«Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!» Михаил Кержаков на параде «Зенита» зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия болельщики брань контент Футбол

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поддержал оскорбительную кричалку в адрес «Спартака».

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ, получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.

В интернете появилось видео Кержакова на автобусе. Он поднес громкоговоритель ко рту, и зазвучал заряд, который подхватили собравшиеся болельщики: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»

К тому моменту, как фанаты скандировали вторую часть заряда «Красно-белый, красно-белый, за щеку возьмет всегда» Кержаков уже убрал громкоговоритель ото рта и указывал на болельщиков. Затем он показал большой палец.

«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

Материалы по теме

448 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
«культурная столица», как любят заявлять провинциалы
+620
-56
+564
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Такая же дичь, как и заряд Дзагоева в свое время. Не ожидал от Миши такого.
+367
-33
+334
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак сила
питерские комплексы
+281
-30
+251
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dma84
Команда стала чемпионом, но все равно все думают о Спартаке. Странно! Комплекс неполноценности?
+266
-22
+244
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mycherryblazer
Празднуя чемпионство, мысли только о Спартаке :) Закомплексованное быдло ты Миша :)
+199
-25
+174
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Медведев
Фигня. Вот если бы это прокричал Кукуян, было бы эпичнее.
+151
-11
+140
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidane0907
Ответ Kanan Jarrus
«культурная столица», как любят заявлять провинциалы
Столица то может и культурная, но на футболистов это не распространяется.
+97
-13
+84
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
edik-burimov2@mail.ru
на каждом углу кричат что КБ им уже "давно не соперник", что цска мол, Ростов и прочие Краснодары, а вы вот ни о чем, при этом рады как дети что Спартак именно обошли )))) ясно, понятно
+87
-17
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Я придумал новую кричалку: Оле.. Ола.. Сосет зенит всегда!
Р.s модераторы, если забаните,убирайте тогда новость! Не надо двойных стандартов!
+76
-13
+63
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Григорьев
Ответ Сергей Медведев
Фигня. Вот если бы это прокричал Кукуян, было бы эпичнее.
Возможно Кукуян был заводящим в толпе
+63
-2
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MagicWithoutBorders
Соперничество Зенита со Спартаком во многом создано ненавистью питерских болельщиков к Москве и Спартаку.
Я как болельщик Спартака с 30-летним стажем никогда не замечал Зенит и не считал его принципиальным соперником, даже когда Зенит становился чемпионом.
Главный соперник Спартака - это ЦСКА, а не Зенит.
Как бы питерские не пытались нас обидеть или оскорбить, ничего не выйдет, вы всегда останетесь командой, только претендующей на то, чтобы быть главным соперником Спартака!
+55
-10
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Куревлев
Деревня, она и есть деревня 😁😁😁
+54
-12
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Игорь Новиков
Такая же дичь, как и заряд Дзагоева в свое время. Не ожидал от Миши такого.
Сразу это и вспомнилось
+38
-2
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бременер
На Михаиле природа совсем отдохнула
+44
-12
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZarvuR2020
"Он имел ввиду барбариски" (с)
А вообще зря конечно. Футболисты так делать не должны, даже после чемпионского шампанского. Заряжай за свой клуб, зачем о других вспоминать и оскорбоять. Хорошо что не на стадионе.
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilzat
К сожалению, его больше никак не запомнят в будущем.
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grey_Wolf
А потом ещё удивляются, почему зенит ненавидят не только болельщики Спартака...
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Киричев
Ответ Goldstream
У принципиальных соперников всегда так. Как будто Зарема не про "Зенит" посты один за другим строчит)
зенит не принципиальный соперник Спартака. ЦСКА-Спартак куда более принципиальный матч!
+34
-12
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Новиков
Ответ Игорь Новиков
Такая же дичь, как и заряд Дзагоева в свое время. Не ожидал от Миши такого.
истинные лица обычных паспортисток. аланчик никому ненужный экземпляр как показало время
+52
-30
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анатолий Николаев
Ответ Спартак сила
питерские комплексы
Дебилы
+23
-2
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Всю жизнь с..ли у московских клубов, а как появилась гос.труба почувствовали себя королями. Но по сути Питер всегда будет провинцией, и такие как мишка кержаков это подтверждают.
+28
-9
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vorhun
По Питеру кататься они герои пусть по стране проедутся, а он пусть покричит… герой
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arkadiy Gyzenko
Голубые пьют, гуляют, тешатся!
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petr Denisov
Ответ Сергей Медведев
Фигня. Вот если бы это прокричал Кукуян, было бы эпичнее.
Да, в мем бы попал.

Кержаков вынул из ворот 2 мяча от Спартака в последнем матче, ему бы поскромнее бы быть.
+21
-6
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Жердин
Миша лишний раз показал что футболисты не отличаются умом. Доказывать свою состоятельность надо на поле, в игре. А не уподобляться стаду. Не люблю Спартак, но прошу прощения у его адекватных болельщиков за эти выкрики.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий