«Краснодар» обратился в ЭСК из-за удаления Литвинова в матче с ЦСКА
«Краснодар» не согласен с удалением Вячеслава Литвинова в матче с ЦСКА (0:0) в Мир РПЛ.
«Быки» попросили ЭСК РФС рассмотреть соответствующий эпизод.
На 56-й минуте защитник, выполняя подкат, шипами попал в область большеберцовой кости хавбеку амрейцев Саше Здьелару.
Главный судья Кирилл Левников сперва показал нарушителю желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.
«ЭСК РФС рассмотрит эпизод с удалением Литвинова по обращению «Краснодара», – сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.
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