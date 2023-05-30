Сергей Кривохарченко: «Поводов уходить с «Матч ТВ» до 24 февраля у меня не было. «Газпром-Медиа» – это не государственная компания формально и юридически»

Теги премьер-лига Россия телевидение НТВ-Плюс Политика Сергей Кривохарченко Газпром-Медиа Матч ТВ Футбол

Сергей Кривохарченко объяснил, почему не уходил с «Матч ТВ» до 24 февраля 2022 года.

– Почему ты не ушел с «Матч ТВ» до 24 февраля?

– У меня реально не было поводов уходить с «Матч ТВ». Помимо того, что произошло в 2014 году, все эти годы, которые я работал на «Матч ТВ», там, конечно, случались какие-то неприятные ситуации рабочего характера. Но поводов уходить с «Матч ТВ» у меня не было. А почему я должен был уйти? Или мог уйти, как ты думаешь?

– Ну, во-первых, это государственный канал.

– Нет.

– Ну, хорошо.

– «Газпром-Медиа». Ну, ТНТ – государственный канал?

– Ну, хорошо, может быть, формально и юридически это не государственный канал, но де-факто – вполне себе государственный. И «Газпром-Медиа» связан с государством.

– Еще раз, «Газпром-Медиа» – это формально и юридически не государственная компания.

– Но это все-таки пропагандистский канал по своей сути, он создан для того, чтобы пропагандировать великий русский спорт.

– У меня не было такого ощущения. Когда его создавали, его создавали по довольно понятным экономическим и организационным причинам, сливая «НТВ-Плюс» и спортивную редакцию «России 2», чтобы был один большой спортивный холдинг. Но, грубо говоря, задачи пропагандировать великий российский спорт, по крайней мере, перед огромным количеством людей, работавших на «Матч ТВ», никто не ставил. И когда руководство с нами общалось, никто не говорил: вы должны пропагандировать российский спорт великий. Опять же, потому что российский спорт местами не очень великий, мягко говоря.

Поскольку я футбол в основном смотрел, среди футбольных комментаторов вот таких условных ура-патриотов, которые бы пропагандировали великий российский спорт, я не знал никого, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ» в интервью Илье Азару.

Кривохарченко об уходе с «Матч ТВ»: «25 февраля написал начальству, что не буду выходить в эфир, потом уволился. Казалось непредставимым комментировать как ни в чем не бывало»

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63 комментария

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Генадий Филимонов
этодругоин на максимуме
+73
-10
+63
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Фёдор Кузнецов
Что мне в таких людях не нравится, так это то что они пытаются юлить с ответами, но никогда не признают своё лицемерие
+64
-13
+51
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Schiaff1no
Ответ Фёдор Кузнецов
Что мне в таких людях не нравится, так это то что они пытаются юлить с ответами, но никогда не признают своё лицемерие
Да вроде вполне прямо отвечал. Это интервьюер вел себя будто ему нужны были документальные доказательства, что это не он лично войну начал
+32
-12
+20
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luu
Ну не клоун ли?
+28
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Ричард Чейз
Зенит - частный клуб.
+10
0
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Metalloid
Ахахахаха, радио свобода не госдеповская, газпром не правительственный, правда это ложь, такой смешной уж сегодня на сковородке )
+14
-4
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Фёдор Кузнецов
Ответ Schiaff1no
Да вроде вполне прямо отвечал. Это интервьюер вел себя будто ему нужны были документальные доказательства, что это не он лично войну начал
Его попытки юлить когда его спросили про другие войны, его попытки оправдать свою работу на Матче тем что канал не государственный, разве не лицемерие?
+14
-7
+7
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Роберт Дауни-средний
Ответ Gustav Forsberg
недолюбливаю конечно таких, "новопрозревших". с Курска еще все понятно было, но до 24.02 у всех бананы в ушах были..
прикольно, что весь наш т. н. креативный класс ПРОЗРЕЛ после 24.02. Это лишь говорит о том, что всё это время вы жили в воздушных замках, у вас всё было хорошо, старбаксы и икеи работали, всё было благолепно. И вместе с тем это говорит лишь исключительно о вашем ограниченном миропонимании и минимальных познаний в истории. Ну а зачем они нужны, когда так удобно делить мир исключительно на черное и белое. Вот только мир куда сложнее, и понимающие люди даже бровью не повели, потому что вся эта ситуация началась не в 2022, и даже не в 2014, а в 1991.
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Саша Пушкин
Ответ Gustav Forsberg
недолюбливаю конечно таких, "новопрозревших". с Курска еще все понятно было, но до 24.02 у всех бананы в ушах были..
Ого! У борцунов с "кровавым режимом" теперь новая забава, они меряются тем, кто раньше прозрел?
На лопатки , конечно, всех укладывают те, кому стало все понятно после госпереворота и расстрела танками Белого дома в 93-м и захвата власти теми, кто привел нынешних. Ты со своим Курском как-то отстаешь, у тебя тогда бананы в ушах что ли были?
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GaasJT
Двуликий Кривохарченко
+10
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А я ясные дни оставляю себе
Потрясающий лицемер))
+9
-5
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Dmitry Orlov
Ответ luu
Ну не клоун ли?
Азар - точно да.
+12
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Адекватник
100% Газпроммедиа принадлежит Газпромбанку. Газпромбанк принадлежит Российской Федерации, Газпрому, ВЭБ.РФ и еще так по-мелочи. В общем, это и фактически и юридически государственный холдинг. О чем этот поц вообще пытается нам втирать?
+5
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Metalloid
Ответ Schiaff1no
Да вроде вполне прямо отвечал. Это интервьюер вел себя будто ему нужны были документальные доказательства, что это не он лично войну начал
Ну так Азар - это жутчайший русофоб, к нему на интервью идти - себя не уважать. А этот радостно побежал.
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Саша Пушкин
Ответ Роберт Дауни-средний
какой ужаснный интервьюер, задает такие подлые вопросы! Вот был бы Дудь или Гордон...
Так Дудь тоже, в недавнем интервью, задал вопрос Каспарову: Почему американских спортсменов не отстраняли от соревнований за Ирак?
И тот начал так потеть, как не потел даже в финальных матчах с Карповым, но так нормальный ход из себя и не выдавил, а прогнал чушь вроде той, что нам тут выдал этот Кривохарченко на аналогичный вопрос.
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Роберт Дауни-средний
Ответ d.radbil
Сейчас Сергея будут хейтить за переобувание, но если вы смотрели интервью целиком, то наверняка согласитесь, что больше вопросов к интервьюеру и его очень странной и на мой взгляд чрезмерно категоричной постановке вопросов.
какой ужаснный интервьюер, задает такие подлые вопросы! Вот был бы Дудь или Гордон...
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Роберт Дауни-средний
Ответ Саша Пушкин
Так Дудь тоже, в недавнем интервью, задал вопрос Каспарову: Почему американских спортсменов не отстраняли от соревнований за Ирак? И тот начал так потеть, как не потел даже в финальных матчах с Карповым, но так нормальный ход из себя и не выдавил, а прогнал чушь вроде той, что нам тут выдал этот Кривохарченко на аналогичный вопрос.
ахахах, даже так? я просто Дудя не смотрю со времён интервью Киселеву, видать парнишка подтянул малость скилл интервьюера
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Саша Пушкин
Ответ Генадий Филимонов
этодругоин на максимуме
Другой оппозиции у меня для вас нет...(с)
Ничто так не дискредитирует приличных людей, которые не одобряют всё это безумие, как попытки примазаться к ним вот таких скользких персонажей.
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a2wai
Разве Кривохарченко не в курсе, кто владеет головной компанией всего холдинга (начиная от канала, продолжхая медиа-холдингом, затем банком, а потом и головной компанией всего этого безобразия)? Что за чушь.
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Headly
самая быстрая смена портков на спортсру)
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Caniball
Ответ Gustav Forsberg
недолюбливаю конечно таких, "новопрозревших". с Курска еще все понятно было, но до 24.02 у всех бананы в ушах были..
Курск вы имеете подлодку?
Если да, то посмотрите документалку у Пивоварова на канале Редакция. Там далеко не все так однозначно.
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Адекватник
В этом вся их суть. Простой вопрос:
- Ты работал на госканале в госмедиахолдинге
Простой ответ:
- Где мог - там и работал. Где мне еще работать? Пока работалось - работал, как наработался - уволился.

Все. Какие вопросы? Нет же, нужно вилять жопкой, выкручиться, юлить и откровенно врать, дескать газпром не имеет отношения к государству. Вот и вся их суть. Слабые, бесхребетные, лживые люди...
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Сергей Лепехин
"Принципиальный"... После 14 года 9 лет прошло, после 24.02 почти полтора, но сидел работал, а тут деньжат подзаработал, подкопил и вылезла "принципиальность"
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Zagosman
Не ожидал такой тупости от Сергея, вроде бы казался адекватным
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Trash Talking
Левачки как всегда юлят как ужи на сковородке? Никогда не любил этого комментатора, но не мог понять почему. Какой-то он пресный, занудный, стерильный, правильный, хотя вроде начитанный и дикция хороша. Но внешность у него какая-то неполноценная, как у Дудя. Лицо узкое, глаза бегающие. Вот реально - типичный и стереотипные либерал.
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