Гендиректор «Севастополя»: «Мы сдали все документы в ФНЛ, от корки до корки. Все комиссии уже приезжали к нам»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Матч ТВ Футбол

«Севастополь» отправил в ФНЛ все документы для вхождения в российские турниры.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Валерий Чалый

«Мы сдали абсолютно все документы в ФНЛ, от корки до корки. Когда мы говорим о документах, мы подразумеваем пять критериев, которые должны быть соблюдены, – все так и есть.

Все комиссии уже приезжали к нам, документы уже находятся в офисе ФНЛ. Я сам жду решения, как только мы получим документ о вхождении – сообщим», – сказал Чалый. 

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10 комментариев

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Борух73
Ответ Marcus-light
Ну они не любители, поэтому это не совсем верно. Но и ФНЛ бред
они подали документы на ФНЛ-2. Младшую лигу сейчас курирует старшая.
+3
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+3
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Marcus-light
Ответ Gonzo754
А вторая на каком? Пусть с любителей начинают.
Ну они не любители, поэтому это не совсем верно. Но и ФНЛ бред
+3
-1
+2
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goshforever
Ответ Marcus-light
Вина каком основании сразу в ФНЛ? Вторая лига
ФНЛ рулит и вторым дивизионом.
2fnl.com

Кроме того, учитывая разделение Втордива на "Элиту" (с золотом и серебром) и "региональных", крымские клубы фактически идут в третью лигу.
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Overkiller
Все комиссии? И УЕФА?)
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goshforever
Кстати, ФНЛ уже 42 клубам выдала аттестаты на участие в "дивизионе Б" второй лиги за последнюю неделю
https://www.2fnl.com/press-center/news/12043/
https://www.2fnl.com/press-center/news/12047/

Пора бы уже и по Ялте с Севастополем что-то родить (остальные отказались).
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Spartak Forever
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Брэд Либил
Ответ Marcus-light
Вина каком основании сразу в ФНЛ? Вторая лига
сначала хоть немного бы в устройство лиг вник, а потом писал. ФНЛ - это структура, которая курирует фактически три уровня лиг: Первая лига, Вторая лига "А", Вторая лига "Б".
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