Ивич о 0:0 с ЦСКА: «Краснодар» играл лучше. Был очевидный пенальти в эпизоде с Заболотным»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Владимир Ивич Краснодар Антон Заболотный Кирилл Левников Матч ТВ Вячеслав Литвинов Станислав Агкацев Георгий Арутюнян Александр Кокшаров Футбол

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» играл лучше ЦСКА в матче Мир РПЛ (0:0).

«Быки» играли в меньшинстве с 56-й минуты после удаления Вячеслава Литвинова.

– Могло быть и лучше, если бы мы остались в полном составе. «Краснодар» играл лучше, создавал шансы в первой половине матча, владел мячом в начале второго тайма. Держали мяч, играли лучше до того момента, как потеряли игрока. В этой игре мы показали характер. Я очень горжусь футболистами.

– Насколько довольным тем, как выглядела оборона до удаления, в частности, Арутюнян?

– Он был одним из лучших игроков на поле. Это был его первый матч за основу, отлично себя показал. Играли против сильного соперника, ошибок не допускал.

– Потеряли Литвинова из‑за дисквалификации, Петров вынужденно вышел на позицию центрального защитника. Алонсо успеет восстановиться к последней игре?

– Петров сыграл очень хорошо, показал, что способен закрывать много позиций. Алонсо скоро будет с нами, ожидаю его в следующей игре.

Я не люблю говорить о судействе, но пенальти в эпизоде с ЗаболотнымАлександром Кокшаровым] был очевидным. Такое арбитр [Кирилл Левников] должен был увидеть.

– Агкацев был признан лучшим игроком. Есть ли у него шансы сыграть в последнем матче и в «Лужниках» в Кубке России?

– Агкацев в последних играх был хорош. У нас отличные вратари, но у нас план, будем работать по нему, – сказал тренер «быков».

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8 комментариев

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воробей джек
Похоже на правду. Заболотный действительно делал все,чтобы нарушить правила. На повторе смотрелось странным как он вел борьбу. Ну и в целом игра была за Краснодаром. Ну,разве,что после удаления это не было заметно.
+13
0
+13
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TheSportNik
Самое забавной, что Левников поставил пенальти в ворота Урала на кубок, когда Заболотный имитировал фол, а здесь реально повалил нападающего Краснодара, то есть одинаковые нарушения и тот же арбитр, а решения разные.
Задача для учеников 1 класса: Арбитр слепой или он вышел помогать ЦСКА?
Вот так Левников и Иванов вытащили ЦСКА в финал кубка, убрав Урал из кубка, так что финал им доверять нельзя.
+15
-6
+9
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инок
Агкацев красавец - спас Краснодар, и сохранил ничью!
+9
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Ваге Геворгян
Заболотный очень грязно играл..... Сперва это он делал в борьбе с Литвинов ом-Ударил октьем, толкал в спину, наступал на стопу хотя мог и этого не делать, завалил Кокшаров))) Упал как скошенный в борьбе с 18пацаном....
+3
0
+3
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Павел Справедливый
Такой же очевидный, как держали за плечо Набабкина,который пытался замкнуть передачу на пустые ворота
0
0
0
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Павел Справедливый
Такой же очевидный, как держали за плечо Набабкина,который пытался замкнуть передачу на пустые ворота.
0
0
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