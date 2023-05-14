Хлусевич за крымские клубы в ФНЛ: «В Крыму очень много качественных футболистов, они могут себя проявлять на этом уровне»

Теги Спартак Таврия премьер-лига Россия Первая лига Вторая лига ФК Севастополь чемпионат Крыма ТАСС Даниил Хлусевич Футбол

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич за выступление крымских клубов в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что ФНЛ примет «Севастополь», симферопольскую «Таврию», ялтинский «Рубин» и керченский «Океан» во Вторую лигу в случае прохождения лицензирования.

«Я знаю все эти клубы, не слежу за ними, если говорить честно, потому что это внутренний чемпионат.

Но я считаю, что это нужно было сделать давно, потому что в Крыму играет очень много качественных футболистов, молодых игроков, хороших ребят, которые могут себя проявлять особенно на уровне ФНЛ-2.

Я думаю, что им будет несложно, посмотрим, надеюсь, что все получится», – сказал футболист, родившийся в Симферополе.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hong Kil
Запорожские с херсонскими клубами уже на подходе, а вы еще крымские не интегрировали. Ну надо как то побыстрее все это делать, а не ждать когда в УЕФА вернут!
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий