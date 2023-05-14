Кавазашвили о заряде Кержакова «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»: «Временное затмение от восторга. Я против такого, есть футбольная этика»

Теги Спартак Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Спорт-Экспресс брань Футбол

Анзор Кавазашвили высказался об оскорбительной кричалке вратаря «Зенита» о «Спартаке».

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре Мир РПЛ, получил чемпионский кубок и медали, а затем устроил парад в Санкт-Петербурге. Футболисты на автобусе проехали по значимым точкам города и поприветствовали фанатов.

Михаил Кержаков на параде «Зенита» зарядил оскорбительную кричалку в громкоговоритель с фанатами: «Оле! Ола! Сосать «Спартак» Москва!»

«Я очень не люблю хаять своих друзей, футболистов и тренеров. Во-первых, Кержаков замечательный вратарь.

Во-вторых, если Кержаков что-то позволил себе, то это было временное затмение от его восторга, которое было непроизвольно высказано перед болельщиками.

Я против таких высказываний про своих соперников. Это категорически запрещается. Есть такая этика футбольная. Надо всегда с уважением относиться друг к другу.

Пускай Кержаков представит, что он занял второе место с «Зенитом», а «Спартак» стал чемпионом, и какой-нибудь игрок «Спартака» оскорбительно высказался в адрес футбольного клуба «Зенит». Что бы он тогда сказал?» – заявил бывший вратарь «Спартака» и экс-член комитета по этике.

«Зениту» вручили кубок! Вся красота награждения и чемпионского парада 🏆

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

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25 комментариев

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ZarvuR2020
Керж не прав, но вы гляньте кто об этике вспомнил
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Анюточка Колыханова
Уж кому, но не этому персонажу высказываться об этике
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ЗЕНИТ65
Ответ PIT-BUL
Опять эти комплексы перед Москвой. Казалось бы парад, никто никого не трогает НУ ПРИЧЕМ ТУТ СПАРТАК? Питер что с лицом? (((
Откуда нам знать, что у тебя с лицом.
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Bartez1986
некрасивый поступок Кержакова, но член комитета по этике, который сам на этику плюет в своих интервью, помолчал бы
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Михаил Опякин
Я никогда не устану повторять, что надо клубы уважать
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Алексей Кузнецов
Кавазвашвили говорящий об этике других, как Т-800 в "Темных судьбах",помогающий Саре Конор убивать терминаторов во имя Джона Конора, хотя сам и убил его.
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La Crosse Bobcats
видимо далее нас ждут комментарии по этой теме от Заремы, Мостового, Петржелы и ГСО
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ZenitTop
Конечно чемпионство все такое,но правда нужно более уважительно относиться к сопернику
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.ru
долгое время Миша маскировался под порядочного человека... и тут на него упала вторая звезда
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Иван Правспарт
О чём же ещё кержаку кукарекать с насеста
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Кержаков замечательный вратарь (с) Бгг!!! насмешил Квазишвили.)
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Victor Pavlovuch
Так у нас же демократическое воспитание, которое дозволяет хамство, нести полную ахинею и тебя не посадят на 15 суток , как при социалистическом воспитании! Да ещё куча людей тебя будут носить на руках ! И ты для них будешь примером! Это видно по данной ленте ! Вперёд к демократии !
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Олег Сагайдачный
Ответ Иван Правспарт
О чём же ещё кержаку кукарекать с насеста
Вот он и крикнул в тему.
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