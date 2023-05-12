Аршавин о лучшем матче в карьере: «По идее «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. Игра с Нидерландами – главная, а не лучшая»

Теги Зенит Андрей Аршавин Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия премьер-лига Англия Сборная России по футболу Евро-2008 Арсенал Sports.ru Футбол

Андрей Аршавин рассказал, считает ли матч России с Нидерландами лучшим в карьере.

«По идее лучший – «Ливерпуль», дать больший результат невозможно. С другой стороны, тогда я коснулся мяча всего раз десять и забил четыре. В «Зените» запомнился матч с «Црвеной Звездой» в 2004-м – тогда я реально разрывал. По атмосфере стадиона очень люблю матч против Англии в «Лужниках» в 2007-м. 

Поэтому, вероятно, матч с Нидерландами – главный, а не лучший», – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной России в интервью Sports.ru.

«Перед овертаймом я сказал: «Не могу не то что бежать – стоять». Аршавин вспомнил все о матче с Голландией на Евро-2008

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18 комментариев

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Artem Piatkov
Хорошо, когда у человека есть что вспомнить
Действительно пример успешной карьеры футболиста👍
+29
-3
+26
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Rio de Janeiro
В той игре с Ливерпулем Андрей не доминировал, скорее на мастерстве с потрясающей эффективностью решал эпизоды а вот матч с Голландией это была чистая доминация и возвышение конкретного игрока над всеми остальными.То что он делал с мячом и как влиял на игру своих и чужих было космическим космосом
+22
-2
+20
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Burel
Ответ beams
Сейчас нашёл в ВК тот самый матч с Голландией, с комментариями Черданцева, в то время даже Чердак был на топ уровне, во времена были)
Чердак после того матча и сошёл с ума. До этого был адекватным
+14
-2
+12
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Криштиану Роналду
Покер на Энфилде это уже классика АПЛ, это был выдающийся матч в исполнении Аршавина.
+14
-6
+8
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Старый Знакомый
Аршавин-игрок с самыми логичными высказываниями и рассуждениями.
Ниче особенного вроде, но слушать и читать всегда интересно.
За яркие матчи конца нулевых огромное спасибо!
За "ваши ожидания-ваши проблемы!" обиды тоже как-то сами по себе прошли. Вроде все, как он и сказал-"мы играли, как могли, а то что вы себе нафантазировали-это уже ваше дело."
+7
0
+7
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beams
Сейчас нашёл в ВК тот самый матч с Голландией, с комментариями Черданцева, в то время даже Чердак был на топ уровне, во времена были)
+8
-2
+6
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Artem Piatkov
Ответ Burel
и что он дал.. ничего, даже не 3 очка
3 раза выводил команду вперёд в том матче
Забил столько же, сколько Торрес и Бенаюн в том матче

Кто виноват, что защита пропускала потом?
+9
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+5
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Artem Piatkov
Ответ А. Мостовой
когда твою карьеру определяет одна игра - все что нужно узнать о его "уровне"
Так же он перечисляет:

1. 2009 Ливерпуль - 4+0 (4:4)
2. 2008 Нидерланды - 1+1 (3:1)
3. 2007 Англия - 0+0 (2:1)
4. 2004 Црвена - 2+0 (4:0)

Почти во всех сделал разницу
+7
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Aleks_92
Ответ А. Мостовой
когда твою карьеру определяет одна игра - все что нужно узнать о его "уровне"
Саня переодевайся, мы тебя узнали)))
p. s. скажи что-нибудь о Слуцком))))
+2
-1
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JENNINGS
Это было легендарно! Выдающийся матч выдающегося футболиста на высочайшем уровне! Никогда не забуду те эмоции!
+1
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Andy Tucker
с Англией, когда смотрел из-за бровки как вся сборная гол забивает
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