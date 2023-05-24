Левников будет судить матч «Краснодар» – ЦСКА в 29-м туре РПЛ. Сафьян назначен на игру «Динамо» – «Локо»

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 29-го тура Мир РПЛ.

27 мая (суббота)

«Химки» – «Урал»

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Василий Казарцев; ВАР – Николай Волошин; AВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Мартынов.

«Торпедо» – «Оренбург»

Судья – Ян Бобровский, ассистенты – Владимир Миневич, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Николай Богач; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Краснодар» – ЦСКА

Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко.

«Сочи» – «Зенит»

Судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты – Алексей Ширяев, Денис Березнов; резервный судья – Кирилл Силантьев; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Зуев.

28 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Пари НН»

Судья – Артем Любимов, ассистенты – Дмитрий Семенов, Хамид Талаев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Французов.

«Динамо» – «Локомотив»

Судья – Роман Сафьян, ассистенты – Илья Елеференко, Антон Кобзев; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; AВАР – Николай Еремин; инспектор – Алексей Тюмин.

«Факел» – «Крылья Советов»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Валерий Данченко, Алексей Лунев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«Ростов» – «Ахмат»

Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Александр Богданов, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

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20 комментариев

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Дмитрий Тихонов
Плохая новость... Лучше бы Иванов.
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Reggi
И снова в ключевом матче Крылья судит Безбородов, с которым связан уже не один судейский скандал. Ну посмотрим, что будет в этой игре...)
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Semen B
Ответ Wiley Fox
Ростов - Ахмат Ахах Ударное трио мешков, казарцев, левников обеспечивает лёгкую победу газовому валере Ну и на Спартак снова питерский судья и Иванов на ВАРе. И руководство Спартака снова молчит. Потому что его нет Нижний под тамбовскими. Поэтому предвижу ляпы жжикии, селихова и прочих днарей
Что за каша у тебя в голове...
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samarskij-kuzmich
Ну вообще на месте руководства Крыльев я бы дал отвод бригаде арбитров или , по крайней мере, Безбородову. Он же заслуживает Крылья в каждом матче.
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lberg
Интрига появляется господа товарищи, Мне кажется, что мы накануне грандиозного шухера (с)
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Владимир Молявин
Всем удачи и без травм!!!
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T622222
Ответ mnogokotin-
тренировка перед кубком ) кони плакали 3 дня, так что хорошие шансы )
И кубок сольют )) цдк всегда будет третьим или четвертным 🤣🤣☘️
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Дмитрий Тихонов
Ответ Wiley Fox
«Краснодар» – ЦСКА Судья – Кирилл Левников, ассистенты – Роман Усачев, Андрей Веретешкин; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Варанцо Петросян; инспектор – Андрей Бутенко. ----- Вот самое интересное Репетиция финала кубка. А проще говоря, роспись побед Кому расписан кубок России, тот в этой игре проиграет. Все просто. И очень легко предсказать после этой игры победителя в кубке России И опять питерский судья и Иванов
Зря Вы так думаете. И победу в этом матче и кубок отдадут ЦСКА. "Краснодар" - это российский "Тоттенхэм" - вроде бы и играют неплохо, но трофеев ни шиша!
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Я за Крылья!
Ответ Reggi
И снова в ключевом матче Крылья судит Безбородов, с которым связан уже не один судейский скандал. Ну посмотрим, что будет в этой игре...)
Кукуян подстрахует!!!
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