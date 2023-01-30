Переход Изидора в «Лион», вероятно, сорвется. Форвард «Локомотива» интересен «Страсбуру»

Трансфер форварда « » в «Лион» находится под угрозой срыва.

Как сообщает L’Equipe, если не произойдет никаких существенных изменений в ситуации, 22-летний футболист не перейдет в « ».

При этом интерес к Изидору проявляет « ».

В воскресенье сообщалось, что француз прилетел в Лион на медосмотр. Позже президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что в переговорах «все сложно».