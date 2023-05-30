Гендиректор «Севастополя»: «Мы сдали все документы в ФНЛ, от корки до корки. Все комиссии уже приезжали к нам»
«Севастополь» отправил в ФНЛ все документы для вхождения в российские турниры.
Об этом рассказал генеральный директор клуба Валерий Чалый.
«Мы сдали абсолютно все документы в ФНЛ, от корки до корки. Когда мы говорим о документах, мы подразумеваем пять критериев, которые должны быть соблюдены, – все так и есть.
Все комиссии уже приезжали к нам, документы уже находятся в офисе ФНЛ. Я сам жду решения, как только мы получим документ о вхождении – сообщим», – сказал Чалый.
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Кроме того, учитывая разделение Втордива на "Элиту" (с золотом и серебром) и "региональных", крымские клубы фактически идут в третью лигу.
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Пора бы уже и по Ялте с Севастополем что-то родить (остальные отказались).