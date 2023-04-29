Чистяков хотел бы оформить чемпионство с «Зенитом» в матче со «Спартаком»: «Домашняя игра с принципиальным соперником. Будет круто!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Футбол

Дмитрию Чистякову хотелось бы оформить чемпионство с «Зенитом» в матче со «Спартаком».

«Зенит» и «Спартак» встретятся в следующем туре Мир РПЛ.

– Ваш матч с красно‑белыми в следующем туре может стать чемпионским. Хотелось бы оформить титул именно в игре со «Спартаком»?

– Нашим болельщикам хотелось бы, думаю, и нам, конечно, тоже. Домашняя игра с принципиальным соперником! Если так сложится, это будет круто! – сказал защитник «Зенита».

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18 комментариев

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Abriel
ждём 7ку
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Abriel
Ответ Андрей Бычок
Да... , Спартак семёрку забьёт
по матчу с Ростовым видно, посмешил.
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Вратарь Бага
Сразу вспоминается переходный сезон, где Спартак в Санкт-Петербурге победил 2:3, а Зенит радовался чемпионству)
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Nick Crosier
Вишенка на чемпионском торте. Главное не перегореть до матча.
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Michael_Monza
Ответ Big Nick
Что ты там написал? Что-то быстро твоё сообщение удалили. Наверняка, ты там аргументированно и грамотно ответил на мой вопрос 🤣
Отправил тебя учиться не в деликатной форме.
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Cst Cap
Ответ Big Nick
Я вот честно, не пойму в чём сама принципиальность? У Зенита никогда не было с ними борьбы за чемпионство. Я понимаю с цска, с середины нулевых, по середину десятых, но тут что нашли?
В 2007г. не знали куда Кубок везти
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Big Nick
Ответ Michael_Monza
Отправил тебя учиться не в деликатной форме.
Ты тему не меняй и не убегай от вопроса. В чём принципиальность?
Или ты так ляпнул, а что именно, не важно?
Очень похоже на детское мышление. Но ты же у нас уже взрослый, ты ведь не можешь вести себя как ребёнок, не может быть такого 🤣
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Big Nick
Ответ Cst Cap
В 2007г. не знали куда Кубок везти
Дальше, продолжай. Вот видишь, у тебя получается, не заканчивай, я в тебя верю,ты можешь ещё примеры привести.
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Michael_Monza
Ответ Big Nick
Ты тему не меняй и не убегай от вопроса. В чём принципиальность? Или ты так ляпнул, а что именно, не важно? Очень похоже на детское мышление. Но ты же у нас уже взрослый, ты ведь не можешь вести себя как ребёнок, не может быть такого 🤣
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Big Nick
Ответ Michael_Monza
Комментарий удален модератором
Ты ввязался в этот разговор, так доведите его до конца. Ты ведь взрослый человек, а не ребёнок, так ведь? Поступи по взрослому.
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Юрий Кечко
Ответ Ростов-на-Дону
ВЕЛИКИЙ "Спартак" разгромит лазурятник, только перья лететь будут!
АХАХАХАЖА
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