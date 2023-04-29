Чистяков хотел бы оформить чемпионство с «Зенитом» в матче со «Спартаком»: «Домашняя игра с принципиальным соперником. Будет круто!»

Дмитрию Чистякову хотелось бы оформить чемпионство с «Зенитом» в матче со «Спартаком».

«Зенит» и «Спартак» встретятся в следующем туре Мир РПЛ.

– Ваш матч с красно‑белыми в следующем туре может стать чемпионским. Хотелось бы оформить титул именно в игре со «Спартаком»?

– Нашим болельщикам хотелось бы, думаю, и нам, конечно, тоже. Домашняя игра с принципиальным соперником! Если так сложится, это будет круто! – сказал защитник «Зенита».

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