Литвинов удален за подкат в ногу Здьелару в матче с ЦСКА. Левников поменял желтую на красную после ВАР

Теги ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации судьи Краснодар Кирилл Левников видеоповторы Саша Здьелар Вячеслав Литвинов Футбол

Вячеслав Литвинов удален во втором тайме матча «Краснодара» против ЦСКА.

На 56-й минуте игры 29-го тура Мир РПЛ защитник, выполняя подкат, шипами попал в область большеберцовой кости хавбеку Саше Здьелару.

Главный судья Кирилл Левников сперва показал нарушителю желтую карточку, но после просмотра видеоповтора заменил ее на красную.

«Краснодар» – ЦСКА. 0:0 – Литвинов удален. Онлайн-трансляция

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45 комментариев

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Кирилл
Ответ Просто я
По мне бредовая красная. Литвинов вообще был первый на мяче. В чем тогда разница с, например, пенальти на Зобнине в матче с Цска? Там тоже защитник был первый на мяче, а потом (плотно) наступил. Тогда там пенальти должен быть, если тут фол на красную?? Запарили двойными трактовками и полным отсутствием последовательности
Так Литвинов поднятой ногой открытыми шипами играет в ногу Зделара.
Странное сравнение с моментом Дивеев - Зобнин.
+30
-10
+20
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Иван Петров
Справедливая красная. Куда так лететь с поднятой ногой?
+19
-5
+14
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Ярик01
Зорро не прав, прямая нога в этой ситуации = удаление.
+21
-10
+11
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NIK7478
100% красная! Даже не обсуждается. Обсуждать можно только одно-где таких игроков учат так играть?!
+20
-9
+11
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Кирилл
Ответ Вадим Григорьев
В студии матча только что сказали,что это не красная.
А какая аргументация была, если не секрет ?
Интересно услышать почему не красная по мнению студии матч.
+8
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Андрей Андреев
Пффф... Литвинов играет в ногу, мяча и близко нет. КК заслуженно. И ведь кто-то на полном серьёзе говорит, что должна быть ЖК...
+10
-4
+6
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Алекс75
Я, конечно, за "Краснодар" в данном матче, но красная правильная. Так и ногу оторвать можно.
+15
-10
+5
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Честный контроль
Странно что в на футбольной ветке находятся идиотики, которые на полном серьезе уверяют, что прямая нога с открытыми шипами,да в ногу соперника высоко над газоном, это не красная. Это ж надо быть такими ########.
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mj23.net
Ответ sergspartak
Не опорная нога, нога игрока Краснодара согнута - желтая. Была бы прямая нога и опорная, то красная.
Чисто прямая нога в момент контакта. Остановите что ли. Там и ниже стоп кадр кинули. Нога высоко поднята. Да, повезло, что нога не упиралась в газон (не обязательно должна быть опорная, чтобы получить перелом). Но это без шансов красная. Там за сам факт такого бездумного прыжка можно уже жк получить.
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Owen_the_Simple
По-моему, красная.
+10
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+3
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crazy_elky
Ответ Pelerin
Самая вишенка на торте в том, что главный арбитр видел нарушение и дал за него ЖК. Но Серëженька Иванов посчитал это очевидной (sic!) ошибкой главного и позвал его к монитору... беспристрастное судейство
Да они там бездари поголовно…
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therealfan
Ответ Neromog
Че, кони опять неделю ныть будут, что их засудили?))))
По моему мясо только везде и ноет
+13
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mj23.net
Ответ Иван Петров
Справедливая красная. Куда так лететь с поднятой ногой?
Всегда удивляло, что многие тренера не запрещают игрокам такие прыжки после кривого приема. Уже все судьи знают, что если игрок отпускает мяч и прыгает за ним, то этот эпизод моментально рассматривается на красную. Хотя вот заметил, что Клопп например по максимуму запретил своим прыгать в Ливерпуле и они стараются чисто на ногах в отбор идти.
Просто такие прыжки не имеют смысла, потому что игрок не контролирует даже направление отскока мяча. Даже если он с мясом сыграет в мяч, он не выиграет мяч в большинстве ситуаций, а мяч просто отскочит куда попало. К ому же часто такие эпизоды случаются в центре поля или у бровки.
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ДудьСдулся
тянут-тянут ЦСКА, вытянуть не могут...
А сколько криков было, "Если бы мы со Спартаком в большинстве играли!..."
+15
-13
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Owen_the_Simple
Ответ Pelerin
Самая вишенка на торте в том, что главный арбитр видел нарушение и дал за него ЖК. Но Серëженька Иванов посчитал это очевидной (sic!) ошибкой главного и позвал его к монитору... беспристрастное судейство
Разве не этом смысл ВАР, что он ошибки главного исправляет?
+9
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Честный контроль
В студии Матч ТВ всерьез рассуждают,что это не красная. Дожили. Ведущий просто #####
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suka1989
Ответ Кирилл
Так Литвинов поднятой ногой открытыми шипами играет в ногу Зделара. Странное сравнение с моментом Дивеев - Зобнин.
Быстро обувь меняете ?
+6
-5
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Андрей Андреев
Ответ Просто я
По мне бредовая красная. Литвинов вообще был первый на мяче. В чем тогда разница с, например, пенальти на Зобнине в матче с Цска? Там тоже защитник был первый на мяче, а потом (плотно) наступил. Тогда там пенальти должен быть, если тут фол на красную?? Запарили двойными трактовками и полным отсутствием последовательности
А ничего, что это абсолютно разные моменты?
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0
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crazy_elky
Судейство у нас конечно…то цирк, то балет…Такое чувство что судьи вообще сами футбол не смотрят никогда.
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-19
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Neromog
Че, кони опять неделю ныть будут, что их засудили?))))
+11
-11
0
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Вадим Григорьев
Ответ Честный контроль
В студии Матч ТВ всерьез рассуждают,что это не красная. Дожили. Ведущий просто #####
Вы думаете если вы ныли неделю,то всё,все будут соглашаться с вашим бредом
0
0
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mnogokotin-
Ответ Андрей Андреев
Пффф... Литвинов играет в ногу, мяча и близко нет. КК заслуженно. И ведь кто-то на полном серьёзе говорит, что должна быть ЖК...
он в мяч сыграл ))))))
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Гусеконь
https://i.imgur.com/L22hzVV.jpg
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Pelerin
Ответ Owen_the_Simple
Разве не этом смысл ВАР, что он ошибки главного исправляет?
Есть протокол ВАР. Если главный видел нарушение, то к монитору его зовут только в случае очевидной ошибки.
Главный дал ЖК - на основании чего это очевидная ошибка?
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Андрей Андреев
Ответ Diablosax
Ахах, минусаторы из Москвы!)) 60 минут команды вашей не было на поле, но судья ломает игру.
Кто-то говорит, что судья в этом матче сломал игру? Игрок Краснодара играет в ногу. Удачи, 🤡
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