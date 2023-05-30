Аршавин об удаленном поздравлении «Арсенала»: «Если бы не позвонили с «Матч ТВ» утром и вечером, я бы и не узнал»
Андрей Аршавин заявил, что не знал о твите с поздравлениями с днем рождения от «Арсенала».
29 мая экс‑футболисту «Арсенала» и сборной России исполнилось 42 года. В официальном аккаунте «Арсенала» в твиттере было опубликовано поздравление с приложенным видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году. Однако затем пост был удален.
Пресс‑служба сборной России по футболу отреагировала на это своим твитом, написав на английском языке: «Вы можете удалить пост, но не стереть свою историю».
– Если бы мне с утра не позвонили с «Матч ТВ», я бы и не узнал о поздравлении. А если бы вечером второй раз не позвонили, что это убрали, то и это не узнал бы. Вот так, если честно.
– Как вам реакция сборной России?
– Очень очевидная реакция, – сказал Аршавин.
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А вот наши, как раз, очень сильно любят унизить обычных граждан западных стран, выставляя их какими-то моральными уродами, «трансформерами» и любителями черепах.
В зеркало нужно чаще смотреться, в не Зинченко вспоминать
)))
Ну заодно уже решили и Арсенал )))
Украинцы злятся на нас, ровно также, как моя бабушка злилась на любого немца в течение 50 лет, тоже, надеюсь, понятно по каким причинам.
Никакой русофобии и ненависти к русским нет ни в Европе, ни в Северной, ни в Латинской Америке. Причем уж на уровне обычных людей, так точно. Но у них есть своя позиция, в том числе, основанная на том, что кто-то им полгода угрожал, что они от холода замерзнут без газа.
Только вы про это «замерзнут» вообще не вспоминаете со своими эмодзи, а пацана, который, считай, ребенком играл в 18-19 лет в Уфе под каждой новостью на эту тему обсосали.