговоры с «Локомотивом», -сказал президент «Лиона» Жан-Мишель Олас.

В этом сезоне на счету форварда 4 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Изидор уезжает в «Лион». В «Локо» выдал старт мечты, но быстро заскучал

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mot1v
«Всё сложно. Они просят каких-то денег»
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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