Чистяков расписался в паспорте фаната на чемпионском параде «Зенита»
Игроки «Зенита» оставили автографы на первых страницах паспорта одного из фанатов.
Во время чемпионского парада защитник Дмитрий Чистяков расписался в паспорте болельщика. Рядом заметен автограф кого-то из его партнеров.
Документ, удостоверяющий личность, после этого был сброшен в толпу – владельцу.
Игроки «Зенита» показали баннер против Fan ID на чемпионском параде и скандировали «Fan ID – убийца футбола!» с фанатами
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