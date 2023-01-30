Переход Изидора в «Лион», вероятно, сорвется. Форвард «Локомотива» интересен «Страсбуру»
Трансфер форварда «Локомотива» Вильзона Изидора в «Лион» находится под угрозой срыва.
Как сообщает L’Equipe, если не произойдет никаких существенных изменений в ситуации, 22-летний футболист не перейдет в «Олимпик».
При этом интерес к Изидору проявляет «Страсбур».
В воскресенье сообщалось, что француз прилетел в Лион на медосмотр. Позже президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что в переговорах «все сложно».
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