Аршавин об удаленном поздравлении «Арсенала»: «Если бы не позвонили с «Матч ТВ» утром и вечером, я бы и не узнал»

Андрей Аршавин заявил, что не знал о твите с поздравлениями с днем рождения от «Арсенала».

29 мая экс‑футболисту « » и сборной России исполнилось 42 года. В официальном аккаунте «Арсенала» в твиттере было опубликовано поздравление с приложенным видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году. Однако затем пост был удален.

Пресс‑служба сборной России по футболу отреагировала на это своим твитом, написав на английском языке: «Вы можете удалить пост, но не стереть свою историю».

– Если бы мне с утра не позвонили с « », я бы и не узнал о поздравлении. А если бы вечером второй раз не позвонили, что это убрали, то и это не узнал бы. Вот так, если честно.

– Как вам реакция сборной России?

– Очень очевидная реакция, – сказал .

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