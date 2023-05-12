Аршавин о лучшем матче в карьере: «По идее «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. Игра с Нидерландами – главная, а не лучшая»
Андрей Аршавин рассказал, считает ли матч России с Нидерландами лучшим в карьере.
«По идее лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В «Зените» запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в «Лужниках» в 2007-м.
Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России в интервью Sports.ru.
«Перед овертаймом я сказал: «Не могу не то что бежать – стоять». Аршавин вспомнил все о матче с Голландией на Евро-2008
Действительно пример успешной карьеры футболиста👍
Ниче особенного вроде, но слушать и читать всегда интересно.
За яркие матчи конца нулевых огромное спасибо!
За "ваши ожидания-ваши проблемы!" обиды тоже как-то сами по себе прошли. Вроде все, как он и сказал-"мы играли, как могли, а то что вы себе нафантазировали-это уже ваше дело."
Забил столько же, сколько Торрес и Бенаюн в том матче
Кто виноват, что защита пропускала потом?
1. 2009 Ливерпуль - 4+0 (4:4)
2. 2008 Нидерланды - 1+1 (3:1)
3. 2007 Англия - 0+0 (2:1)
4. 2004 Црвена - 2+0 (4:0)
Почти во всех сделал разницу
p. s. скажи что-нибудь о Слуцком))))