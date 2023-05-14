«Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!» Михаил Кержаков на параде «Зенита» зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».
В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ, получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.
В интернете появилось видео Кержакова на автобусе. Он поднес громкоговоритель ко рту, и зазвучал заряд, который подхватили собравшиеся болельщики: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»
К тому моменту, как фанаты скандировали вторую часть заряда «Красно-белый, красно-белый, за щеку возьмет всегда» Кержаков уже убрал громкоговоритель ото рта и указывал на болельщиков. Затем он показал большой палец.
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Р.s модераторы, если забаните,убирайте тогда новость! Не надо двойных стандартов!
Я как болельщик Спартака с 30-летним стажем никогда не замечал Зенит и не считал его принципиальным соперником, даже когда Зенит становился чемпионом.
Главный соперник Спартака - это ЦСКА, а не Зенит.
Как бы питерские не пытались нас обидеть или оскорбить, ничего не выйдет, вы всегда останетесь командой, только претендующей на то, чтобы быть главным соперником Спартака!
А вообще зря конечно. Футболисты так делать не должны, даже после чемпионского шампанского. Заряжай за свой клуб, зачем о других вспоминать и оскорбоять. Хорошо что не на стадионе.
Кержаков вынул из ворот 2 мяча от Спартака в последнем матче, ему бы поскромнее бы быть.