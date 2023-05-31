«Краснодар» обратился в ЭСК из-за удаления Литвинова в матче с ЦСКА

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Краснодар Кирилл Левников Вячеслав Литвинов ЭСК РФС Футбол

«Краснодар» не согласен с удалением Вячеслава Литвинова в матче с ЦСКА (0:0) в Мир РПЛ.

«Быки» попросили ЭСК РФС рассмотреть соответствующий эпизод.

На 56-й минуте защитник, выполняя подкат, шипами попал в область большеберцовой кости хавбеку амрейцев Саше Здьелару.

Главный судья Кирилл Левников сперва показал нарушителю желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«ЭСК РФС рассмотрит эпизод с удалением Литвинова по обращению «Краснодара», – сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий