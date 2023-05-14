Кавазашвили о заряде Кержакова «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»: «Временное затмение от восторга. Я против такого, есть футбольная этика»

Анзор Кавазашвили высказался об оскорбительной кричалке вратаря «Зенита» о «Спартаке».

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир , получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.

на параде «Зенита» зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»

«Я очень не люблю хаять своих друзей, футболистов и тренеров. Во-первых, Кержаков замечательный вратарь.

Во-вторых, если Кержаков что-то позволил себе, то это было временное затмение от его восторга, которое было непроизвольно высказано перед болельщиками.

Я против таких высказываний про своих соперников. Это категорически запрещается. Есть такая этика футбольная. Надо всегда с уважением относиться друг к другу.

Пускай Кержаков представит, что он занял второе место с «Зенитом», а «Спартак» стал чемпионом, и какой-нибудь игрок «Спартака» оскорбительно высказался в адрес футбольного клуба «Зенит». Что бы он тогда сказал?» – заявил бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️