Левников будет судить матч «Краснодар» – ЦСКА в 29-м туре РПЛ. Сафьян назначен на игру «Динамо» – «Локо»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура Мир РПЛ.
27 мая (суббота)
Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Василий Казарцев; ВАР – Николай Волошин; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.
Судья – Ян Бобровский, ассистенты – Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Краснодар» – ЦСКА
Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Сочи» – «Зенит»
Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Зуев.
28 мая (воскресенье)
«Спартак» – «Пари НН»
Судья – Артем Любимов, ассистенты – Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.
«Динамо» – «Локомотив»
Судья – Роман Сафьян, ассистенты – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Алексей Тюмин.
«Факел» – «Крылья Советов»
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Валерий Данченко, Алексей Лунев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
«Ростов» – «Ахмат»
Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.
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