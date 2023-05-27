Литвинов удален за подкат в ногу Здьелару в матче с ЦСКА. Левников поменял желтую на красную после ВАР
Вячеслав Литвинов удален во втором тайме матча «Краснодара» против ЦСКА.
На 56-й минуте игры 29-го тура Мир РПЛ защитник, выполняя подкат, шипами попал в область большеберцовой кости хавбеку Саше Здьелару.
Главный судья Кирилл Левников сперва показал нарушителю желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.
«Краснодар» – ЦСКА. 0:0 – Литвинов удален. Онлайн-трансляция
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Странное сравнение с моментом Дивеев - Зобнин.
Интересно услышать почему не красная по мнению студии матч.
Просто такие прыжки не имеют смысла, потому что игрок не контролирует даже направление отскока мяча. Даже если он с мясом сыграет в мяч, он не выиграет мяч в большинстве ситуаций, а мяч просто отскочит куда попало. К ому же часто такие эпизоды случаются в центре поля или у бровки.
А сколько криков было, "Если бы мы со Спартаком в большинстве играли!..."
Главный дал ЖК - на основании чего это очевидная ошибка?