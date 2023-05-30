Аршавин об удаленном поздравлении «Арсенала»: «Если бы не позвонили с «Матч ТВ» утром и вечером, я бы и не узнал»

Теги Андрей Аршавин премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Арсенал Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин заявил, что не знал о твите с поздравлениями с днем рождения от «Арсенала».

29 мая экс‑футболисту «Арсенала» и сборной России исполнилось 42 года. В официальном аккаунте «Арсенала» в твиттере было опубликовано поздравление с приложенным видео покера игрока в матче против «Ливерпуля» в 2009 году. Однако затем пост был удален.

Пресс‑служба сборной России по футболу отреагировала на это своим твитом, написав на английском языке: «Вы можете удалить пост, но не стереть свою историю».

– Если бы мне с утра не позвонили с «Матч ТВ», я бы и не узнал о поздравлении. А если бы вечером второй раз не позвонили, что это убрали, то и это не узнал бы. Вот так, если честно.

– Как вам реакция сборной России?

– Очень очевидная реакция, – сказал Аршавин.

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28 комментариев

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Maxh23
Руководство Арсенала просто полные 🤡🤦‍♂️
+43
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+39
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Apol
Украинцы самые орущие в твиттере, все им должны))
+30
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+25
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TinTin
Либо какой то русский работает в смм у барсы и у арсенала, либо в европе на самом деле всем пох на украину, а русофобию разгоняют только власти
+22
-4
+18
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Аршавин крут в этой ситуации. а Арсенал... Даже. русофобу все ясно понятно.
+5
-3
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Marat_NJL
Ответ TinTin
Я про другое, я про то, что нас, живущих в России, все западные сми и наши либеральные уехавшие, из всех щелей пытаются убедить, что в Европе и США обычные граждане презирают и ненавидят нас за бедную украину и вообще за людей не считают, но уже много моментов мелких было, по которым можно судить, что обычным людям вообще плевать на украину и к нам отношение не особо и поменялось ни у кого кроме официальных властей стран европы
Если кто и пытается убедить, что обычные люди на западе презирают нас, так это отнюдь не западные СМИ.

А вот наши, как раз, очень сильно любят унизить обычных граждан западных стран, выставляя их какими-то моральными уродами, «трансформерами» и любителями черепах.

В зеркало нужно чаще смотреться, в не Зинченко вспоминать
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инок
Аршавин самый талантливый российский игрок за всё время. Жаль, что это время было недолгим...
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Dinamik1
Аршавин ко всему этому отномится с юмором постоянно на позитиве.
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Furyus
"Очень очевидная реакция" - сказал Аршавин.... и засмеялся: "А-а-а-аа-а, а-а-а-а-а.... "-
)))
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TinTin
Ответ Marat_NJL
Комментарий удален модератором
Я про другое, я про то, что нас, живущих в России, все западные сми и наши либеральные уехавшие, из всех щелей пытаются убедить, что в Европе и США обычные граждане презирают и ненавидят нас за бедную украину и вообще за людей не считают, но уже много моментов мелких было, по которым можно судить, что обычным людям вообще плевать на украину и к нам отношение не особо и поменялось ни у кого кроме официальных властей стран европы
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poolshh
А матчтв поспешил порадовать кумира?
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red hikkikomori
Ответ Born is the King
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OldRedWhite
Ответ Apol
Украинцы самые орущие в твиттере, все им должны))
Подмяли под себя Америку и НАТО !
Ну заодно уже решили и Арсенал )))
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s-ky
Ответ TinTin
Я про другое, я про то, что нас, живущих в России, все западные сми и наши либеральные уехавшие, из всех щелей пытаются убедить, что в Европе и США обычные граждане презирают и ненавидят нас за бедную украину и вообще за людей не считают, но уже много моментов мелких было, по которым можно судить, что обычным людям вообще плевать на украину и к нам отношение не особо и поменялось ни у кого кроме официальных властей стран европы
Нет, про то, что нас ненавидят люди в Европе и США тебе говорят по телеку и дед. Все ненавидят ту клику, которая засела занозой в теле нашей могучей страны и шарашит по всем, кому не попадя, ракетами.

Украинцы злятся на нас, ровно также, как моя бабушка злилась на любого немца в течение 50 лет, тоже, надеюсь, понятно по каким причинам.
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Marat_NJL
Ответ TinTin
Я про другое, я про то, что нас, живущих в России, все западные сми и наши либеральные уехавшие, из всех щелей пытаются убедить, что в Европе и США обычные граждане презирают и ненавидят нас за бедную украину и вообще за людей не считают, но уже много моментов мелких было, по которым можно судить, что обычным людям вообще плевать на украину и к нам отношение не особо и поменялось ни у кого кроме официальных властей стран европы
Ты все перевернул, либо вообще смотришь хз что. Либеральные уехавшие вполне себе собирают народ на мероприятия, посвященные российскому политику, которого не называют по имени и фамилии.

Никакой русофобии и ненависти к русским нет ни в Европе, ни в Северной, ни в Латинской Америке. Причем уж на уровне обычных людей, так точно. Но у них есть своя позиция, в том числе, основанная на том, что кто-то им полгода угрожал, что они от холода замерзнут без газа.

Только вы про это «замерзнут» вообще не вспоминаете со своими эмодзи, а пацана, который, считай, ребенком играл в 18-19 лет в Уфе под каждой новостью на эту тему обсосали.
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Marat_NJL
Ответ TinTin
Либо какой то русский работает в смм у барсы и у арсенала, либо в европе на самом деле всем пох на украину, а русофобию разгоняют только власти
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abrbal
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ладно ок
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abrbal
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расслабьтесь не тужьтесь тока
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StarsAndArrows
Можно ещё вспомнить историю с уйгурами,когда Озил решил высказаться,я конечно с детства за Арсенал,но не понимаю этих движений,как будто кто-то сверху сидит и указывает что можно,а что нельзя,или так же как и у нас зомбоящик на людей влияет)
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Born is the King
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Фан КриРо7
А потом добавил даже Холанд, никогда не сделает покер на Энфилде, так могу только я и Алан Ширер)))
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Black Phoenix
Покер Ливерпулю - навсегда в моей памяти. Таким крутым страйкером в отдельно взятом матче Шава не был ни до, ни после этой судьбоносной игры. Только за один этот матч можно считать его переход в Арсенал оправданным, плюс, при этом до 2011-го года Андрей там был на ведущих ролях.
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Maxh23
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