«Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!» Михаил Кержаков на параде «Зенита» зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир , получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.

В интернете появилось видео на автобусе. Он поднес громкоговоритель ко рту, и зазвучал заряд, который подхватили собравшиеся болельщики: «Оле! Ола! Сосать « » Москва!»

К тому моменту, как фанаты скандировали вторую часть заряда «Красно-белый, красно-белый, за щеку возьмет всегда» Кержаков уже убрал громкоговоритель ото рта и указывал на болельщиков. Затем он показал большой палец.

«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

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