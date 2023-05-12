Аршавин о лучшем матче в карьере: «По идее «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. Игра с Нидерландами – главная, а не лучшая»

Андрей Аршавин рассказал, считает ли матч России с Нидерландами лучшим в карьере.

«По идее лучший – « », дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В « » запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в «Лужниках» в 2007-м.

Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России в интервью .

«Перед овертаймом я сказал: «Не могу не то что бежать – стоять». Аршавин вспомнил все о матче с Голландией на Евро-2008