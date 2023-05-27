Литвинов удален за подкат в ногу Здьелару в матче с ЦСКА. Левников поменял желтую на красную после ВАР

Вячеслав Литвинов удален во втором тайме матча «Краснодара» против ЦСКА.

На 56-й минуте игры 29-го тура Мир защитник, выполняя подкат, шипами попал в область большеберцовой кости хавбеку .

Главный судья сперва показал нарушителю желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«Краснодар» – ЦСКА. 0:0 – Литвинов удален. Онлайн-трансляция

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