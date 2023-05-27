Ивич о 0:0 с ЦСКА: «Краснодар» играл лучше. Был очевидный пенальти в эпизоде с Заболотным»

Владимир Ивич считает, что «Краснодар» играл лучше ЦСКА в матче Мир РПЛ (0:0).

«Быки» играли в меньшинстве с 56-й минуты после удаления Вячеслава Литвинова.

– Могло быть и лучше, если бы мы остались в полном составе. « » играл лучше, создавал шансы в первой половине матча, владел мячом в начале второго тайма. Держали мяч, играли лучше до того момента, как потеряли игрока. В этой игре мы показали характер. Я очень горжусь футболистами.

– Насколько довольным тем, как выглядела оборона до удаления, в частности, ?

– Он был одним из лучших игроков на поле. Это был его первый матч за основу, отлично себя показал. Играли против сильного соперника, ошибок не допускал.

– Потеряли Литвинова из‑за дисквалификации, Петров вынужденно вышел на позицию центрального защитника. Алонсо успеет восстановиться к последней игре?

– Петров сыграл очень хорошо, показал, что способен закрывать много позиций. Алонсо скоро будет с нами, ожидаю его в следующей игре.

Я не люблю говорить о судействе, но пенальти в эпизоде с [и ] был очевидным. Такое арбитр [Кирилл Левников] должен был увидеть.

– был признан лучшим игроком. Есть ли у него шансы сыграть в последнем матче и в «Лужниках» в Кубке России?

– Агкацев в последних играх был хорош. У нас отличные вратари, но у нас план, будем работать по нему, – сказал тренер «быков».

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