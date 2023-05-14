Хлусевич за крымские клубы в ФНЛ: «В Крыму очень много качественных футболистов, они могут себя проявлять на этом уровне»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич за выступление крымских клубов в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что ФНЛ примет « », симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

«Я знаю все эти клубы, не слежу за ними, если говорить честно, потому что это внутренний чемпионат.

Но я считаю, что это нужно было сделать давно, потому что в Крыму играет очень много качественных футболистов, молодых игроков, хороших ребят, которые могут себя проявлять особенно на уровне ФНЛ-2.

Я думаю, что им будет несложно, посмотрим, надеюсь, что все получится», – сказал футболист, родившийся в Симферополе.