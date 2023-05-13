Чистяков расписался в паспорте фаната на чемпионском параде «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Дмитрий Чистяков Футбол

Игроки «Зенита» оставили автографы на первых страницах паспорта одного из фанатов.

Во время чемпионского парада защитник Дмитрий Чистяков расписался в паспорте болельщика. Рядом заметен автограф кого-то из его партнеров.

Документ, удостоверяющий личность, после этого был сброшен в толпу – владельцу.

Игроки «Зенита» показали баннер против Fan ID на чемпионском параде и скандировали «Fan ID – убийца футбола!» с фанатами

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13 комментариев

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Надоело париться в бане
Не, ну а чё, норм. Напишет потом заявление о потере паспорта, получит новый. А старый так и останется на память
+19
-2
+17
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rarog
Неправильный заголовок. Надо так- из за действий Чистякова россиянин лишился паспорта
+18
-2
+16
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Xm.md
Ответ Sobachkin
Глупость она не имеет границ
Глупость имеет цену пошлины на паспорт
+11
0
+11
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319-marianna
Ответ Надоело париться в бане
Не, ну а чё, норм. Напишет потом заявление о потере паспорта, получит новый. А старый так и останется на память
Автограф Чистякова)
+3
0
+3
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Гусейн Магомедрасулов
Что полагается за порчу чужого паспорта?
0
0
0
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Женя Григорьев
Оно того стоило ? Заявление , платить штраф , ждать новый паспорт . Если оно того стоило , надеюсь у него с детства футболки Чистякова висят .
+1
-1
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Spaten
каждый день артистов видит, академиков видит, космонавтов видит, Чистякова видит…
0
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