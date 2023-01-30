Переход Изидора в «Лион», вероятно, сорвется. Форвард «Локомотива» интересен «Страсбуру»

Теги Локомотив Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Страсбур Вильзон Изидор Футбол

Трансфер форварда «Локомотива» Вильзона Изидора в «Лион» находится под угрозой срыва.

Как сообщает L’Equipe, если не произойдет никаких существенных изменений в ситуации, 22-летний футболист не перейдет в «Олимпик».

При этом интерес к Изидору проявляет «Страсбур».

В воскресенье сообщалось, что француз прилетел в Лион на медосмотр. Позже президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что в переговорах «все сложно».

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7 комментариев

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Okaka
Лион купил напа Сарра у Херенвена
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Satvaldino
Ответ Okaka
Страсбур как раз Ажорка продал
Гурама?
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Okaka
Страсбур как раз Ажорка продал
0
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Илюха аналитик
Ответ Чётко_как_чечётка
Тут написано, что он не доволен? И да, любой футболист хотел бы играть в более статусном клубе.
Если бы был доволен, то мигом бы перешел
0
0
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Чётко_как_чечётка
Ответ Илюха аналитик
Не в Лион, так в Стразбур перейдёт. Хотя чем он не доволен, я не пойму?
Тут написано, что он не доволен? И да, любой футболист хотел бы играть в более статусном клубе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimkaa1
Ответ Илюха аналитик
Не в Лион, так в Стразбур перейдёт. Хотя чем он не доволен, я не пойму?
Вероятно просто французы хотели нахаляву его получить
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+4
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Илюха аналитик
Не в Лион, так в Стразбур перейдёт. Хотя чем он не доволен, я не пойму?
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-1
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