Чистяков расписался в паспорте фаната на чемпионском параде «Зенита»

Игроки «Зенита» оставили автографы на первых страницах паспорта одного из фанатов.

Во время чемпионского парада защитник расписался в паспорте болельщика. Рядом заметен автограф кого-то из его партнеров.

Документ, удостоверяющий личность, после этого был сброшен в толпу – владельцу.

Игроки «Зенита» показали баннер против Fan ID на чемпионском параде и скандировали «Fan ID – убийца футбола!» с фанатами

«Зениту» вручили титул! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆