«Краснодар» обратился в ЭСК из-за удаления Литвинова в матче с ЦСКА

«Краснодар» не согласен с удалением в матче с (0:0) в Мир .

«Быки» попросили ЭСК РФС рассмотреть соответствующий эпизод.

На 56-й минуте защитник, выполняя подкат, шипами попал в область большеберцовой кости хавбеку амрейцев Саше Здьелару.

Главный судья сперва показал нарушителю желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«ЭСК РФС рассмотрит эпизод с удалением Литвинова по обращению « », – сообщили ТАСС в службе коммуникаций РФС.

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